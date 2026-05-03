Vztah jako lék na nervy: Funguje skvěle, pokud mu tedy zrovna nevypršela záruka

Jan Urban
Samota škodí zdraví stejně jako patnáct cigaret denně. To není reklamní slogan výrobců seznamovacích aplikací, ale závěr seriózních výzkumů. Šťastný vztah totiž funguje jako biologický obranný štít. Proč tomu tak je, vysvětluje psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Partner nám může snížit stres, opravit imunitu, a dokonce i prodloužit život. Tedy za předpokladu, že váš vztah není v terminálním stádiu, kdy už i zvuk partnerova žvýkání považujete za důvod k vyhlášení války.

Dlouhodobé studie, z nichž ta nejslavnější na Harvardu trvá už přes 80 let, ukazují, že kvalita blízkých vztahů je nejsilnějším prediktorem životní spokojenosti. Zatímco my utrácíme tisíce za biohacking, chlorellu z druhého konce světa a permanentky do fitka, zapomínáme na ten nejlevnější a nejúčinnější „lék“: na člověka, který s námi sdílí hypotéku a dálkový ovladač.

Jan Urban

Jan Urban
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Biochemická laboratoř v obýváku

Náš partner totiž funguje jako velmi účinný tlumič stresu. Představte si svůj mozek jako přetížený procesor. Když se objeví problém v práci nebo se vám v pračce „vypaří“ další ponožka, vaše amygdala (to malé centrum v mozku, které má na starosti paniku) začne křičet: „Všichni zemřeme!“ Pokud však vedle vás sedí někdo, komu důvěřujete, a jen vás chytne za ruku, stane se zázrak. Amygdala okamžitě ztichne.

Držení za ruku není jen romantické gesto z černobílých filmů. Je to biologický regulátor. Dotek aktivuje parasympatický nervový systém, který tělo přepíná z režimu „bojuj nebo uteč“ do režimu „v klidu to probereme“. U šťastných párů tělo ví, že na problémy není samo. Zatímco nezadaní lidé nebo ti v toxických svazcích mají hladinu kortizolu (stresového hormonu) jako na horské dráze, stabilní vztah udržuje chemii v těle v rovnováze. Vaše srdce bije klidněji a imunita nemusí být v neustálé pohotovosti, jako by za každým rohem číhal šavlozubý tygr.

Historický exkurz Proč nás samota děsí víc než exekutor

Důvod našeho nastavení tkví v dávné historii. Naši předci v jeskyních přežili jen díky tomu, že byli součástí tlupy nebo páru. Osamělý pračlověk byl v podstatě jen snadno dostupná svačina pro predátory. Evoluce nás tedy vytrénovala tak, že samota pro nás znamená smrtelné nebezpečí.

Dnes sice přežijeme i s dovážkovou službou, internetovým bankovnictvím a Netflixem, ale náš nervový systém tuhle aktualizaci softwaru ještě nedostal. Stále jsme nastaveni na jeskyni. Mozek osamělého člověka vyhodnocuje svět jako nebezpečnější místo. I když vám v moderním bytě nic nehrozí, vaše podvědomí „skenuje horizont“ a tělo se dlouhodobě vyčerpává chronickým stresem. Mít partnera tedy v překladu znamená: „Můžu v klidu spát, někdo další dává pozor, jestli nás nesežere medvěd (nebo jestli nezačal téct bojler).“

Máte už svého AI kouče? V praxi už mění životy lidí. Jak vypadá „rande“ s algoritmem?

Jak si pěstovat „vztahovou imunitu“?

Onen zázračný „biologický štít“ však nevzniká automaticky tím, že podepíšete papír na úřadě. Aby vztah fungoval jako lék, a ne jako pomalý jed, musíme o něj pečovat víc než o svůj smartphone. Věda doporučuje tři drobné, ale podložené návyky:

1. Pravidlo 20 sekund (Oxytocinová sprcha)

Zapomeňte na rychlé „čau“ u dveří, které připomíná spíš předávku štafety při maratonu. Objetí, které trvá alespoň 20 sekund, začne v těle vyplavovat oxytocin – hormon důvěry a lásky. Je to v podstatě přirozené antidepresivum. Dejte svému tělu čas pochopit, že je v bezpečí a v přístavu. Po dvaceti sekundách se svaly uvolní a tepová frekvence klesne. Je to jako restartovat zamrzlý počítač.

2. Aktivní naslouchání (Digitální detox v praxi)

V dnešní době je největším projevem lásky to, že odložíte mobil. Pokud vám partner něco vypráví a vy u toho projíždíte Instagram, váš mozek vysílá signál „jsi mi jedno“. Psychologové tomu říkají mikroodmítnutí.

I když si myslíte, že vnímáte, vaše tělo na partnerův nezájem reaguje zvýšením kortizolu. Patnáct minut plné pozornosti denně udělá pro vaše zdraví víc než týdenní pobyt v lázních, kde na sebe stejně jen koukáte přes displeje.

3. Společný smích (Synchronizace tepu)

Humor je nejrychlejší způsob, jak synchronizovat srdeční tep dvou lidí. Když se spolu smějete (třeba i tomu, jak jste oba neschopní složit skříň z IKEA), vaše nervové systémy se ladí na stejnou vlnu. Smích funguje jako vztahový tmel. Dokonce i sledování vtipného videa nebo připomínání si starých trapasů snižuje zánětlivé procesy v těle.

Spánková apokalypsa Partner jako hlučný generátor klidu

Jedním z nejzajímavějších paradoxů vztahové biologie je spánek. Z čistě logického hlediska je spánek s někým dalším nesmysl. Ten druhý chrápe, krade peřinu, kope ze spaní nebo má v noci potřebu probírat smysl života. Přesto studie ukazují, že lidé v pevných vztazích spí kvalitněji než singles.

Průvodce novodobým otroctvím: Proč pracujeme víc, než je zdrávo

Proč? Opět za to může pocit bezpečí. Přítomnost partnera v posteli snižuje hladinu stresových hormonů i během spánku. Ženy sice v průměru spí objektivně o něco hůře (protože muži častěji chápou ložnici jako dřevozpracující závod), ale subjektivně se cítí odpočatější a psychicky stabilnější. Spánek s milovanou osobou je signálem pro mozek, že „všechno je v pořádku“. Pokud ovšem váš partner nechrápe tak silně, že by to aktivovalo seismografy v sousedním kraji. Pak se z léku stává mučící nástroj.

Jezdci apokalypsy Když lék expiruje

Špatný, toxický nebo vyhaslý vztah je pro zdraví horší než naprostá samota. Je to jako brát lék, kterému vypršela záruka před deseti lety a někdo ho nahradil arzenem. Psychologie, konkrétně slavný John Gottman, varuje před tzv. „čtyřmi jezdci apokalypsy“. Pokud se u vás doma pravidelně prohánějí, vaše imunita dostává zabrat víc než při chřipkové epidemii:

Trvalá kritika: Tady nejde o to, že partnerovi řeknete, že zapomněl vynést koš. Kritika útočí na podstatu člověka. „Ty jsi tak neschopný, ty ten koš nikdy nevyneseš.“ To vyvolává v druhém pocit bezmoci a okamžitý nárůst stresu.

Pohrdání: Král všech ničitelů. Protáčení očí, sarkasmus, pocit nadřazenosti. Pohrdání je pro vztah i imunitu jedovaté. Studie ukázaly, že páry, které k sobě cítí pohrdání, trpí mnohem častěji infekčními chorobami. Jejich imunitní systém je doslova „udolán“ neustálým pocitem ohrožení.

Defenziva: „Já za to nemůžu, to ty jsi mi neřekla...“ Neustálé vymlouvání se a svalování viny brání jakémukoli řešení. Tělo je v režimu permanentní obrany, svaly jsou zatnuté a trávení se zpomaluje.

Zazdění (Stonewalling): Ignorování, tichá domácnost a citové odpojení. Jeden z partnerů se „zazdí“, přestane reagovat a jen kouká do zdi nebo do telefonu. Pro toho druhého je to psychické mučení, které mozek vyhodnocuje jako fyzickou bolest.

Válka „lepšolidí“ s „dezoláty“: Hádáme se o identitu, abychom nemuseli počítat

Samotné hádky přitom nejsou problém. Konflikt je ve vztahu přirozený jako déšť v dubnu. Rozhodující je způsob, jakým ho řešíte. Páry, které se umí pohádat konstruktivně a pak se „opravit“ (smířit se), mají paradoxně silnější imunitu než ty, které o problémech mlčí a tváří se, že je vše zalité sluncem, zatímco uvnitř nich to vře.

Mužský jeskynní syndrom vs. ženský komunikační radar

Je dobré si přiznat, že muži a ženy reagují na vztahový stres odlišně. Když je chlap ve stresu, má tendenci zalézt do své „mentální jeskyně“ a mlčet, dokud problém nevyřeší (nebo na něj nezapomene u hraní her). Žena má naopak biologickou potřebu stres „rozmluvit“.

V „prošlém“ vztahu to vede k tragikomickým situacím: On mlčí, aby přežil. Ona mluví, aby přežila. On její mluvení vnímá jako útok. Ona jeho mlčení vnímá jako opuštění. Výsledek? Oba mají kortizol v červených číslech. Pochopení, že ten druhý není zlý, ale jen má jiný „operační systém“, může zachránit víc životů než preventivní prohlídka u kardiologa.

Závěr Nejlepší pojistka je v kuchyni u stolu

Kvalitní vztah je v podstatě ta nejlepší zdravotní pojistka, kterou si můžete pořídit – a navíc bez otravných měsíčních splátek a drobného písma ve smlouvě. Místo toho, abyste se doma přetahovali o to, kdo má pravdu (protože vítěz hádky stejně nakonec spí naštvaný na gauči, což páteři neprospívá), zkuste radši závodit v tom, kdo dřív podá ruku k usmíření.

Zapomeňte na bio-hackerství, ledové koupele v sedm ráno a zázračné diety z kapusty. Někdy stačí večer prostě zahodit telefon do vedlejší místnosti a zjistit, jestli ten člověk vedle vás náhodou nemá něco nového. Srazí vám to tlak a kortizol rychleji než hodina funění ve fitku nebo meditační aplikace v mobilu.

Pamatujte: nejzdravější domov není ten, co vypadá jako z katalogu o bydlení, kde se bojíte i nadechnout, aby se neorosilo okno. Nejzdravější domov je ten, kde se cítíte bezpečně. Mozek se totiž neuklidní pohledem na vyleštěnou podlahu nebo srovnané polštáře, ale tím, že vedle sebe máte někoho, kdo vás „nesežere“, ani když v dřezu najde horu špinavého nádobí z minulého týdne. Protože i ta hora nádobí se lépe umývá ve dvou – nebo se na ni aspoň ve dvou lépe nadává.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Máte přehled, kolik Čechů relaxuje běháním, co riskují a co to stojí?

ilustrační snímek

Pracovní vypětí vyžaduje i potřebnou míru relaxace. Propojení práce a odpočinku totiž zlepšuje psychickou pohodu i pracovní výkon. Navíc jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak předcházet...

Na co si dát pozor při změně zaměstnání a kdy se vyplatí jít na pracovní úřad

ilustrační snímek

Většina lidí se během pracovního života změně zaměstnání nevyhne. Někdy jde o nutnost, jindy o příležitost nebo novou výzvu. S odchodem z práce ale souvisejí i daňové a pojistné dopady. A kdo...

Stačí opomenutí ve zdravotním dotazníku a pojišťovna nemusí plnit

Zdravotní dotazník

Zdravotní dotazník rozhoduje o tom, zda pojišťovna v budoucnu vyplatí peníze. Přesto bývá pro klienty, kteří si chtějí sjednat životní pojištění, často nepřehledný a těžko vyplnitelný. Stačí přitom...

Kryptoměny znovu v daňovém přiznání. Kdo prodal, musí je zdanit. Jaký je limit?

ilustrační snímek

Nová pravidla pro zdanění kryptoměn platí od 15. února 2025, což znamená, že v daňovém přiznání se naplno projeví letos. Termín pro podání DP online končí 4. května 2026 a zdaleka se netýká jen...

Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Škodit mohou hazard i vtípky připojené k platbám

ilustrační snímek

Získat hypotéku je dnes pro řadu domácností náročnější než v minulosti. Nemovitosti zdražují a úrokové sazby zůstávají výše než v letech levných peněz. Jednou z největších překážek bývá nedostatek...

Vztah jako lék na nervy: Funguje skvěle, pokud mu tedy zrovna nevypršela záruka

ilustrační snímek

Samota škodí zdraví stejně jako patnáct cigaret denně. To není reklamní slogan výrobců seznamovacích aplikací, ale závěr seriózních výzkumů. Šťastný vztah totiž funguje jako biologický obranný štít....

3. května 2026

Od chemie k PR: vysvětlovat složité věci zůstalo jejím posláním

Martina Rychetská, Dendrit

„PR není bublina, ale práce s informacemi,“ říká bývalá kantorka chemie, která dnes stojí za vlastní agenturou Dendrit. Cesta od školních lavic k podnikání přitom nebyla skokem do neznáma. V...

2. května 2026

Daňové přiznání online 2026: Jak se dostat k poslanému formuláři a kde najít kopii

ilustrační snímek

Daňové přiznání elektronicky je třeba odevzdat finančnímu úřadu do 4. května 2026. Kdo ho vyplní a pošle online, může si odeslané údaje překontrolovat i později. Kde a jak se k daňovému přiznání...

1. května 2026

Rezlerová: Rovnost žen a mužů na trhu práce není sociální téma, ale ekonomická strategie

Premium
Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup a prezidentka Asociace...

Rozdíly v odměňování žen a mužů v Česku patří dlouhodobě k nejvyšším v Evropě a výrazně se je nedaří snižovat. Největší propad přitom podle dat přichází po rodičovské, kdy ženy ztrácejí kontinuitu...

1. května 2026

Státní svátek posune výplaty důchodů. Dvakrát za sebou a v létě znovu

ilustrační snímek

Dva květnové státní svátky ovlivní termín výplaty důchodů. Penze chodí seniorům každý měsíc ve stejný den. Těm, jejichž termín je druhého v měsíci, přijde tentokrát později. Naopak ti, kteří...

30. dubna 2026  14:15

Daňové přiznání za rok 2025: Na jeho podání ještě pár dnů zbývá

Od ledna pocítí změny také živnostníci. Zálohy se jim zvednou na devět tisíc...

Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2025 v elektronické podobě končí 4. května 2026. Za její posun z konce dubna na květen může státní svátek, víkend, ale také vysvětlení v daňovém řádu, který...

30. dubna 2026

Na co si dát pozor při změně zaměstnání a kdy se vyplatí jít na pracovní úřad

ilustrační snímek

Většina lidí se během pracovního života změně zaměstnání nevyhne. Někdy jde o nutnost, jindy o příležitost nebo novou výzvu. S odchodem z práce ale souvisejí i daňové a pojistné dopady. A kdo...

30. dubna 2026

Mzdy otevřeně: rozdíly a jak si říct o více peněz, radí HR odborník

Petr Hykel, Theones

Mzdy jsou téma, které budí emoce. Přesto o nich ve firmách stále panuje spíš ticho než otevřená debata. Proč se platy tají, co říkají čísla o rozdílech mezi lidmi a proč průměrná mzda často...

30. dubna 2026

Kdy přijde daňový přeplatek? Úřad má na vrácení daně lhůtu, počítá se od podání

Ilustrační snímek

Vyšel vám v daňovém přiznání přeplatek? Pokud jste si požádali o jeho vrácení, měl by vám přijít na účet. Do kdy musí dojít a kdy vám ho finanční úřad vrátit nemusí? A jaký rozdíl při vracení daně...

29. dubna 2026  12:20

Více než půl století zkušeností ve finančním poradenství v Evropě. Příběh OVB

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Jak se vyznat ve světě peněz: tipy, trendy a příběhy z osobních financí

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Finance v reálném životě: zkušenosti odborníků a klientské příběhy

Advertorial
Příběh finančního poradenství OVB se v Česku začal psát 11. prosince 1992

Zorientovat se v neustále se měnícím světě peněz vyžaduje nadhled a zkušenosti prověřené časem. Aby finance nebyly jen složitou hádankou, ale nástrojem k plnění životních snů, je potřeba znát...

29. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.