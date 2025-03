Co o nás ví registry dlužníků a který je ten pravý?

Registr dlužníků, výpis z registrů, dlužnický registr, čistý štít. To je jen pár webových stránek, které vám najde vyhledávač a které nabízejí výpisy slibující poskytnutí podrobných informací o vašich dluzích. Problém je ale v tom, že v České republice neexistuje žádný jednotný centrální registr spravovaný státními institucemi, který by zahrnoval všechny dluhy a závazky fyzických i právnických osob.

Z veřejně dostupných evidencí lze zjistit především informace o dlužnících, kteří se se splácením dostali do větších potíží. Za tímto účelem je možné využít například registr exekucí, který spravuje Exekutorská komora nebo insolvenční rejstřík spravovaný ministerstvem spravedlnosti.

„Většina registrů je provozována soukromými společnostmi, které často čerpají informace z těchto oficiálních evidencí a v rámci své služby je jen shromažďují do jednotného dokumentu. Registry tak mohou mylně vytvářet dojem, že poskytují komplexní informace o všech dluzích spotřebitele, což nemusí být pravda,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Poskytované výpisy navíc nemají právní relevanci a nemohou sloužit jako oficiální potvrzení o bezdlužnosti.

Závazky vůči státu si lze ověřit přímo u konkrétních institucí, jako jsou finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny. Pokud hledáte celkové spolehlivé informace o svých závazcích, můžete využít Bankovní a Nebankovní registr klientských informací (BRKI a NRKI), které obsahují údaje o úvěrech. Tyto registry jsou sice rovněž spravovány soukromými společnostmi, ale spolupracují s bankami a většinou úvěrových společností z nebankovního sektoru.

Ověření úvěruschopnosti

Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá finančním institucím povinnost posoudit takzvanou úvěruschopnost spotřebitele. „Zákon v § 86 požaduje, aby poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru důkladně posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě informací nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených k povaze, délce, výši a rizikovosti úvěru pro spotřebitele,“ upřesňuje Lucie Leixnerová z MONETA Money bank.

Posouzení se týká zejména schopnosti klienta plnit závazky vůči bance. Tento postup platí pro všechny typy úvěrů, tedy jak pro hypoteční a spotřebitelské, tak také pro kreditní karty, povolené debety nebo konsolidace. Každou žádost o úvěr banky posuzují individuálně a zpravidla vycházejí z dat Bankovního registru platebních informací (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI).

Co je BRKI a NRKI

Společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. (CBCB) provozuje Bankovní registr klientských informací (BRKI) od roku 2000. Společnost je vlastněna pěti lokálními bankami. Prostřednictvím tohoto registru si banky a stavební spořitelny vyměňují informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů, a to zejména fyzických osob a podnikatelů, u některých bank i právnických osob.

Zájmové sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o. (CNCB) provozuje Nebankovní registr klientských informací (NRKI) od roku 2004. Tato společnost je vlastněna sedmi nebankovními finančními institucemi. Registr slouží obdobně jako BRKI pro vzájemnou výměnu informací o zadlužení klientů nebankovních institucí, kterými jsou fyzické osoby, podnikatelé i právnické osoby. Oba registry zároveň zajišťují vzájemnou výměnu údajů i mezi registry, což všem uživatelům umožňuje komplexně vyhodnotit úvěrové zatížení žadatelů o úvěry.

BRKI aktuálně využívá 21 bank a stavebních spořitelen a NRKI 41 nebankovních finančních institucí. BRKI tak pokrývá všechny banky zaměřené na spotřebitelské financování a do NRKI jsou zapojeny nebankovní finanční instituce, které mají většinový podíl na trhu nebankovního financování.

Oba registry zpracovávají údaje o poskytnutých úvěrech od institucí, které je využívají, zpracovávají nejen negativní, ale i pozitivní údaje, ze kterých finanční instituce zjistí nejen to, jestli klient včas hradí své závazky, ale i jaké je jeho celkové úvěrové zatížení.

Veškeré údaje jsou zpracovávány po celou dobu splácení daného úvěru a následně jsou evidovány v rámci čtyřleté retenční doby. Po této lhůtě jsou z úvěrové zprávy klienta odstraněny a jsou archivovány na dobu 5 let, poté kompletně vymazány.

Oba registry poskytují společný výpis, který obsahuje i tzv. hodnocení sloužící pro jednoduché shrnutí bonity klienta. Výpis můžete jednoduše a rychle získal online na portále www.kolikmam.cz,

Co Čech, to dlužník?

Nad půjčkou přemýšlí necelá desetina lidí. Peníze chtějí nejčastěji použít na rekonstrukci bytu, na koupi auta nebo motocyklu či vybavení domácnosti. Naopak 80 procent respondentů si neplánuje půjčit a zbylých 12 procent lidí se nechce zadlužit kvůli obavám, že nebudou schopni splácet. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos. Index rizikového zadlužování ČBA letos klesl na 7 procent.

Nejrizikovější skupinou jsou lidé ve věku 36-44 let s nižším vzděláním. Vysoce rizikově se vloni při půjčování peněz chovalo 7 procent Čechů, což je oproti předchozímu roku, kdy to bylo 11 procent, výrazný pokles. Naopak nejméně rizikovou skupinou se stali senioři s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním

„Téměř tři čtvrtiny Čechů by si nepůjčili na dovolenou nebo zážitky. To je samozřejmě dobrá zpráva, protože lidé se nechtějí zadlužit kvůli zbytným věcem. Navíc jejich počet v průběhu let roste. Zároveň meziročně poměrně výrazně klesl podíl těch, kteří uvádějí, že by si vzali půjčku na splacení jiné půjčky, a to ze 14 procent na 10, což je velmi povzbudivý vývoj,“ říká Filip Hanzlík, hlavní právník a náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

Obecně platí, že půjčku bychom si měli brát pouze na nezbytné a smysluplné výdaje, například na bydlení či vzdělání. Naopak financování spotřeby nebo splácení jiných dluhů novou půjčkou může vést k finančním problémům.

Co ukazují data z registrů

Objem dluhu obyvatel evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru dosáhl na konci roku 2024 výše 3,6 bilionu korun. Zadlužení obyvatel meziročně vzrostlo o 295,7 miliard korun (8,9 procenta)

Barometr úvěrového trhu ukázal, že v Česku na konci loňského roku dosáhl objem dluhu z úvěrů na bydlení 2,99 bilionu korun. „Trh s úvěry na bydlení v minulém roce výrazně ožil. Počet lidí, kteří mají úvěr na bydlení, se sice zmenšil o 1 procento, průměrný objem dlouhodobého dluhu na klienta se ale zvýšil o 10,5 procenta na 2,85 milionu Kč. Úvěr na bydlení má tedy méně lidí, ale půjčují si vyšší částky. To koresponduje s růstem cen nemovitostí v posledních letech,“ říká Lenka Novotná, výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací.

V růstu pokračoval i objem dluhu na spotřebu, který dosáhl 618 miliard korun, z dlouhodobého pohledu je objem krátkodobého luhu proti situaci před pěti lety vyšší o 24 procent. Dynamika růstu krátkodobého dluhu byla v předešlých letech vyšší než u dlouhodobého dluhu, což se ale v loňském roce již nepotvrdilo a dlouhodobý dluh v loňském roce rostl rychleji než objem krátkodobého dluhu. Počet lidí s úvěrem na spotřebu meziročně klesl o 64 tisíc (–2,7 procenta). Průměrná částka na klienta se však zvýšila o 9,6 procenta na 272 250 Kč.

Loni také nastal obrat trendu ve vývoji objemu ohroženého dluhu na bydlení. Jde o částku dluhu po splatnosti o více než 90 dní nebo o zesplatněné úvěry. Pokračovalo také zrychlování tempa růstu objemu ohroženého dluhu na spotřebu.

„V loňském roce pokračoval růst objemu ohroženého dluhu na spotřebu u mladších lidí. A to jak u nejmladší věkové kategorie 15 až 24 let, kde narostl o čtvrtinu, tak u lidí ve věku 30 až 34 let. V této věkové kategorii se objem nesplacené částky zvýšil o 21 procent na 4,8 miliardy korun. Potíže se splácením krátkodobých dluhů mají i lidé v kategorii 35 až 44 let, kterých je v Česku více než 41 tisíc a každý z nich nesplácí v průměru přes 177 000 Kč,“ říká Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Drobné zlepšení v platební morálce registry evidují u nejstarší věkové kategorie dlužníků nad 55 let, u nichž došlo ke snížení objemu ohroženého krátkodobého dluhu meziročně o 3 procenta na necelých 4,8 miliardy korun.