Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bydlení pro vysokoškoláky: kdy začít hledat, čím se řídit a čemu se vyhnout

Eva Svobodová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Zajistit si bydlení na vysoké škole není jen otázka peněz, ale hlavně načasování. Makléři i univerzity se shodují: kdo nezačne hledat hned, má na výběr méně a často za horších podmínek. Přinášíme přehled výhod a nevýhod koleje i pronájmu, aktuální ceny, na co si dát pozor – a také tip na studentské bydlení budoucnosti.

Volba není jednoduchá – v zásadě lze zvolit vysokoškolskou kolej, nebo nájemní byt a spolubydlení. Nabídka vhodných bytů bývá v univerzitních městech omezená. „Část studentů řeší bydlení s předstihem, zejména v Praze a Brně, kde je nabídka dlouhodobě napjatá,“ říká Jan Babka, marketingový ředitel NEXT Reality. „V Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Olomouci nebo Pardubicích je situace zpravidla vyrovnanější, nicméně i zde se nejlepší nabídky v blízkosti univerzit nebo center měst pronajmou velmi rychle,“ dodává.

Podle Petra Makovského, výkonného ředitele portálu Reality.iDNES.cz, patří k rychlým a dražším trhům i Liberec nebo Ostrava: „Hlavní sezóna začíná už po přijímacích řízeních, tedy od června, a vrcholí v srpnu a září. V září už je často pozdě na nejlepší poměr ceny, lokality a kvality.“

Jak to mají absolventi se zdravotním pojištěním? Přinášíme přehled všech variant

Tomáš Jelínek, CEO RK Century 21, dodává, že zajímavé prostory jsou vyprodané už v srpnu, hlavně v Brně a Olomouci. Jiří Chudoba z REMAX Partner a Ondřej Mašín, výkonný ředitel Bidli Reality, to potvrzují: „Kdo začne hledat až v druhé polovině září, má výrazně menší výběr a častěji musí dělat kompromisy v ceně, lokalitě nebo kvalitě bytu.“

Zájemci o koleje se musí řídit podmínkami uvedenými na webech VŠ. I koleje mívají omezenou kapacitu: jen některé uspokojí všechny zájemce před nástupem do školy. Podle Simony Polcarové z Masarykovy univerzity v Brně (MUNI) žádají v první vlně o koleje na další rok již ubytovaní studenti, teprve poté nastupující prváci.

Podrobněji popisuje postup Jan Liška, ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci (UP): „Rezervace se otevírají už na jaře pro stávající ubytované, musí ale této možnosti využít během dvou týdnů. Od poloviny května do srpna je kapacita vyhrazena pouze pro první ročníky, od srpna jsou zbylá volná lůžka k dispozici všem.“ Ondřej Michal, vedoucí komunikace a marketingu na Technické univerzitě Liberec (TUL), dodává: „Studenti se mohou doubytovat i v průběhu roku, pokud je volná kapacita.“

Past zvaná nostalgie: Proč mentálně žijeme v časech, které už dávno neexistují

Pronájem bytu: více pohodlí, ale vyšší náklady

Výhody: větší soukromí, volnost, možnost vybrat si lokalitu a spolubydlící, vhodnější pro páry.

Nevýhody: vyšší nájemné plus kauce (případně provize RK), poplatky za energie, internet a dovybavení, riziko problematických vztahů s pronajímateli.

Bydlení na koleji: jedinečná zkušenost na celý život

Výhody: nižší cena, energie i internet v ceně, blízkost školy, společenský život a poznání spolužáků, není třeba pořizovat vybavení.

Nevýhody: menší soukromí (sdílené pokoje, koupelny), menší kapacita, přísnější režim, hluk.

Co radí mazáci prvákům

  • Nenechávat zajištění bydlení na poslední chvíli.
  • Minimálně v prvním ročníku dát šanci koleji.
  • U bytu si prostory vždy prohlédnout a zkontrolovat návrh smlouvy.
  • Spojit se se staršími studenty a získat reference.
  • Sledovat sociální sítě, studentské skupiny na Facebooku a weby o spolubydlení.
  • Počítat s finanční rezervou.

Když se rozhodnete pro byt

Zájem o byty roste. „Dobré byty za slušnou cenu v blízkosti školy, centra nebo MHD mizí rychle. Nejžádanější jsou velké byty s neprůchozími pokoji, kde se náklady rozdělí mezi více lidí,“ konstatuje Makovský z Reality.iDNES.cz. Podle Jelínka z RK Century 21 v poslední době roste důraz na kvalitu.

Makléř Jan Štěpánek ze stejné společnosti dodává: „Movitější studenti si pronajímají celé byty, nebo jejich rodiče investují do koupě bytu s tím, že ho po skončení studií potomka prodají dráž, než za kolik ho koupili.“ Jejich kolega Patrik Rubina upozorňuje na fenomén „buddy living“ – bydlení s parťákem v bytě 2+1, ideální pro dva kamarády nebo partnerský pár, kteří chtějí ušetřit, a přitom mít soukromí.

Faktor kvality zdůrazňuje i Chudoba z REMAX Partner: „Tam, kde jsou koleje modernizované, cenově příznivé a dobře dostupné, zůstávají silnou konkurencí. Tam, kde jsou v horším stavu nebo mají sdílené zázemí, studenti častěji volí byt.“ Babka z NEXT Reality dodává: „Důležitým kritériem je vybavení. Nejlépe se pronajímají byty s kuchyňskou linkou, spotřebiči, základním nábytkem a kvalitním internetem. Velkou roli hraje dopravní dostupnost univerzit, centra i veřejné dopravy.“

Úraz na brigádě? I studenti mají nárok na odškodnění, upozorňuje advokát

Nájemné a další náklady

Nejvyšší nájemné vykazují dlouhodobě Praha a Brno, následované dalšími univerzitními městy.

Důležitá je i jedna zvyklost: „Standardní nájemní smlouvy bývají uzavírány na celý rok, nájemce tedy zpravidla hradí nájem i během prázdnin, pokud smlouva nestanoví jinak. Krátkodobé pronájmy pouze na akademický rok jsou na českém trhu výjimkou,“ upozorňuje Babka. Expert Makovský souhlasí: „Slevy přes prázdniny mohou existovat, ale nejsou standardem.“

Podle dat Reality.iDNES.cz nájmy za posledních pět let ve většině míst vzrostly o desítky procent, což zvyšuje tlak na spolubydlení – samostatný byt je finančně těžko dostupný.

Posun výše nájmů směrem vzhůru dobře ilustruje následující tabulka:

Aktuální orientační srovnání hlavních univerzitních měst
MěstoNájem 05/2025Nájem 05/2026MeziročněDoba nabídky 05/2026Nabídka 05/2026
Praha429 Kč/m²454 Kč/m²+5,8 %34 dní10 517
Brno360 Kč/m²392 Kč/m²+8,9 %34 dní2 669
Hradec Králové303 Kč/m²316 Kč/m²+4,3 %25 dní410
Pardubice272 Kč/m²305 Kč/m²+12,1 %38 dní263
Plzeň280 Kč/m²293 Kč/m²+4,6 %35 dní985
Olomouc282 Kč/m²287 Kč/m²+1,8 %38 dní965
Liberec274 Kč/m²287 Kč/m²+4,7 %25 dní337
České Budějovice266 Kč/m²279 Kč/m²+4,9 %37 dní652
Zlín284 Kč/m²270 Kč/m²−4,9 %40 dní379
Ostrava225 Kč/m²253 Kč/m²+12,4 %43 dní1 350
Jihlava248 Kč/m²247 Kč/m²−0,4 %40 dní210
Opava221 Kč/m²236 Kč/m²+6,8 %40 dní253
Ústí nad Labem206 Kč/m²215 Kč/m²+4,4 %50 dní476
Zdroj: portál Reality iDNES

Ondřej Mašín z Bidli Reality doplňuje i další náklady: „Studenti musí počítat i se zálohami na energie a služby, internetem, vratnou kaucí a často provizí realitní kanceláři. Právě kauce a první platby při podpisu smlouvy bývají pro studenty největší náraz – najednou musí složit několik měsíčních plateb.“

Nájemní vztah

Důležité je i správné nastavení vztahu s pronajímatelem. Jan Babka popisuje: „Nejčastějšími tématy bývá dodržování domovního řádu, hlučnost, počet osob v bytě nebo péče o vybavení. Pronajímatelé proto stále častěji požadují jistotu platební schopnosti – doložení studia, kontakt na rodiče nebo jejich souhlas, v některých případech ručitelské prohlášení rodičů nebo vyšší kauci.“

Ondřej Mašín upozorňuje na specifický rys studentského spolubydlení: „Studentské vztahy, ať kamarádské nebo partnerské, bývají poměrně křehké a často se během studia mění, což vede k větší fluktuaci nájemníků.“

Tomáš Jelínek pak shrnuje, co by u nájmu měly chtít obě strany.
Pronajímatel: občanský průkaz, potvrzení o studiu, kontakt na rodiče, počet osob v bytě, předávací protokol, fotodokumentaci a stav měřidel. Student: osobní prohlídku bytu, výpis z katastru nebo ověření vlastníka, oprávnění pronajímatele byt pronajmout, evidenční list služeb, informaci o zálohách na energie, jasné podmínky kauce, předávací protokol a pravidla pro internet a vybavení bytu.

Když se rozhodnete pro kolej

I když univerzity kapacity kolejí zvyšují, roste i počet studentů. Tomáš Otipka, ředitel Ubytovacích a stravovacích služeb VŠB-TU Ostrava, uvádí, že na začátku roku zůstane neuspokojených 15–20 % žádostí. Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) podle Kateřiny Schmiedové z odboru vnějších vztahů umístí téměř 95 % žadatelů. Jan Liška z UP v Olomouci hlásí převis poptávky o 10 %.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) podle Kateřiny Macháčkové z oddělení marketingu a PR dokáže v posledních letech ubytovat všechny zájemce, stejně jako MUNI v Brně, což Simona Polcarová vysvětluje: „Každý původně neúspěšný žadatel je automaticky zařazen do pořadníku a při uvolnění kapacity je osloven, zda má o ubytování stále zájem.“ Podobný postup popisují i Ondřej Michal z TUL a Tomáš Otipka z VŠB. Přednost mívají stávající ubytovaní, u prváků spolurozhoduje dojezdová vzdálenost.

Smlouvy platí vždy do 30. června, v červenci a srpnu lze bydlet na otevřených budovách po zažádání o prázdninové ubytování. Kdo se na léto vystěhuje, kolejné neplatí.

Ceny se liší podle počtu lůžek v pokoji a jeho vybavenosti – největší zájem je o zrekonstruované jednolůžkové pokoje či „buňky“ se dvěma pokoji a společným sociálním zázemím. Čtyřlůžkové pokoje jsou už spíš výjimkou. Nejdražší pokoj na kolejích VŠB stojí kolem 8 500 Kč měsíčně, nejlevnější 3 600 Kč. Dvoulůžkový pokoj na koleji VŠE vyjde přes 7 000 Kč. Na MUNI se ceny pohybují mezi 3 330 a 9 700 Kč, na UP mezi 2 400 a 4 950 Kč, na TUL mezi 3 400 a 3 850 Kč měsíčně.

K tomu si studenti připlácí za vedlejší náklady: ZČU požaduje vratnou kauci 2 500 Kč, poplatek za vlastní elektrospotřebič či vypůjčené lůžkoviny včetně praní. Stejnou kauci uvádí i VŠE: „Kolejné zahrnuje základní služby, tedy vodu, teplo, elektřinu. Doplňkové služby jako prádelna nebo posilovna se hradí zvlášť, zpravidla za symbolické částky.“ Studenti MUNI mají k dispozici zdarma samoobslužné pračky, na UP je zase zdarma ložní prádlo. Wi-fi je na kolejích všude rovněž bezplatná.

Studenti také musí platit zdravotní a důchodové pojištění. Kdy a při jaké práci

Koleje pak investují do rekonstrukcí – a to nejen ubytování, ale i parkování, studoven, zdravotních středisek, kantýn a energetických opatření.

Studenti musí dodržovat kolejní řád. Jan Liška z UP jmenuje hlavní požadavky: noční klid, zákaz kouření v budovách a zákaz chovu zvířat. Polcarová z MUNI doplňuje: „Návštěvy lze přijímat od 8 do 22 hodin po předložení průkazu totožnosti hosta a vyplnění návštěvního lístku na recepci.“ Kateřina Schmiedová ze ZČU shrnuje nejčastější prohřešky: „Porušování nočního klidu, krádeže jídla ze společných lednic, prodlevy při platbách kolejného, neuklizené kuchyňky a pokoje při odchodu na prázdniny.“

Budoucnost studentského bydlení: studentské rezidence, coliving a mikrobydlení

Jde o moderní ubytovací zařízení určená převážně studentům, provozovaná soukromými společnostmi. Nabízejí vybavené pokoje nebo studia, většinou s vlastní koupelnou a kuchyňkou, doplněné společnými prostorami – studovnami, prádelnami, posilovnami či relaxačními zónami. Výhodou je vyšší komfort a služby (nájem často zahrnuje energie, internet i úklid společných prostor), nevýhodou vyšší cena než na koleji. Coliving se navíc zaměřuje na komunitní způsob života.

„V Česku jde zatím o relativně mladý segment, největší rozvoj vidíme v Praze a Brně. Investoři reagují na kombinaci vysoké poptávky po nájemním bydlení, rostoucího počtu zahraničních studentů a dlouhodobého nedostatku bytů. Výhodou je profesionální správa, předvídatelné náklady a komunitní charakter bydlení. Lze očekávat, že význam těchto forem poroste a rozšíří se i do dalších univerzitních měst,“ konstatuje Babka.

Petr Makovský shrnuje: „Pro studenty je výhodou jednoduchost – jasná cena, vybavení, internet, služby i menší administrativní starost. Nevýhodou může být vyšší cena za metr nebo menší soukromí. Do budoucna segment poroste, ale nenahradí koleje ani klasické spolubydlení. Bude spíš třetí variantou pro ty, kteří chtějí flexibilitu a služby, ale nemají ambici pronajmout si celý byt sami.“

Podle Ondřeje Mašína jde o perspektivní vrstvu trhu: „Coliving odpovídá způsobu života mladší generace. Mladí nechtějí nutně vlastnit velký prostor, ale chtějí dobrou lokalitu, soukromý pokoj, kvalitní zázemí, služby a komunitu. U zahraničních studentů je tento model ještě přirozenější, protože nechtějí řešit vybavení bytu, energie, internet a smlouvy.“

Závěrem PĚT zlatých tipů: Jak postupovat při zajišťování studentského bydlení

  1. Neodkládejte hledání nebo registraci žádosti.
  2. Počítejte s finanční rezervou vedle základní sazby nájmu nebo kolejného při první platbě, ale i během akademického roku.
  3. Nepodceňujte fázi přípravy smlouvy a její podmínky. Připravte si potřebné dokumenty včas.
  4. Dobře si zvolte případné spolubydlící, pokud je to možné.
  5. Dodržujte pravidla.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vedro na pracovišti a zaměstnavatel nic neřeší? Co mohou lidé dělat

Personál čeká během tropických dnů více práce než obvykle.

Pokud zaměstnavatel během veder nerespektuje povinnosti stanovené zákonem a nezajistí bezpečné pracovní podmínky, zaměstnanci se mohou obrátit na příslušné úřady. Kdo kontroluje dodržování předpisů a...

Past zvaná nostalgie: Proč mentálně žijeme v časech, které už dávno neexistují

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy k nejvýznamnějším kulturním, ale i spotřebním trendům patří recyklace toho, co zde už bylo. Jde o retrománii či nostalgii po minulosti, která už dávno není jen projevem pamětníků –...

Zaměstnanec vs. OSVČ. Srovnali jsme daně a odvody podle příjmů

Premium
ilustrační snímek

Daně v Česku jsou stejné pro zaměstnance i drobné podnikatele. Evropská komise ale Praze vytkla, že příliš zdaňuje nízké příjmy a že tlačí lidi i zaměstnavatele do nestandardních typů...

AI má šetřit čas. Lidé ji ale často používají jako Google, říká odborník

Tomáš Hejda

ChatGPT jako vyhledávač s hezčím rozhraním? Právě tak podle Tomáše Hejdy s umělou inteligencí zachází (nejen) řada živnostníků a firem. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, kdy AI opravdu pomáhá, proč...

Kolik bere kolega? Mzdy přestávají být tabu. Firmy hledají férová pravidla

Premium
Transparentnost v odměňování

Otázka z titulku, která dřív ve firmách často zůstávala nevyslovená, se stále častěji dostává na stůl. Zaměstnanci chtějí znát pravidla odměňování a firmy se budou muset naučit je vysvětlit....

Rodičovský příspěvek se změnil. Další zvýšení přijde od ledna 2027

rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se od roku 2026 změnil, ale ne všem rodinám přinese víc peněz. Kdo dosáhne na 700 tisíc korun, koho se týká doplatek a co se chystá od ledna 2027? Přinášíme přehled mateřské,...

8. července 2026

Bydlení pro vysokoškoláky: kdy začít hledat, čím se řídit a čemu se vyhnout

ilustrační snímek

Zajistit si bydlení na vysoké škole není jen otázka peněz, ale hlavně načasování. Makléři i univerzity se shodují: kdo nezačne hledat hned, má na výběr méně a často za horších podmínek. Přinášíme...

8. července 2026

Zaměstnanec vs. OSVČ. Srovnali jsme daně a odvody podle příjmů

Premium
ilustrační snímek

Daně v Česku jsou stejné pro zaměstnance i drobné podnikatele. Evropská komise ale Praze vytkla, že příliš zdaňuje nízké příjmy a že tlačí lidi i zaměstnavatele do nestandardních typů...

7. července 2026  5:30

Výpověď je až konec příběhu, říká HR koučka. Co firmy dlouho přehlížejí?

Silvie Michalcová, HR konzultantka a koučka

Když člověk podává výpověď, firma často vidí až konec příběhu. Ten ale začal mnohem dřív – v atmosféře týmu, vztahu se šéfem i tlaku, který se firmou nenápadně šíří. HR konzultantka a koučka Silvie...

7. července 2026

Past zvaná nostalgie: Proč mentálně žijeme v časech, které už dávno neexistují

ilustrační snímek

Žijeme v době, kdy k nejvýznamnějším kulturním, ale i spotřebním trendům patří recyklace toho, co zde už bylo. Jde o retrománii či nostalgii po minulosti, která už dávno není jen projevem pamětníků –...

6. července 2026

Nahlédněte pod ruce mistrů. Ve sklárně Rückl můžete vyzkoušet foukání i broušení skla

Jaké je to foukat do píšťaly, si může vyzkoušet každý návštěvník sklárny....

Sklárna Rückl oživila tradiční řemeslo. Broušené sklo s čápem v logu okouzlilo i britskou královnu Jsme v areálu sklárny Rückl v Nižboru kousek od Berouna. Seznamte se s prací sklářů a brusičů.

5. července 2026

Marie Hudečková: V práci s uměním využívám i zkušenost z baletu

Marie Hudečková

Balet ji naučil vytrvalosti a respektu k řemeslu, dějiny umění přidaly citlivost k obrazu. Marie Hudečková dnes tyto zkušenosti propojuje ve FairGallery, kde se snaží přiblížit umění lidem i...

4. července 2026

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

3. července 2026  5:30

Chatboti šetří peníze domácnostem, radí jim zadarmo. Má to však i velká rizika

ilustrační snímek

Chatboty si oblíbily třeba dívky a mladé ženy. Poradí jim se zdravím i lifestylem a domácnosti tím ušetří i tisíce korun měsíčně. Odborníci na umělou inteligenci ale upozorňují, že s chatboty se to...

3. července 2026

Kolik bere kolega? Mzdy přestávají být tabu. Firmy hledají férová pravidla

Premium
Transparentnost v odměňování

Otázka z titulku, která dřív ve firmách často zůstávala nevyslovená, se stále častěji dostává na stůl. Zaměstnanci chtějí znát pravidla odměňování a firmy se budou muset naučit je vysvětlit....

3. července 2026

Prosluněný byt 2+kk po čerstvé rekonstrukci
Prosluněný byt 2+kk po čerstvé rekonstrukci

Čs. armády, Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
3 990 000 Kč

Více z nabídky 108 330 nemovitostí

Stát usiluje o důvěryhodnost. Datovka mění adresu, uživatelů se změna nedotkne

ilustrační snímek

Datové schránky od konce června změnily adresu. Přechod na novou doménu, který hodlá Digitální a informační agentura dovršit do konce srpna, je jedním z kroků ve snaze o vyšší důvěryhodnost služeb....

2. července 2026  9:18

Nemoc na dovolené. Kdy se vyplatí vzít si neschopenku a kdy raději ne

Na co se zapomnělo? Pokud bychom chtěli počítat nejlepší pláže až do první...

Onemocnět během dovolené si nepřeje nikdo. Když už to ale nastane, je pozdě shánět informace, co má zaměstnanec kam hlásit a co chtít po lékaři v cizině. Připravili jsme pro vás základní informace,...

2. července 2026  5:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.