Úzkost je hlas těla volajícího o pomoc. Zbavte se jí technikou 10 vět

Technika 10 vět Příprava

Najděte si klidné místo, kde vás nebude nikdo rušit, a vezměte si něco na psaní. Začněte větou: „Jak vypadá můj život, když je opravdu skvělý.“ Popis oblastí: Stručně si popište deset oblastí (témat) svého života, napište si 10 vět. Pište vždy co chcete, ne co nechcete. Například větu „Nemám úzkosti.“ přepište do tvaru „Jsem zdravý.“ Pište věty v přítomném čase a používejte jen pozitivní výrazy. Příklady vět: „Přistupuji k sobě jako ke svému nejlepšímu příteli. Mluvím k sobě laskavě a trávím čas jen s lidmi, se kterými se cítím dobře.“ „Obohacuji svůj život různými krásnými činnostmi, jako je malování, hraní na kytaru nebo procházky v přírodě, a těší mě, že se můj akční rádius každý týden rozšiřuje.“ Téma dne: Každý den si zvolte jednu větu jako své „téma dne“. Berte věty postupně, jak jdou za sebou. Ranní rituál: Ráno, když vstanete, přečtěte si celý seznam a připomeňte si téma dne. Během dne: Kdykoli si během dne uvědomíte, že myslíte negativně, zaměřte se na své téma dne a vytvářejte si pozitivní obrazy a vnitřní řeč. Večerní praxe: Večer se pohodlně usaďte, nastavte si časovač na 15 minut a soustřeďte se na téma dne a vytvářejte si představy. Je velmi zajímavé, kam se až v představách můžete dostat a co všechno můžete mentálně vytvořit. Doporučuji techniku provádět, bez přerušení, minimálně 30 dní. Cítit se alespoň o trošku lépe byste se mohli již druhý den.