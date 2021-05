Mysleli to dobře, dopadlo to naopak. Kdy funguje zákon nechtěného

Svět není jednoduchý. Výsledkem rozhodování, které lidé, firmy i vlády provádějí, tak není vždy to, o co usilovali. Někdy mohou jejich rozhodnutí vést dokonce k opaku toho, co zamýšleli. Může za to zákon nezamýšlených důsledků. Kdy a proč za funguje, přibližuje psycholog Jan Urban a přidává i nejznámější případy, co tento zákon způsobil.