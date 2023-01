Zraněným dětem nabídla škola 20 000. Rodiče se nevzdali, získali přes milion

Vědí lidé, jaké mají nároky v případě odškodného za úraz?

Povědomí o vlastních právech je stále tragicky nízké. Většina lidí vůbec netuší, na co má nárok. Navíc vše řeší ve stresu, až když se něco stane. To je samozřejmě ideální podmínka, aby dostali výrazně nižší odškodnění, než jaké by získat mohli.

Můžete uvést nějaký případ, kdy se poškození připraví o odpovídající kompenzaci vlastní chybou?

Přihlásil se k nám o radu člověk, který se živil uměleckým řemeslem. Při autonehodě si velmi těžce a s trvalými následky zranil ruce, což je pro něj samozřejmě obrovská potíž. Když se léčil, dorazil za ním právník mladého řidiče, který nehodu zavinil, a oslovil zraněného s tím, jak klienta mrzí, že se nehoda stala, posílá mu květiny, 10 tisíc korun a dohodu, jak to řešit. Pána dojalo, jak jsou i v dnešní době lidé slušní a nepozorně podepsal dokument, který uváděl, že je s viníkem nehody vyrovnaný. A to je bohužel něco, s čím už nikdo nikdy nehne. Přitom mohl získat vysoké odškodnění, protože měl trvalé následky.

V případě pracovních úrazů by to snad mělo být jednoznačné, zaměstnavatel musí znát a dodržovat zákoník práce, a navíc je pojištěn.

Více jak polovina zaměstnavatelů nechápe, jak má správné odškodnění pracovních úrazů probíhat. A někdy dokážou těžce zraněným pracovníkům házet klacky pod nohy. Ale existují i případy, kdy s námi zaměstnavatel úzce spolupracuje a dělá vše potřebné, aby zraněný pracovník získal maximum toho, na co má nárok.

Častým mýtem je domněnka, že odškodné za pracovní úraz platí zaměstnavatel ze svého. Tak to ale není, každý zaměstnavatel musí být pojištěn a kompenzaci za pracovní úraz vyplácí pojišťovna.

S jakými dalšími mýty se setkáváte?

Řada podobných nejasností panuje i kolem dopravních nehod, tedy že jsou nároky vypláceny z kapsy viníka. Setkali jsme se dokonce s právníkem, který svému klientovi tvrdil, že protože viník nehody při bouračce zemřel, žádná šance na odškodnění není. Tyto mýty v souvislostí s nízkou znalostí nároků nahrávají i podvodníkům, kteří za poplatek klienty jen zaregistrují, ale reálnou právní pomoc neposkytnou. Přitom čas bývá u těchto případů klíčový.

Podle meteorologů nás opět čeká sníh a námraza. Odškodné za úraz na zledovatělém chodníku asi také není lehké získat?

Tyto případy opravdu patří mezi nejtěžší. Ačkoliv formálně za stav chodníků odpovídají obce, reálně zde vstupují do hry různé smluvní vztahy a podobně. U úrazů musíme složitě řešit, kdo za konkrétní místo zodpovídal, dokazovat, že měl poškozený vhodnou obuv, někdy dokonce musíme pátrat po tom, jaká byla předpověď počasí a kdy mráz začal.

Spory se proto dlouho táhnou, ale vyplatí se počkat, protože odškodnění bývá vysoké. Jeden případ jsme vyhráli i proto, že na místě zranění upadl na zledovatělém chodníku i záchranář, který pro poškozenou přijel sanitkou. Dosvědčil, že chodník nebyl ošetřen a paní získala na odškodném 1,2 milionu korun.

Pokud nároky poškozeného protistrana neuzná, nezbývá než se soudit. Jsou Češi ochotni jít i do soudního sporu?

Bohužel se setkáváme s velkou nedůvěrou v naši justici. Lidem se zdají pravidla i postupy neprůhledné, netuší, čím se řídit, mají strach, že proti pojišťovnám nemají šanci. Situaci komplikuje i zmatek v posudcích, například neexistuje jednotná metodika, podle kterého by byly posuzovány následky pracovních úrazů.

Mohl byste uvést případ, kdy se soudní spor vyplatil?

Pamatuji si dopravní nehodu školního autobusu, kdy bylo zraněno 11 dětí a některé velmi vážně. My jsme zastupovali šest dětí a dvě učitelky. Zástupci školy se domluvili s pojišťovnou a kantorkám i rodičům nabídli odškodné 20 000 Kč, které bylo vyplaceno do 10 dnů.

Tomáš Beck (34) Tomáš Beck Vystudoval historii a archeologii na Jihočeské univerzitě, pak základy práva a bezpečnostní studia na Cevro Institutu, kde následně dokončil postgraduální studium.

Pro fungování Vindicia čerpá z principů západní Evropy.

Drží se pravidla, že právo platí pro všechny, pro malé i velké.

U nás zůstala jen jediná holčička, jejíž rodiče na toto řešení nepřistoupili, ačkoli jejich dcerka nepatřila mezi nejvíce zraněné. Nakonec se podařilo získat odškodné ve výši 85 tisíc jako bolestné, ošetřovné 49 tisíc, za ztížení společenského uplatnění 1,1 milionu korun, a 350 tisíc korun na budoucí plastické operace, na které děvče půjde jako plnoleté. Sami vidíte, jaký je mezi těmi částkami rozdíl.

Ale někdy zafunguje i psychika – nejednou jsme se setkali s tím, že klient vzdal jasně vyhraný případ těsně před koncem, protože se bál.

Čeho?

Že mu vysoká částka, kterou by mohl získat, zničí vztahy v rodině či komunitě. Je to tak, lidé se bojí nepřejícnosti. Občas jsou některé projevy zášti nebo závisti nepochopitelné. S následky úrazů se mnozí často potýkají dlouhé roky, a adekvátní odškodnění je na místě. Já vždy zdůrazňuji, že by se lidé neměli předem vzdávat a měli by za svá práva bojovat.