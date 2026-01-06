Kdo o superdávku požádá, musí počítat s tím, že úřady práce prověří jeho majetkové poměry. Nové žadatele nebo i stávající příjemce dávky prověří úřady práce na katastru nemovitostí, v registru vozidel a zkontrolují i jejich stavy na bankovních účtech.
Superdávka a obávaný majetkový test: úředníky bude zajímat váš zůstatek na účtě
„První věc, kterou je třeba říci, je to, aby ti, kteří některou z dávek pobírají, a nepožádali si o ni znovu do konce loňského roku, aby si o novou superdávku požádali co nejdříve a vyhnuli se prodlevě,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.
Podle něj to má hned několik důvodů. Tím prvním je, že požádat o novou dávku online není úplně snadné, a čím dříve se začne, tím je jistější, že úřady práce novou žádost zaevidují a odbaví. Další důvod je ten, že bez nové žádosti o novou superdávku úřady podporu nevyplatí.
Podání žádosti zjednoduší Jenda
„O novou superdávku se žádá přes webovou nebo mobilní aplikaci Jenda. Podmínkou je mít aktivní bankovní identitu nebo mobilní klíč eGovernmentu,“ upozorňuje Kučera.
Další možností je osobně navštívit pobočku úřadu práce. Podle doporučení ministerstva práce a sociálních věcí je ale vhodné se předem objednat. Lidé se tak vyhnou frontám na úřadech práce. Proto ten, kdo může, by měl podle ministerstva o dávku žádat online v aplikaci Jenda. I když je možné, že i přes internet, jak ukazuje praxe, může dojít ke komplikacím. Například v nahrávání dokumentů, které některým lidem trvalo i hodiny.
„Systém opakovaně vyžaduje již vložené přílohy a často dochází k výpadkům. Celý proces tak trvá i několik hodin,“ potvrzuje ne vždy bezproblémové podávání online žádostí předseda Výboru Asociace občanských poraden (AOP) Hynek Kalvoda.
Odvolává se na hlášení poradců AOP z terénu, kteří uvádějí, že bez pomoci druhých by někteří lidé žádost o dávku vůbec nepodali. Problém je podle něj i v tom, že zejména starší lidé nemají chytrý telefon, počítač, natož pak bankovní identitu. A tito lidé pak nemají vůbec šanci o superdávku online požádat.
„Lidem, co ale i tak plánují požádat o dávku fyzicky s asistencí pracovníka úřadu práce, se doporučuje, aby se na konzultaci předem objednali skrze systém úřadu práce,“ podotýká David Kučera.
Komu superdávka nahrává
Zajímavé jsou i dopady nové superdávky do rozpočtu státu, ale i samotných domácností. Ty nebyly známy v době, kdy někdejší vedení ministerstva práce superdávku prosadilo, a známy nejsou dodnes. Dopady změn do praxe se ale zabývali výzkumníci agentury PAQ Research, kteří o nich vypracovali analýzu. Podle zjištění agentury se dá obecně očekávat, že klesne podíl domácností s nárokem na dávku státní sociální pomoci, tedy superdávku.
„Zavedením superdávky klesne podíl domácností s nárokem na dávky z 29 procent na zhruba 23 procent,“ uvádí autoři analýzy.
Nemějte moc úspor. Finanční rezerva rodiny může vést k odmítnutí superdávky
U příjemců některé ze čtyř sloučených dávek přijde o nárok asi 14 procent domácností v důsledku sledování majetkových poměrů. A mnohým příjemcům dávek podle PAQ Research klesne výše nové dávky oproti tomu, kolik jim stát na dávkách vyplácel v součtu před jejím zavedením.
„Reálně čerpaná výše dávek u současných příjemců ale klesne méně, v průměru o zhruba pět procent,“ uvádí se v analýze. To proto, že sjednocení podpor do jedné superdávky na druhou stranu pomůže domácnostem nečerpajícím všechny dávky, na které měly nárok. Typicky jde o rodiny s dětmi, které dnes často berou jen přídavek na děti a nikoliv příspěvek na bydlení.
Komu superdávka nenahrává
Podle autorů zmíněné studie dávková reforma ale povede k nárůstu chudoby hlavně u nízkopříjmových domácností s jedním členem, například seniorů.
„Výrazně omezí nárok u chudších domácností v druhém příjmovém decilu a domácností jednotlivců. U těchto domácností mohou změny vést k nárůstu příjmové chudoby,“ upozorňují na nerovnováhu u superdávky autoři studie.
Například jednočlenné domácnosti klesne podpora v bydlení podle nových parametrů od čistého příjmu 11 tisíc korun, což je dvojnásobek životního minima. Pracovní bonus klesá od dosažení příjmu 8 800 korun (1,6násobek životního minima). To znamená, že je zanedbatelný už při minimální mzdě.
„Další příčinou poklesu u jednočlenných domácností je rozdělení kategorie normativních nájmů pro jednu až dvě osoby v domácnosti na dvě samostatné kategorie normativních nájmů,“ upozorňuje dále analýza.
Nová pravidla pro superdávku přináší paradoxy. Zodpovědní spořivci mají smůlu
To nepovede k ničemu jinému, než že jednočlenným domácnostem klesnou uznatelné výdaje na bydlení, a sníží se výše přiznané dávky. „Tyto faktory dopadají i na samostatně žijící důchodce a jiné menší zranitelné domácnosti i přesto, že zranitelné domácnosti mají v systému superdávky vyšší uznatelné náklady na bydlení,“ uvádí analýza.
Odhadem tak zavedením superdávky přijde o podporu zhruba čtvrtina samostatně žijících seniorů. A více než polovina jednotlivců do 65 let bez zranitelnosti.
Superdávka nejspíše změní parametry
„Superdávka v základu špatná není už kvůli tomu, že některé dávky slučuje, čímž věc zdá se zjednodušuje. Problém je ale v provedení. V tom, jak obtížně se o ni žádá online, nebo v tom, jak fungují naše úřady,“ říká David Kučera. Zároveň upozorňuje, že je docela možné, že jakmile se superdávka jen trochu zavede, záhy se změní nebo upraví její parametry. V tomto případě podle něj ale nemusí jít nutně o změnu k horšímu.
„Jde o to, že v superdávce je i přídavek na dítě. A ten, jak plyne z vyjádření nového ministra práce, do ní tak úplně nepatří. Podle něj se nejedná o dávku pro lidi v nouzi, ale standardní nástroj prorodinné politiky. Což je důvod, proč mluví o tom, že by ji ze superdávky vyjmul,“ vysvětluje Kučera. A dále říká, že se rozhodně nechce pouštět do politických úvah, ale i podle jeho názoru na tom docela jistě „něco je“.
„Tady jde o to, jestli si řekneme – dobře, nám nejnižší porodnost v historii nevadí, smíříme se s ní stejně jako s nízkými důchody, které z toho poplynou. A také si řekneme – dobře, rodiny s dětmi, lidi v produktivním věku, kteří hlavně táhnou naši ekonomiku, nepodpoříme, ale naopak jim situaci ztížíme – jak to vidíme třeba u této superdávky,“ vysvětluje Kučera. S ohledem na to sám počítá, že superdávka projde změnou alespoň v tomto ohledu.
„To, že se u nás postupuje stylem pokus omyl, kdy zkušebním polygonem jsou občané a rodiny s dětmi, to už je jiná věc. Ale do toho se pouštět už vůbec nechci,“ uzavírá David Kučera.