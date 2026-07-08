Volba není jednoduchá – v zásadě lze zvolit vysokoškolskou kolej, nebo nájemní byt a spolubydlení. Nabídka vhodných bytů bývá v univerzitních městech omezená. „Část studentů řeší bydlení s předstihem, zejména v Praze a Brně, kde je nabídka dlouhodobě napjatá,“ říká Jan Babka, marketingový ředitel NEXT Reality. „V Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Olomouci nebo Pardubicích je situace zpravidla vyrovnanější, nicméně i zde se nejlepší nabídky v blízkosti univerzit nebo center měst pronajmou velmi rychle,“ dodává.
Podle Petra Makovského, výkonného ředitele portálu Reality.iDNES.cz, patří k rychlým a dražším trhům i Liberec nebo Ostrava: „Hlavní sezóna začíná už po přijímacích řízeních, tedy od června, a vrcholí v srpnu a září. V září už je často pozdě na nejlepší poměr ceny, lokality a kvality.“
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Tomáš Jelínek, CEO RK Century 21, dodává, že zajímavé prostory jsou vyprodané už v srpnu, hlavně v Brně a Olomouci. Jiří Chudoba z REMAX Partner a Ondřej Mašín, výkonný ředitel Bidli Reality, to potvrzují: „Kdo začne hledat až v druhé polovině září, má výrazně menší výběr a častěji musí dělat kompromisy v ceně, lokalitě nebo kvalitě bytu.“
Zájemci o koleje se musí řídit podmínkami uvedenými na webech VŠ. I koleje mívají omezenou kapacitu: jen některé uspokojí všechny zájemce před nástupem do školy. Podle Simony Polcarové z Masarykovy univerzity v Brně (MUNI) žádají v první vlně o koleje na další rok již ubytovaní studenti, teprve poté nastupující prváci.
Podrobněji popisuje postup Jan Liška, ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci (UP): „Rezervace se otevírají už na jaře pro stávající ubytované, musí ale této možnosti využít během dvou týdnů. Od poloviny května do srpna je kapacita vyhrazena pouze pro první ročníky, od srpna jsou zbylá volná lůžka k dispozici všem.“ Ondřej Michal, vedoucí komunikace a marketingu na Technické univerzitě Liberec (TUL), dodává: „Studenti se mohou doubytovat i v průběhu roku, pokud je volná kapacita.“
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Pronájem bytu: více pohodlí, ale vyšší náklady
Výhody: větší soukromí, volnost, možnost vybrat si lokalitu a spolubydlící, vhodnější pro páry.
Nevýhody: vyšší nájemné plus kauce (případně provize RK), poplatky za energie, internet a dovybavení, riziko problematických vztahů s pronajímateli.
Bydlení na koleji: jedinečná zkušenost na celý život
Výhody: nižší cena, energie i internet v ceně, blízkost školy, společenský život a poznání spolužáků, není třeba pořizovat vybavení.
Nevýhody: menší soukromí (sdílené pokoje, koupelny), menší kapacita, přísnější režim, hluk.
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Když se rozhodnete pro byt
Zájem o byty roste. „Dobré byty za slušnou cenu v blízkosti školy, centra nebo MHD mizí rychle. Nejžádanější jsou velké byty s neprůchozími pokoji, kde se náklady rozdělí mezi více lidí,“ konstatuje Makovský z Reality.iDNES.cz. Podle Jelínka z RK Century 21 v poslední době roste důraz na kvalitu.
Makléř Jan Štěpánek ze stejné společnosti dodává: „Movitější studenti si pronajímají celé byty, nebo jejich rodiče investují do koupě bytu s tím, že ho po skončení studií potomka prodají dráž, než za kolik ho koupili.“ Jejich kolega Patrik Rubina upozorňuje na fenomén „buddy living“ – bydlení s parťákem v bytě 2+1, ideální pro dva kamarády nebo partnerský pár, kteří chtějí ušetřit, a přitom mít soukromí.
Faktor kvality zdůrazňuje i Chudoba z REMAX Partner: „Tam, kde jsou koleje modernizované, cenově příznivé a dobře dostupné, zůstávají silnou konkurencí. Tam, kde jsou v horším stavu nebo mají sdílené zázemí, studenti častěji volí byt.“ Babka z NEXT Reality dodává: „Důležitým kritériem je vybavení. Nejlépe se pronajímají byty s kuchyňskou linkou, spotřebiči, základním nábytkem a kvalitním internetem. Velkou roli hraje dopravní dostupnost univerzit, centra i veřejné dopravy.“
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Nájemné a další náklady
Nejvyšší nájemné vykazují dlouhodobě Praha a Brno, následované dalšími univerzitními městy.
Důležitá je i jedna zvyklost: „Standardní nájemní smlouvy bývají uzavírány na celý rok, nájemce tedy zpravidla hradí nájem i během prázdnin, pokud smlouva nestanoví jinak. Krátkodobé pronájmy pouze na akademický rok jsou na českém trhu výjimkou,“ upozorňuje Babka. Expert Makovský souhlasí: „Slevy přes prázdniny mohou existovat, ale nejsou standardem.“
Podle dat Reality.iDNES.cz nájmy za posledních pět let ve většině míst vzrostly o desítky procent, což zvyšuje tlak na spolubydlení – samostatný byt je finančně těžko dostupný.
Posun výše nájmů směrem vzhůru dobře ilustruje následující tabulka:
|Město
|Nájem 05/2025
|Nájem 05/2026
|Meziročně
|Doba nabídky 05/2026
|Nabídka 05/2026
|Praha
|429 Kč/m²
|454 Kč/m²
|+5,8 %
|34 dní
|10 517
|Brno
|360 Kč/m²
|392 Kč/m²
|+8,9 %
|34 dní
|2 669
|Hradec Králové
|303 Kč/m²
|316 Kč/m²
|+4,3 %
|25 dní
|410
|Pardubice
|272 Kč/m²
|305 Kč/m²
|+12,1 %
|38 dní
|263
|Plzeň
|280 Kč/m²
|293 Kč/m²
|+4,6 %
|35 dní
|985
|Olomouc
|282 Kč/m²
|287 Kč/m²
|+1,8 %
|38 dní
|965
|Liberec
|274 Kč/m²
|287 Kč/m²
|+4,7 %
|25 dní
|337
|České Budějovice
|266 Kč/m²
|279 Kč/m²
|+4,9 %
|37 dní
|652
|Zlín
|284 Kč/m²
|270 Kč/m²
|−4,9 %
|40 dní
|379
|Ostrava
|225 Kč/m²
|253 Kč/m²
|+12,4 %
|43 dní
|1 350
|Jihlava
|248 Kč/m²
|247 Kč/m²
|−0,4 %
|40 dní
|210
|Opava
|221 Kč/m²
|236 Kč/m²
|+6,8 %
|40 dní
|253
|Ústí nad Labem
|206 Kč/m²
|215 Kč/m²
|+4,4 %
|50 dní
|476
|Zdroj: portál Reality iDNES
Ondřej Mašín z Bidli Reality doplňuje i další náklady: „Studenti musí počítat i se zálohami na energie a služby, internetem, vratnou kaucí a často provizí realitní kanceláři. Právě kauce a první platby při podpisu smlouvy bývají pro studenty největší náraz – najednou musí složit několik měsíčních plateb.“
Nájemní vztah
Důležité je i správné nastavení vztahu s pronajímatelem. Jan Babka popisuje: „Nejčastějšími tématy bývá dodržování domovního řádu, hlučnost, počet osob v bytě nebo péče o vybavení. Pronajímatelé proto stále častěji požadují jistotu platební schopnosti – doložení studia, kontakt na rodiče nebo jejich souhlas, v některých případech ručitelské prohlášení rodičů nebo vyšší kauci.“
Ondřej Mašín upozorňuje na specifický rys studentského spolubydlení: „Studentské vztahy, ať kamarádské nebo partnerské, bývají poměrně křehké a často se během studia mění, což vede k větší fluktuaci nájemníků.“
Tomáš Jelínek pak shrnuje, co by u nájmu měly chtít obě strany.
Pronajímatel: občanský průkaz, potvrzení o studiu, kontakt na rodiče, počet osob v bytě, předávací protokol, fotodokumentaci a stav měřidel. Student: osobní prohlídku bytu, výpis z katastru nebo ověření vlastníka, oprávnění pronajímatele byt pronajmout, evidenční list služeb, informaci o zálohách na energie, jasné podmínky kauce, předávací protokol a pravidla pro internet a vybavení bytu.
Když se rozhodnete pro kolej
I když univerzity kapacity kolejí zvyšují, roste i počet studentů. Tomáš Otipka, ředitel Ubytovacích a stravovacích služeb VŠB-TU Ostrava, uvádí, že na začátku roku zůstane neuspokojených 15–20 % žádostí. Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) podle Kateřiny Schmiedové z odboru vnějších vztahů umístí téměř 95 % žadatelů. Jan Liška z UP v Olomouci hlásí převis poptávky o 10 %.
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) podle Kateřiny Macháčkové z oddělení marketingu a PR dokáže v posledních letech ubytovat všechny zájemce, stejně jako MUNI v Brně, což Simona Polcarová vysvětluje: „Každý původně neúspěšný žadatel je automaticky zařazen do pořadníku a při uvolnění kapacity je osloven, zda má o ubytování stále zájem.“ Podobný postup popisují i Ondřej Michal z TUL a Tomáš Otipka z VŠB. Přednost mívají stávající ubytovaní, u prváků spolurozhoduje dojezdová vzdálenost.
Smlouvy platí vždy do 30. června, v červenci a srpnu lze bydlet na otevřených budovách po zažádání o prázdninové ubytování. Kdo se na léto vystěhuje, kolejné neplatí.
Ceny se liší podle počtu lůžek v pokoji a jeho vybavenosti – největší zájem je o zrekonstruované jednolůžkové pokoje či „buňky“ se dvěma pokoji a společným sociálním zázemím. Čtyřlůžkové pokoje jsou už spíš výjimkou. Nejdražší pokoj na kolejích VŠB stojí kolem 8 500 Kč měsíčně, nejlevnější 3 600 Kč. Dvoulůžkový pokoj na koleji VŠE vyjde přes 7 000 Kč. Na MUNI se ceny pohybují mezi 3 330 a 9 700 Kč, na UP mezi 2 400 a 4 950 Kč, na TUL mezi 3 400 a 3 850 Kč měsíčně.
K tomu si studenti připlácí za vedlejší náklady: ZČU požaduje vratnou kauci 2 500 Kč, poplatek za vlastní elektrospotřebič či vypůjčené lůžkoviny včetně praní. Stejnou kauci uvádí i VŠE: „Kolejné zahrnuje základní služby, tedy vodu, teplo, elektřinu. Doplňkové služby jako prádelna nebo posilovna se hradí zvlášť, zpravidla za symbolické částky.“ Studenti MUNI mají k dispozici zdarma samoobslužné pračky, na UP je zase zdarma ložní prádlo. Wi-fi je na kolejích všude rovněž bezplatná.
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Koleje pak investují do rekonstrukcí – a to nejen ubytování, ale i parkování, studoven, zdravotních středisek, kantýn a energetických opatření.
Studenti musí dodržovat kolejní řád. Jan Liška z UP jmenuje hlavní požadavky: noční klid, zákaz kouření v budovách a zákaz chovu zvířat. Polcarová z MUNI doplňuje: „Návštěvy lze přijímat od 8 do 22 hodin po předložení průkazu totožnosti hosta a vyplnění návštěvního lístku na recepci.“ Kateřina Schmiedová ze ZČU shrnuje nejčastější prohřešky: „Porušování nočního klidu, krádeže jídla ze společných lednic, prodlevy při platbách kolejného, neuklizené kuchyňky a pokoje při odchodu na prázdniny.“
Budoucnost studentského bydlení: studentské rezidence, coliving a mikrobydlení
Jde o moderní ubytovací zařízení určená převážně studentům, provozovaná soukromými společnostmi. Nabízejí vybavené pokoje nebo studia, většinou s vlastní koupelnou a kuchyňkou, doplněné společnými prostorami – studovnami, prádelnami, posilovnami či relaxačními zónami. Výhodou je vyšší komfort a služby (nájem často zahrnuje energie, internet i úklid společných prostor), nevýhodou vyšší cena než na koleji. Coliving se navíc zaměřuje na komunitní způsob života.
„V Česku jde zatím o relativně mladý segment, největší rozvoj vidíme v Praze a Brně. Investoři reagují na kombinaci vysoké poptávky po nájemním bydlení, rostoucího počtu zahraničních studentů a dlouhodobého nedostatku bytů. Výhodou je profesionální správa, předvídatelné náklady a komunitní charakter bydlení. Lze očekávat, že význam těchto forem poroste a rozšíří se i do dalších univerzitních měst,“ konstatuje Babka.
Petr Makovský shrnuje: „Pro studenty je výhodou jednoduchost – jasná cena, vybavení, internet, služby i menší administrativní starost. Nevýhodou může být vyšší cena za metr nebo menší soukromí. Do budoucna segment poroste, ale nenahradí koleje ani klasické spolubydlení. Bude spíš třetí variantou pro ty, kteří chtějí flexibilitu a služby, ale nemají ambici pronajmout si celý byt sami.“
Podle Ondřeje Mašína jde o perspektivní vrstvu trhu: „Coliving odpovídá způsobu života mladší generace. Mladí nechtějí nutně vlastnit velký prostor, ale chtějí dobrou lokalitu, soukromý pokoj, kvalitní zázemí, služby a komunitu. U zahraničních studentů je tento model ještě přirozenější, protože nechtějí řešit vybavení bytu, energie, internet a smlouvy.“
Závěrem PĚT zlatých tipů: Jak postupovat při zajišťování studentského bydlení
- Neodkládejte hledání nebo registraci žádosti.
- Počítejte s finanční rezervou vedle základní sazby nájmu nebo kolejného při první platbě, ale i během akademického roku.
- Nepodceňujte fázi přípravy smlouvy a její podmínky. Připravte si potřebné dokumenty včas.
- Dobře si zvolte případné spolubydlící, pokud je to možné.
- Dodržujte pravidla.