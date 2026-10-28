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Žít udržitelně? Máme to v genech. Přinášíme tři pohledy do života mladých rodin

Eva Sovová
Žít udržitelně se snažili už naši dědové a babičky. Uměli hospodařit, zakládali rodiny a mysleli i na své potomky. Jak může takový přístup vypadat dnes v každodenním životě? Unikátní pohled přináší časosběrný dokument, který mapuje život tří mladých rodin. Po celý rok je sledovala kamera, aby zachytila jejich úsilí zajistit si vlastní domácnost a bydlení s různým rozpočtem a v různých podmínkách. Seznamte se s jejich zkušenostmi, úspěchy i překážkami.

Unikátní pohled do života tří rodin přináší projekt Geny české rodiny, kterým Generali Česká pojišťovna otevřela téma, jaké to je žít v dnešní době udržitelně. Projekt naznačil, že udržitelnost nemusí vždy znamenat výrazně se omezovat nebo se vzdát pohodlí.

„Udržitelnost se promítá do každodenních rozhodnutí rodin – jak bydlí, nakupují nebo hospodaří s energiemi. Projektem Geny české rodiny jsme chtěli ukázat, jak české rodiny udržitelnost vnímají, co jim funguje, ale i s jakými překážkami se potýkají,“ říká Monika Majerčíková, manažerka externí komunikace Generali České pojišťovny.

V průběhu ročního natáčení vznikla nejprve 12 dílná série videí, která oslovila na sociálních sítích 2 miliony lidí a zaznamenala přes půl milionu zhlédnutí. Teď máte možnost shlédnout závěrečný časosběrný dokument a seznámit se s životem tří českých rodin.

Tři domácnosti a rok skutečných rozhodnutí

Tou první byli Bereščákovi, kteří se s dvěma malými dětmi rozhodli rekonstruovat více než sto let starý dům na vesnici. Kromě stavebních komplikací řešili financování i náročné skloubení stavby s rodinným životem a udržitelným životním stylem, na kterém jim záleželo.

Matěj Červ, známý jako Táta na rodičovské, s manželkou Martinou a dětmi hledali rovnováhu po přestěhování z Prahy do dřevostavby na kraji menšího města. Během natáčení řešili v Česku stále ještě relativně nezvyklé rodinné uspořádání, kdy muž zůstal doma s dětmi, zatímco se žena vrátila do práce. Stejně tak získávali zkušenosti s fotovoltaikou anebo zvelebováním zahrady, pěstováním vlastní zeleniny i spolupráci s lokálními řemeslníky při zařizování domova.

Anna s Johanem ze Zlína před kamerou plánovali pořízení vlastního bydlení. Udržitelně se jim ale dařilo žít už v podnájmu: na zahrádce si pěstovali vlastní bylinky, nakupovali v bezobalovém obchodě nebo místo cesty letadlem na dovolenou nasedli raději do vlaku.

Všechny příběhy ukázaly, že udržitelný život je možný v různých podmínkách a s různým rozpočtem. Důležité ale je udělat první krok a začít. Podle loňského průzkumu agentury IPSOS celkem 90 % Čechů a Češek uznává potřebu žít udržitelně, liší se ale v ochotě změnit své zvyklosti.

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