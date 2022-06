Zabavení řidičáku je účinná páka na neplatiče výživného, říká prezident EK

Jak postupovat, pokud se rodič vyhýbá placení výživného?

Jan Mlynarčík: V prvé řadě by rodiče měli usilovat o dohodu a myslet na své děti. Pokud se neshodnou, pak rodič zastupující dítě musí podat žalobu k soudu. S pravomocným rozsudkem o povinnosti druhého rodiče platit výživné se oprávněný (dítě) může prostřednictvím pečujícího rodiče obrátit na soudního exekutora.

Může si rodič zvolit kteréhokoli exekutora? Platí se záloha?

Jaroslav Kocinec: Volba soudního exekutora je plně v rukou oprávněného. Soudní exekutor může požadovat přiměřenou zálohu na náklady exekuce, ale této možnosti není v praxi příliš využíváno, zvláště pak u výživného, kde jako oprávnění vystupují nejčastěji nezletilé děti.

Od 1. 7. 2021 byla zavedena sociální dávka, tzv. náhradní výživné. Podmínkou pro její přiznání je podaný návrh na exekuci. Stoupl od té doby počet návrhů?

Jan Mlynarčík: Za rok 2020 bylo nařízeno 2 368 exekucí za účelem vymožení výživného na nezaopatřené dítě, za rok 2021 jejich počet stoupl na 3 800. Na nárůstu se zákon o náhradním výživném určitě projevil.

Jaroslav Kocinec: Exekuční návrhy začali podávat oprávnění, kteří disponují i několik let starými exekučními tituly, a dosud buď nevěděli o možnosti exekučního vymáhání nebo měli za to, že nemá exekuce smysl, když povinný nemá podle jejich informací postižitelný majetek.

Jak jsou exekutoři s vymáháním výživného úspěšní?

Jan Mlynarčík: Obecně se vymahatelnost všech exekucí v ČR pohybuje kolem 30 %. Záleží hlavně na tom, zda dlužník má vůbec nějaký majetek, který by mu mohl pomoci uhradit dluh na výživném. Ale co se určitě ukazuje, v případě vymáhání výživného máme poměrně účinnou „páku“ například v možnosti zabavení řidičského průkazu.

Náhradní výživné Do konce května 2022 přijal Úřad práce ČR celkem 10 080 žádostí.

V případě 8 637 z nich náhradní výživné už vyplatil (jedna žádost je vždy na jedno dítě).

Od 1.7.2021 do 31.5.2022 vyplatil ÚP ČR vyplatil 52 319 dávek náhradního výživného v celkovém objemu 94 483 933 Kč.

Nejčastější výše dávky je v rozmezí 2 501 – 3 000 Kč.

Z 86 % procent jsou mezi žadateli ženy. Zdroj: Úřad práce ČR

Přistupují k této variantě ve své praxi často?

Jaroslav Kocinec: Pokud má povinný snahu dlužnou částku uhradit a navrhne konstruktivní řešení situace, nemá soudní exekutor důvod exekuci tímto způsobem provádět.

Jan Mlynarčík: Tady jde o to, aby se dlužník vlastně „namotivoval“ a uhradil dlužnou částku. Hodně záleží samozřejmě na konkrétní situaci. Soudní exekutoři se často setkávají s případy údajně nemajetných povinných, kteří neplatili výživné. Poté, co zjistili, že mají pozastavený řidičský průkaz, najednou výživné uhradili. Z praxe tedy jde o účinný institut a věříme, že by se dalo uvažovat o rozšíření i na jiné průkazy, například zbrojní nebo rybářský.

Vymáhá se v rámci exekuce výživné i do budoucna?

Jaroslav Kocinec: Záleží na oprávněném, zda si podá návrh na exekuci pouze pro vymožení dlužného výživného nebo navrhne i vymáhání běžného výživného do budoucna. V případě, že se vymáhá i běžné výživné do budoucna, vymáhaná částka se znatelně navýší a soudní exekutor má možnost zablokovat výživné a tomu odpovídající náklady na pět let dopředu.

Za neplacení výživného může jít dlužník i do vězení?

Jan Mlynarčík: Trestný čin zanedbání povinné výživy považujeme v oblasti neplacení výživného na děti za vysoce nešťastný. Předpokládáme, že společnost chce, aby se výživné platilo, aby ho platili rodiče. Proto je dobré se ptát, zda je vhodné poslat neplatiče do vězení? Takový člověk má ve vězení velmi omezené možnosti výdělku. Takže dítě se výživného nemusí dočkat i dost dlouhou dobu.

Právě soudní exekutoři jsou tu od toho, aby si s neplatiči poradili a výživné pomohli vymoci. Měli bychom tedy spíš přemýšlet nad tím, jak motivovat rodiče k placení výživného, příp. jaké nástroje dát do vínku exekučním orgánům, aby výživné pro děti vymohli. Pozastavení řidičského oprávnění soudním exekutorem se v praxi ukázalo jako velmi účinné – tímto směrem by se proto debata měla ubírat.