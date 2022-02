KVÍZ: Středoškoláci mají ve světě financí mezery. Jste na tom lépe?

Anketu pořádal Garanční systém finančního trhu (GSFT) mezi středoškoláky, kteří se zúčastnili veletrhu vysokého vzdělávání Gaudeamus.

Studenti často váhali i u těch známějších finančních produktů. Běžný a spořicí účet znali téměř všichni dotázaní, podobně dobře si vedlo stavební spoření a relativně vysoké znalosti se těšilo i doplňkové penzijní spoření

„Naopak nízkou znalost vykazoval termínovaný vklad nebo investiční produkty, například podílové fondy. Podřízený vklad znalo pouze 8 procent respondentů,“ uvádí k výsledkům ankety výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

Dobrou zprávou určitě je, že naprostá většina studentů uvedla, že si sama spoří. Nejčastěji si úspory ukládají na běžný nebo spořicí účet, část si spoří na stavebním spoření, někteří v pokladničce.

Pozitivní vztah k investicím potvrdily i odpovědi na otázku, jak by mladí naložili s imaginárními 50 000 korunami od prarodičů, za které by si měli příští rok koupit dovolenou. „Třetina dotázaných uvedla, že by peníze investovala, aby se znásobila jejich hodnota. Více než polovina by prostředky uložila na běžný nebo spořicí účet, 7 procent na stavební spoření,“ říká Renáta Kadlecová.

Ale například jen 54 procent studentů vědělo, kde a jak jsou jejich vklady pojištěny.

Troufnete si porovnat své znalosti? Vyzkoušejte náš kvíz.