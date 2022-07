Sedm typů lidí, kterým je nejlepší se vyhnout. O koho jde a čím škodí?

Lidé, o kterých hovoříme, většinou nebývají pracovně ani životně příliš úspěšní. Za svůj neúspěch však většinou vděčí svým zvykům a často i nešťastné kombinaci nízkých schopností, zvýšených ambicí a žárlivosti na druhé.

Spoluprací s nimi tak příliš mnoho nezískáme. Riskujeme naopak to, že si některé jejich zvyklosti osvojíme, a budeme tak kráčet v jejich šlépějích. Snaze vyvarovat se kontaktu s nimi by vám nemělo bránit ani to, že je litujete.

Pokud se jim vyhnout nedokážete, můžete se pokusit jejich chování změnit. Nemusí se vám to však zcela podařit. Lidi tohoto typu spadají do sedmi skupin.