Superdávka na bydlení se začíná počítat podle okresů. Známe nové částky

Superdávka letos nahradila čtyři příspěvky vyplácené Úřadem práce včetně příspěvku na bydlení. Ten byl nejčastěji vyplácenou pomocí domácnostem. Mnoha lidem ale po změně původního příspěvku na superdávku peníze od státu klesly, další na ně kvůli přísnějším podmínkám vůbec nedosáhli.
Co je normativní nájemné?
Jednou z nejvíce kritizovaných změn bylo takzvané normativní nájemné, tedy částka, podle níž se odvíjí příspěvek na bydlení v nájmu. Stručně řečeno – kdo platí za nájem víc, než je určená norma, tomu úřad spočítá superdávku tak, jako by platil jen normativní nájem. V místech, kde je skutečné nájemné výrazně vyšší než normativní, tak řada lidí na superdávku na bydlení vůbec nedosáhne, případně je výrazně nižší než býval příspěvek.
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Superdávka na bydlení se změní. Od října se bude v každém okrese počítat jinak
V současnosti se normativy určují jen podle počtu obyvatel v dané obci: pod 70 tisíc nebo nad 70 tisíc lidí. Výjimku, respektive zvláštní kategorii, mají jen Praha a Brno. Na neblahé důsledky takového rozdělení upozornila redakci například žena z Ostravy, kde „norma“ klesla od starého příspěvku na bydlení po superdávku u jednočlenných domácností opravdu radikálně, o 5 000 korun. Skutečné nájemné v Ostravě ale nijak dolů nešlo.
Jak se mění normativní nájemné?
Nespravedlnost si uvědomovalo i ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho ministr Aleš Juchelka, který sám pochází z Ostravy. „Ceny nájemního bydlení neurčuje velikost obce, ale situace v konkrétním regionu,“ uvedl v příspěvku na Facebooku a dodal: „Čím přesněji normativ odpovídá cenám bydlení v regionu, tím spravedlivější je podpora“.
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„Doplatili na to slušní, pracující lidé.“ Rozhořčení ze superdávky roste
Od 1. října se má proto superdávka na bydlení počítat jinak. Místo pouhých tří skupin měst podle velikosti se normativy „rozdrobí“ na jednotlivé okresy. V každém z nich bude normativní nájemné určeno zvlášť, a to pro jednočlenné, dvojčlenné, tříčlenné, čtyřčlenné a pěti a vícečlenné domácnosti.
|Okres
|1 osoba
|2 osoby
|3 osoby
|4 osoby
|5 a více
|Praha
|13 380 Kč
|16 190 Kč
|18 570 Kč
|19 710 Kč
|19 820 Kč
|Brno-město
|11 331 Kč
|13 548 Kč
|15 100 Kč
|15 710 Kč
|15 710 Kč
|Ostrava-město
|9 140 Kč
|10 958 Kč
|11 784 Kč
|12 502 Kč
|12 820 Kč
|Plzeň-město
|10 180 Kč
|12 160 Kč
|13 700 Kč
|14 720 Kč
|14 720 Kč
|Olomouc
|9 680 Kč
|11 990 Kč
|13 600 Kč
|13 710 Kč
|13 770 Kč
V tabulce uvádíme normativy pro běžné domácnosti. Ty zranitelné, tedy takové, které jsou tvořené výhradně zranitelnými osobami, mají normativy o něco vyšší.
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„Doplatili na to slušní, pracující lidé.“ Rozhořčení ze superdávky roste
V Praze se normativy zvýší, žadatelé z Ostravy a Brna si pohorší
Ne všude si ale lidé pobírající superdávku nebo žádající o ni polepší. Například ve zmíněné Ostravě normativní nájemné ještě klesne. V Praze a Olomouci naopak stoupne, u pětičlenné domácnosti v hlavním městě dokonce o dva a půl tisíce. Naopak v Ostravě či Brně si žadatelé o superdávku spíše pohorší, v Brně až o 2 000 korun u čtyřčlenné domácnosti, v Ostravě o 516 korun u tříčlenné.
|Město / okres
|Počet osob
|Dosud do 30. 9. 2026
|Od 1. 10. 2026
|Rozdíl
|Praha
|1
|12 831 Kč
|13 380 Kč
|+549 Kč
|2
|14 466 Kč
|16 190 Kč
|+1 724 Kč
|3
|16 600 Kč
|18 570 Kč
|+1 970 Kč
|4
|17 710 Kč
|19 710 Kč
|+2 000 Kč
|5+
|17 320 Kč
|19 820 Kč
|+2 500 Kč
|Brno-město
|1
|12 831 Kč
|11 331 Kč
|−1 500 Kč
|2
|14 466 Kč
|13 548 Kč
|−918 Kč
|3
|16 600 Kč
|15 100 Kč
|−1 500 Kč
|4
|17 710 Kč
|15 710 Kč
|−2 000 Kč
|5+
|17 320 Kč
|15 710 Kč
|−1 610 Kč
|Ostrava-město
|1
|9 430 Kč
|9 140 Kč
|−290 Kč
|2
|10 950 Kč
|10 958 Kč
|+8 Kč
|3
|12 300 Kč
|11 784 Kč
|−516 Kč
|4
|12 632 Kč
|12 502 Kč
|−130 Kč
|5+
|12 052 Kč
|12 820 Kč
|+768 Kč
|Plzeň-město
|1
|9 430 Kč
|10 180 Kč
|+750 Kč
|2
|10 950 Kč
|12 160 Kč
|+1 210 Kč
|3
|12 300 Kč
|13 700 Kč
|+1 400 Kč
|4
|12 632 Kč
|14 720 Kč
|+2 088 Kč
|5+
|12 052 Kč
|14 720 Kč
|+2 668 Kč
|Olomouc
|1
|9 430 Kč
|9 680 Kč
|+250 Kč
|2
|10 950 Kč
|11 990 Kč
|+1 040 Kč
|3
|12 300 Kč
|13 600 Kč
|+1 300 Kč
|4
|12 632 Kč
|13 710 Kč
|+1 078 Kč
|5+
|12 052 Kč
|13 770 Kč
|+1 718 Kč
Změny normativů jsou účinné od 1. října 2026. Současní příjemci superdávky si nebudou muset kvůli tomu podávat novou žádost, výše se jim přepočte. Jak je to s lidmi, kteří na superdávku nedosáhli kvůli nízkému poměru mezi výdělkem a normativním nájmem a nyní by na ni dosáhli, redakce zjišťuje. Ministerstvo na zaslané dotazy zatím nereagovalo.