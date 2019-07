Kvíz: Zvládli byste taxikářské zkoušky?

Letos v srpnu to bude pět let od doby, co na český trh s taxi přepravou vstoupily první alternativní taxislužby. Za tu dobu se staly součástí běžného života obyvatel velkých měst. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS zmapoval, jakou reputaci mají v Praze.

Znalost a využívanost alternativních taxislužeb v hlavním městě je vysoká. Drtivá většina Pražanů alternativní taxislužby zná a polovina z nich s nimi má v posledních třech letech přímou zkušenost. Se službami jsou zákazníci velmi spokojeni, negativních zkušeností měli respondenti naprosté minimum.

Hlavním důvodem, proč mají Pražané alternativní taxislužby rádi, je nižší cena přepravy, možnost platit kartou a dostupnost služby. Dále oceňují chování řidičů a možnost hodnotit spokojenost s nimi. Tři ze čtyř Pražanů se navíc shodují na tom, že alternativní taxislužby mají celkově pozitivní vliv na celý přepravní trh.

„Reputace pražské taxi dopravy je nejlepší za poslední roky a zdá se, že za celkovým zlepšením stojí především tlak alternativních přepravců. Právě ti před pěti lety přinesli nové standardy, kterými se nyní snaží řídit i některé tradiční taxislužby,“ uvádí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a dodává: „Jasně se ukazuje, že na liberalizaci trhu vydělá především zákazník, ať už jde o obyvatele Prahy nebo její návštěvníky. Pražané vítají širší nabídku přepravy, nebojí se využívat moderní technologie a je pro ně důležitá dostupnost služeb. Výrazné zlepšení situace s taxislužbou je důležité také pro zlepšení obrazu Prahy u turistů, kteří jsou jedním z motorů české ekonomiky.“

Lidé ale nejsou jednotní v názoru, zda by měly být odstraněny administrativní překážky pro to, aby se mohl člověk stát taxikářem. Otázku však neřeší pouze z pohledu zákazníka taxislužby – přibližně čtvrtina Pražanů by totiž v případě své nezaměstnanosti uvažovala o práci právě spíše pro alternativní taxislužbu.