Umělá inteligence se dnes používá téměř všude – od sociálních sítí po zdravotnictví. Je už dnes AI pro právní systém skutečnou výzvou, nebo jde zatím spíš o okrajové téma?
Podle advokátky Petry Stupkové je umělá inteligence pro právo zásadní výzvou. Právě její užívání napříč všemi obory generuje mnoho otázek, na které neumíme přesně odpovědět. „Než na ně právo nalezne odpověď, budeme už čelit zcela jiným problémům. AI navíc zesiluje řadu problémů, které už tak nebyly populární, jako jsou osobní údaje nebo koncept autorství,“ říká advokátka.
Dnes za pár minut vyrobíte videa z CCTV kamer, která mohou falešně ukazovat kriminální jednání lidí. Taková videa jsou běžně důkaz v trestním řízení, kde lidé bývají odsouzeni například za krádeže.