KVÍZ: Slavíme sto let s korunou. Otestujte se, co o ní víte

, aktualizováno

Běžně platíme kartou, ale už i telefony, hodinkami či nálepkami. To však neznamená, že by hotové peníze ztrácely svůj význam. Tento rok je o to větší, že koruna slaví narozeniny. Co o ní víte?