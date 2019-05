KVÍZ: Platíte správně daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitostí musí každoročně uhradit státu každý, kdo vlastní dům, pozemek, chatu, garáž či jakoukoli jinou nemovitou věc. Bezplatnou daňovou složenku s kompletní informací pro placení daně rozesílá finanční správa.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo má nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 korun, obdrží v obálce více složenek.

Uživatelé datových schránek obdrží informace do datové schránky, poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, e-mailovou zprávu.

Daň můžete zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, na poště složenkou nebo hotově v pokladně finančního úřadu. Využít můžete i platbu prostřednictvím SIPO, pokud jste se k této službě na finančním úřadě do 31.1. 2019 přihlásili. V tomto případě si dejte pozor na dostatečnou výši inkasního limitu.

Pokud vypočtená daň z nemovitých věcí činí méně než 5 000 korun, je nutné ji zaplatit jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší, můžete částku daně uhradit ve dvou splátkách, první se platí do konce května a druhá do konce listopadu.

