Ještě před několika lety si spousta Čechů mohla říct: počkám, až ceny bytů přestanou tak rychle růst. Dnes v tuto možnost prakticky nikdo nevěří. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Generali Investments CEE. Devět z deseti lidí bez vlastního bydlení očekává, že to bude ještě těžší než dnes. A není to jen strach z blízké budoucnosti. Celkem 73 % Čechů věří, že ceny nemovitostí porostou dál stejným tempem jako dosud. To je nejvyšší podíl za posledních šest let. Ještě v roce 2023 si to samé mysleli jen 4 z 10 Čechů.
Na zlevnění naopak spoléhá málokdo. Pouze 9 procent dotazovaných napříč Českem si myslí, že dojde k dramatickému obratu na realitním trhu a ceny začnou klesat. „Nejde už jen o to, že lidé považují bydlení za drahé. Z dat vidíme postupnou změnu očekávání. Stále větší část veřejnosti nepočítá s tím, že by se situace během několika let zásadně obrátila k lepšímu, a začíná tomu přizpůsobovat i své dlouhodobé plány. Vlastní bydlení se tak pro část lidí přesouvá z cíle, na který je potřeba déle spořit, do kategorie něčeho, s čím už do budoucna raději vůbec nepočítají,“ říká Marek Bečička, ředitel Real Asset, Generali Investments CEE.
Rostoucí ceny se neprojevují jen v tom, jak lidé o bydlení přemýšlejí. Stále více domácností naráží na mnohem praktičtější problém: na konci měsíce jim nezbývá nic, co by mohly odložit stranou na vlastní bydlení. Letos to uvádí 16 % Čechů, tedy přibližně každý šestý. Ještě loni šlo zhruba o každého devátého. Téměř každý desátý Čech dnes žije u příbuzných nebo přátel, což je nejvyšší podíl za posledních sedm let. Nejvíce je to vidět u mladých lidí. Ve věku 18 až 34 let takto žije už čtvrtina mladých. Takzvaný „mama hotel“ nebo „sdílené bydlení“ se z okrajového řešení postupně stává součástí české reality.
Jak Češi reagují na dostupnost vlastního bydlení
Vzrůstá tlak na slevy, v kurzu jsou malé byty
Obavy z dalšího zdražování přitom nejsou jen pocit, mají reálný základ v datech z hypotečního trhu. Ceny nemovitostí v Česku ve třetím čtvrtletí letošního roku stouply na nová maxima. Dynamika vývoje ale byla u jednotlivých kategorií rozdílná. Ceny bytů ale zaznamenaly nejpomalejší mezikvartální růst za více než dva roky, ceny rodinných domů a pozemků naopak tempo zdražování zrychlilo. Zároveň roste rozdíl mezi nabídkovou a realizovanou cenou a vzrůstá tlak na slevy. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení.
Ceny bytů narostly ve třetím kvartále v porovnání s druhým čtvrtletím o 1,3 procenta. Meziročně pak byly byty na konci letošního září dražší o 9,3 procenta. Největší poptávka byla po menších bytech 1+1 a 1+kk ve velkých městech. U investičních bytů byly nejžádanější dispozice 2+1 a 2+kk.
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Historie bydlení: Zmapovali jsme, jak se bydlelo za socialismu
„Vývoj na trhu s byty potvrdil naše očekávání pozvolného zpomalování růstu cen. V mezičtvrtletním vyjádření rostly ceny bytů nejpomaleji za dva roky a meziročně jsme zaznamenaly jednociferný růst po šesti kvartálech za sebou. Předpokládáme, že cenové zpomalování bude u bytů pokračovat i ve zbytku roku. Kupci mnohem více posuzují polohu bytu, rozmístění pokojů a oken, provozní náklady nebo podmínky financování,“ říká Martin Vašek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.
Na bytový trh má vliv i růst průměrných tržních úrokových sazeb hypoték a zpřísnění podmínek ČNB u hypoték pro investiční byty. Objem nabídky starších bytů se přitom zvyšuje již tři čtvrtletí za sebou a prodlužuje se jejich prodejní doba. I u novostaveb nabídka na trhu vzrostla a prodejní proces ubral na rychlosti. „Cenový růst bytů skokově zpomalil a trh se mění z plošného růstu na selektivní. Roste rozdíl mezi nabídkovou a realizovanou cenou a vzrůstá tlak na slevy,“ přibližuje Martin Vašek aktuální trend.
Bez hypotečního úvěru si ale pořídí vlastní bydlení málokdo. Průměrné sazby hypoték šplhají dál směrem vzhůru.