Lidé stižení tornádem nemají finanční rezervy, říká hodonínský poradce

V oblasti jižní Moravy, která byla zasažena tornádem, působíte jako finanční poradce mnoho let. Zaznamenal jste vy osobně nějaké škody?

Měli jsme štěstí, že nás tornádo minulo, ale i přesto drobné škody vznikly, méně štěstí měl můj bratr, kterému zničilo tornádo výrobní halu s vybavením a jedno auto.

Jak hodnotíte rozsah škod, které tornádo způsobilo? Jak jste celou tu věc vůbec vnímal?

Rozsah škod v zasažených oblastech je nevídaný. Některé domy byly zcela zničeny a musely být strženy. Připomíná to pohled na města po bombovém útoku. Fotografie a videa z místa jsou šokující, ale vidět zkázu na vlastní oči je ohromující a jen stěží si dokážeme představit, co lidé zažívali při řádění tornáda.

Obraceli se na vás lidé zasažení tornádem bezprostředně po pohromě o pomoc? Myslím jako na finančního poradce…

První informaci jsem dostal od klientky z Moravské Nové Vsi, paní Krutákové. Volala mi, že u nich ve vsi řádilo tornádo. Musím se přiznat, nevěřil jsem. Ale poté, kdy přišla první videa a fotografie, mi padla brada. Ptala se, jak má postupovat, co dělat pro správné zdokumentování škod.

Co hlavně chtěla řešit ve věci své pojistky?

Ptala se, zda jsou pojištěni proti tornádu. Jak zdokumentovat škody. A jestli bych to přijel nafotit a nahlásit.

Jiří Rosek Vystudoval střední školu se zaměřením na management hotelů a restaurací, osm let pracoval u Policie ČR.

Působí jako finanční poradce Partners v Hodoníně. V oboru financí pracuje deset let.

Kromě akreditací České národní banky je držitelem mezinárodního certifikátu PFP (Poradce finančního plánování).

Je ženatý, má tři děti, má rád lední hokej a dobré jídlo.

Počítám, že takových žádostí bylo víc. Jaké byly vaše závěry poté, kdy jste pojistky tornádem dotčených lidí překontroloval? Měli je v pořádku?

Co se týče mých klientů, tak bylo vše v pořádku. Horší to bylo u lidí, kteří neměli aktualizované pojistné smlouvy. Některé byly starší než osm let. U nich hrozí vysoké riziko podpojištění.

Tedy že zdaleka nedostanou tolik, jakou hodnotu měla jejich nemovitost. Na jaké další chyby jste narazil?

Často se objevovaly nízké pojistné částky na nemovitosti. Nepojištěné domácnosti či opět nízké částky. Z toho plyne, že může pojišťovna krátit plnění podle procenta podpojištění.

Mohl byste na konkrétním příkladu vysvětlit, jak takové krácení pojistky na základě podpojištění funguje?

Jedná se o situaci, kdy pojistná částka například na nemovitosti je nižší, než na jakou by měla být nemovitost pojištěna. Tedy se jedná o to, že pokud má být správně nemovitost pojištěna na pět milionů korun a klient ji má pojištěnou na dva a půl milionu, pak bude kráceno plnění o padesát procent, tedy na jeden a čtvrt milionu korun.

Pokud však mají lidé pojistné smlouvy v pořádku, hodnota jejich majetku odpovídá údajům ve smlouvě, dostanou peníze, jak mají? Nebudou pojišťovny hledat kličky, jak jim zkrátit pojistné plnění?

Tam, kde jsou smlouvy v pořádku a budou správně nahlášeny pojistné události, plnění poskytnuto bude, jak má. Ovlivnit to však ještě může, jak lidé postupovali v rámci zabezpečení vzniku škod či zamezení dalších škod. Samozřejmě s přihlédnutím k možnostem vůbec splnit tyto podmínky. Avšak i zde, pokud postupovali správně, plnění bude poskytnuto, jak má.

Jak hodnotíte reakci pojišťoven přímo v místě neštěstí? Byly pojišťovny lidem nápomocny?

První dva až tři dny jsem nezaznamenal na místě neštěstí aktivitu pojišťoven. Bylo to dáno hlavně tím, že nebyl prostor, kde by se mohly škody řešit. Později již byly vidět stany větších pojišťoven s pracovníky, kteří pomáhali poškozeným s hlášeními. U menších pojišťoven byli vidět pracovníci, kteří navštívili přímo své klienty v místě.

Co vám v základu řekla zkušenost s tornádem o úrovni pojištění lidí v regionu, v němž působíte?

Úroveň pojištění není v dobré kondici, a to z několika důvodů – neaktualizované smlouvy, podceňování rizik, přeceňování svých možností. Druhou stránkou je rozsévání negativních názorů na pojištění. Je nutné si uvědomit, že plnění poskytne pojišťovna na základě vzniku pojistné události. Pokud klient nemá tuto pojistnou událost pojištěnou či ji má pojištěnou nedostatečně, pak nevzniká právo na plnění nebo je nízké. Proto je nutné vyhledat odborníka, který řeší finance komplexně, jelikož finance rodiny jsou komplexní.

Narazil jste na nějaké komplikace u pojištění nemovitostí pořízených na hypotéku? Pokud ano, na které?

Setkal jsem se s tím, že lidé stavěli dům, na který měli hypotéku. Nicméně buď měli stavbu v počátku a nebylo ze strany banky zatím požadováno pojištění, nebo neměli aktualizované pojistné částky a tím opět měli stavbu podpojištěnou. V některých případech byly nemovitosti již dokončeny.

To znamená, že opět budou kráceni na pojistce nebo v tom horším případě nedostanou nic?

Ano.

Nešlo jen o poškozené nemovitosti, ale byla poničena i auta. Jak v tomto ohledu vypadá situace, měli je lidé dostatečně pojištěna?

Zde vidím značnou mezeru. Skutečně velké množství aut, i drahých, mělo pouze povinné ručení, případně rozšířené o připojištění živel. To však stačí krýt poškození na potlučeném autě od krup, nikoli však tornádem.

Jak to, když říkáte, že šlo i o drahá auta?

Nejčastějším důvodem bylo, že na havarijní pojištění nezbývaly peníze.

Součástí pojištění proti živelním pohromám jsou i takzvané podnikatelské pojistky. Třeba pojištění skladů, výroben, materiálu a podobně. Jak zde vypadala situace, měli podnikatelé dostatečně pojištěn svůj byznys?

Setkal jsem se ve smlouvách s tím, že měli podnikatelé pojištěna jen základní rizika a k tomu pojištění vichřice na jeden milion korun. Ale škody, které vznikly, jsou podstatně vyšší. Někteří tak budou závislí na podpoře od ministerstva průmyslu a obchodu a dobročinných sbírek. Těm, kterým se nepodaří získat prostředky, hrozí zánik. Někteří skončí.

Bavíme se o ochraně majetku, ale tornádo si vyžádalo i lidské oběti a mnoho lidí muselo do nemocnice. Pomohlo jim a jejich rodinám životní pojištění?

Životní pojištění si lidé uzavírají poměrně často, ale potíž je právě v nastavení tohoto životního pojištění. Ve většině případů nakonec vyplyne, že životní pojistka je jen úrazové pojištění, které je navíc i nevhodně nastavené. Například kryje hospitalizaci úrazem na vysokou částku, ale denní odškodné či trvalé následky jsou značně podhodnoceny a chybí pracovní neschopnost. Co se týká pojištění smrti, tak vystačí rodině v průměru na tři měsíce při ztrátě živitele.

To je tedy smutné zjištění. Přitom se jedná o největší riziko, které by mělo být ve výši pojistného plnění zohledněno v pojistce jako první a vždy s ohledem na finanční potřeby domácnosti. Souhlasíte?

Samozřejmě, a nejde zde ani o zkušenost s tornádem. Životní pojištění má jasně daný účel, a to je ochrana příjmu. Pojistit se proti tomu, že dostanete rakovinu a umřete, je možné, ale především je třeba pojistit pro případ, že vaše žena a děti zůstanou po vaší smrti bez přijmu a s hypotékou na krku. To všechno se dá spočítat a podle toho pak i nastavit pojistku. To je základ, bohužel lidé v tomhle stále tápou. Pořídí si nějakou pojistku a myslí si, že jsou dostatečně pojištění, ale to se pletou.

Když byste měl obecně říct, zda lidé zasažení tornádem měli dostatečné finanční rezervy, aby překonali problémy, do kterých se dostali, jak by zněla vaše odpověď?

Víc než devadesát pět procent lidí dostatečné rezervy nemá. Nemluvím tu přitom o rezervách na opravu celé nemovitosti a odstranění škod, ale ideálně o šestinásobku příjmů domácnosti. A pokud přesto nějaké rezervy lidé mají, pak je mají ve stavebním spoření, investičním životním pojištění, spoření na penzi, případně termínovaných vkladech. Jenomže to není rezerva ve smyslu, že ji máte okamžitě k dispozici, když ji potřebujete.

Jak je to teď v oblastech zasažených tornádem z hlediska úvěrů? Vnímáte, že se lidé zadlužují? Nebo jinak, že jim jsou nabízeny nevýhodné úvěry?

Zadlužování jsem nijak nezaznamenal. Mnoho lidí přišlo kvůli tornádu o své pracoviště, podnikání, živnost. Zadlužování se bojí. Nyní musí rychle zajistit přísun peněz pojišťovny, stát a sbírky.

V médiích se objevily informace, že lidé postižení tornádem atakují developeři a nabízejí jim odkup jejich poničených domů, respektive pozemků. Je to pravda?

Zaznamenal jsem snahy spekulantů na odkup pozemku či rozbořených domů od starších lidí. Objevuje se i šíření informací o zavedení zasažené oblasti jako oblasti s výskytem tornád a na to navázaný propad cen nemovitostí, což je nesmysl.

O čem vás jako finančního poradce zkušenost s tornádem poučila? O čem podle vás poučila vaše klienty?

Snažíme se být důslední u svých klientů na správné nastavení celého portfolia klienta, nicméně v některých případech se setkáváme s tím, že klient odmítá úpravu smlouvy, jelikož bude dražší. Nyní se jasně ukazuje, jak jsou v klidu ti, kteří to mají správně. Lidé často, aby ušetřili třeba i jen tisícovku ročně, dávají všanc celý svůj majetek. Tornádo nesmyslnost tohoto přístupu zcela ukázalo. A podobné je to u životního pojištění.