Kolik stojí notářská úschova Poplatek za úschovu se pohybuje mezi 0,1 a 1,2 % z uložené částky, a to podle její výše, nejméně však 1 000 Kč, a to takto: · z prvních 100 000 Kč 1,2 %, (např. ze 100 000 Kč odměna 1 200 Kč), · z přebývající částky až do 500 000 Kč 0,6 %, (např. z 500 000 Kč odměna 3 600 Kč), · z přebývající částky až do 1 000 000 Kč 0,4 %, (např. z 1 000 000 Kč odměna 5 600 Kč), · z přebývající částky až do 10 000 000 Kč 0,2 %, (např. z 10 000 000 Kč odměna 23 600 Kč). Ale pokud notář přijme peníze do úschovy v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal, tedy jestliže například sepisoval kupní smlouvu, jeho odměna za úschovu činí jednu desetinu ceny vypočtené podle tarifu, sleva pro klienta je tedy 90 %. Notáři v takovém případě samozřejmě náleží odměna za sepis smlouvy. Příklad: odměna za úschovu z částky 5mil. činí 13 600 Kč + DPH, pokud by notář psal kupní smlouvu a k tomu úschovu, pak odměna za obojí činí 14 560 Kč + DPH. V určitých částkách je odměna v notářském tarifu stanoveném Ministerstvem spravedlnosti určena tak, že je levnější kupní smlouva s úschovou než samostatná úschova.