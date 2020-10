Nevíte, co s penězi? Kam je uložit výhodně a bez rizika

Každý by chtěl, aby peníze byly v bezpečí, vydělaly další peníze a ještě navíc byly lehce dostupné, kdyby jich bylo nenadále zapotřebí. Jestli toto někdo zaručeně slibuje, vyžeňte ho, je to nesplnitelné. Alespoň na jedné straně toho pomyslného investičního trojúhelníku budete totiž muset polevit. Dokonce ani státem podporovaný produkt, jako je stavební spoření, nemá všechny klady. Vydělá slušně, je to i bezpečné, ale na peníze si musíte počkat.

Peníze v šuplíku ukusuje inflace, nákup a prodej investičního zlata či diamantů také není nejrychlejším zhodnocením peněz a navíc hrozí i to, že naletíte podvodníkům. Investice do umění je na dlouhé lokte, a abyste tímto způsobem zhodnotili peníze, měli byste se v oboru poměrně dobře orientovat. Většina lidí proto nakonec dá peníze někam do banky. Část peněz je dobré si nechat jako disponibilní rezervu na běžném účtu. Ostatní prostředky pak účelně rozdělit:



1. Spořicí účty, vklady

Spořicí účet si snadno sjednáte v bance či si ho zřídíte ke svému účtu přes internet. Zhodnocení není extra vysoké, ale je alespoň nějaké. Banky lákají klienty na vyšší úrok, ten však bývá opředen podmínkami.

Raiffeisenbank například aktuálně nabízí zhodnocení 3 %. Jenže jen na dobu půl roku a při aktivním využívání běžného účtu. ČSOB slibuje na rok garantovaný 1% úrok na spořicím účtu, podmínkou však je investovat alespoň 30 tisíc korun do podílových fondů. A to je už poněkud rizikovější. Investicí se ale mohou peníze zhodnotit i lépe.

Relativně jednoduchou podmínku má Equa. Jednoprocentní úrok nabídne u vkladů do 200 000 korun tomu, kdo třikrát zaplatí kartou banky, nebo má uloženo alespoň 50 000 korun.

Nespornou výhodou spořicích účtů je, že peníze na nich jsou snadno dostupné a jsou pojištěné.

Peníze jsou pojištěné do 100 000 eur

Vklady v bankách jsou pojištěné do výše 100 000 eur (aktuálně 2 711 000 korun). Do této výše má klient jistý vklad v jednom finančním ústavu, máte-li tedy naspořeno víc, je vhodné rozdělit peníze do dvou bank.



Garanční systém finančního trhu, který má v případě krachu finančního ústavu výplatu peněz na starosti, má smlouvy i s pobočkami zahraničních bank – svých peněz by se tak dočkali například i klienti ING, mBank či Hello bank.

Termínované vklady jsou také pojištěné, jejich zhodnocení bývá závislé na době, po kterou se rozhodnete peníze bance svěřit. Když je vyberete dřív, žádné zhodnocení se konat nebude.

2. Stavební spoření

Stavební spoření je evergreenem s ročním zhodnocením, které je i díky státní podpoře průměrně kolem 3,5 %. To je slušné, když zvážíte, že i peníze ve stavebních spořitelnách jsou pojištěné. Počítat však musíte se třemi „háčky“.

Peníze budou u stavební spořitelny blokované na šest let. Je-li třeba, lze je vybrat dřív, ale pak není možné počítat s žádnou státní podporou. Na počátku zaplatíte poplatek za uzavření smlouvy, ten bývá 1 % ze sjednané cílové částky. Je zbytečné se nechat přemluvit k příliš vysoké, pro šestileté spoření bohatě stačí 140 000 korun, díky tomu je i poplatek nižší a lze dosáhnout slibovaného zhodnocení.

3. Doplňkové penzijní spoření

I když jste v důchodu, můžete si tento produkt pořídit. Dokonce s výhodou. Smlouva se totiž sjednává na pět let a zároveň do šedesáti let věku. Pokud je vám tedy 55+, máte smlouvu jen na pět let, což je nejvýhodnější z hlediska zhodnocení – k penězům, které tvoří příspěvek od státu, se dostanete rychleji.

I kdyby úročení dosažené samotnou penzijní společností bylo nulové, díky příspěvkům od státu je při tisícové měsíční úložce zhodnocení 4,6 % ročně. Pokud byste spořili méně, je to ještě relativně výhodnější – u 300korunového měsíčního vkladu dokonce 6% výnos. Měli byste však vědět, že peníze v doplňkovém penzijním spoření jsou investicí, a tak nejsou ze zákona pojištěné. Díky státní podpoře jsou investice tohoto typu pečlivě hlídané, přesto je po šedesátce lepší zvolit konzervativní strategii.

4. Podílové fondy

Investování formou podílových fondů je standardní produkt, kterého se nemusíte bát. Vložit byste však do něj měli jen ty peníze, které máte opravdu navíc. U investice vám totiž nikdo předem negarantuje zhodnocení, a dokonce ani to, že na konci nevyberete méně peněz, než jste vložili.

Vklady tohoto typu nejsou státem garantované, nenechte se proto zmýlit tím, že vám je často nabídnou u bankovní přepážky. Vše záleží na situaci na finančních trzích a schopnostech bankéřů, kterým jste peníze svěřili. Jistější investicí je nákup státních dluhopisů, kde je garantován pevný úrok.