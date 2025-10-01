Nová superdávka nahrazující přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí zavádí mimo jiné i majetkový test. Úřady si žadatele, respektive celou jeho domácnost prověří, kolik její členové vlastní aut, bytů nebo domů. A zajímat se budou i o úložky držené na účtech u banky. Což může nejednu domácnost překvapit, protože i ty s nižšími příjmy už si zvykly na držení rezervy pro krytí nečekaného výpadku příjmu nebo nenadálých výdajů.
„Od úřadu dostáváme přídavek na dítě na dvě děti ve věku 10 a 12 let, jiné podpory nemáme. Ale nevím, jestli nám podporu úřad přizná i příští rok, těm podmínkám moc nerozumím,“ říká k nové superdávce 38letá Jana z Prahy. O majetkovém testu, jak říká, už ví. A dodává, že teď nemůže říci, jestli o dávku požádá, nebo na ni rezignuje, a to z mnoha důvodů.
„Nechci dávat souhlas úřadům k tomu, aby nahlížely do našich bankovních účtů ani si nás lustrovaly v registru vozidel nebo snad dokonce katastru nemovitostí,“ vysvětluje s tím, že z přídavku na dítě s manželem dětem zaplatí tak akorát obědy ve škole.
Také říká, že jelikož za sebou nemají silné rodinné zázemí, jinak řečeno například podporu rodičů pro případ, že by se jim zrovna nedařilo, stále si udržují finanční rezervu na spořicím účtu. A to může být pro čerpání nové dávky problém, uznává.
„Už jsme z finanční rezervy třeba kdysi uhradili péči pro manžela, výměnu obou kolen, nebo spoluúčast po dopravní nehodě,“ popisuje paní Jana s tím, že než se peněz na účtu zbavovat nebo je přesouvat „do domácí pokladničky“ kvůli přídavku na dítě, tak o něj raději nepožádá. Finanční polštář, jak říká, dává její rodině jistotu. „I když příspěvek na obědy dětí by našemu stále napjatějšímu rozpočtu určitě prospěl,“ dodává.
Finanční rezerva na účtu je dobrou vizitkou hospodáře, říká poradce
S udržováním dostupných prostředků na běžném, ideálně spořicím účtu, který má vyšší úročení, jako finanční rezervy souhlasí a dlouhodobě k tomu domácnosti nabádají finanční poradci. Rodinám taková rezerva dává nejen jistotu, ale hlavně je nenutí při nahodilém výdaji nebo omezeném příjmu hned sjednávat spotřebitelský úvěr. Ten je totiž hodně nákladný a rizikový. V mnoha případech otevírá dveře do takzvané dluhové spirály.
„Finanční rezerva domácnosti má v ideálním případě pokrývat její šestiměsíční výdaje, to u zaměstnanců, u živnostníků a podnikatelů je to až roční objem výdajů,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.
Konkrétně by měla finanční rezerva pokrýt výdaje zahrnující splátku hypotéky nebo nájmu, úhradu energií, vody, dopravy, obědů pro děti i v práci, nákupy potravin domů, služby včetně svozu odpadu nebo i splátku úvěru.
„Hlídat si úložku drženou jako rezervu na spořicím účtu doporučuji hlavně rodinám s malými dětmi, vždy pak, pokud je rodina závislá na příjmu jednoho člena domácnosti,“ říká Kučera s tím, že při výběru i jen menší části rezervy si mají lidé ohlídat její postupné doplnění.
Majetkový test státu a povolená finanční rezerva
V souvislosti s přechodem na novou vícesložkovou dávku je třeba upozornit, že finanční rezerva držená na běžném nebo jakémkoliv jiném účtu může být důvodem pro nepřiznání podpory od státu. Nové podmínky stanovují, že úspora pro prvního člena domácnosti činí maximálně 200 tisíc korun, pro každého dalšího člena pak 50 tisíc korun a nejvýše pak 400 tisíc korun na pěti a vícečlennou rodinu.
„U těchto limitů je třeba upozornit, že se do nich nezahrnují státem podporované finanční produkty. To znamená spoření na penzi se státním příspěvkem, stavební spoření, životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt,“ upozorňuje David Kučera.
Stavy na bankovních účtech si úřady práce ověří u finančních institucí a udělení souhlasu k tomu bude podmínkou pro přiznání, respektive zahájení řízení o dávce.
„Úřady v minulosti upozornily, že nebudou sledovat prováděné transakce na účtech žadatelů o dávku, ale zaměří se pouze na finanční zůstatky na nich,“ doplňuje Kučera.
Stejně tak si úřady podle něj nově ověří počet vlastněných vozidel členy domácnosti a to, jaké nemovitosti k bydlení mají v držení. Úprava dovoluje vlastnit nanejvýš dvě nemovitosti k bydlení a každá dospělá osoba v domácnosti smí mít jedno auto. Motorky a jiná motorová vozidla ani jízdní kola se v majetkovém testu nesledují. Stejně tak v něm úřady neposuzují vlastnění jiných nemovitostí než ty k bydlení, kdy může jít například o pole, rybníky, louky, stavební pozemky či zemědělské budovy.