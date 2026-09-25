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Superdávka na bydlení se začíná počítat podle okresů. Známe nové částky

Pavla Žáková
  13:00
Superdávka prochází další změnou, v říjnu 2026 se bude normativní nájemné určovat podle okresů.

Superdávka prochází další změnou, v říjnu 2026 se bude normativní nájemné určovat podle okresů. | foto: Profimedia.cz

Superdávka na bydlení se od 1. října začne počítat jinak. Ministerstvo práce připravilo podrobnou tabulku s částkami pro jednotlivé okresy. Tyto takzvané normativy určují strop nájemného, do jehož výše stát na bydlení přispívá. Nejde o první změnu superdávky, ale pro velkou část jejích příjemců je tato novinka zásadní.

Superdávka letos nahradila čtyři příspěvky vyplácené Úřadem práce včetně příspěvku na bydlení. Ten byl nejčastěji vyplácenou pomocí domácnostem. Mnoha lidem ale po změně původního příspěvku na superdávku peníze od státu klesly, další na ně kvůli přísnějším podmínkám vůbec nedosáhli.

Co je normativní nájemné?

Jednou z nejvíce kritizovaných změn bylo takzvané normativní nájemné, tedy částka, podle níž se odvíjí příspěvek na bydlení v nájmu. Stručně řečeno – kdo platí za nájem víc, než je určená norma, tomu úřad spočítá superdávku tak, jako by platil jen normativní nájem. V místech, kde je skutečné nájemné výrazně vyšší než normativní, tak řada lidí na superdávku na bydlení vůbec nedosáhne, případně je výrazně nižší než býval příspěvek.

Superdávka na bydlení se změní. Od října se bude v každém okrese počítat jinak

V současnosti se normativy určují jen podle počtu obyvatel v dané obci: pod 70 tisíc nebo nad 70 tisíc lidí. Výjimku, respektive zvláštní kategorii, mají jen Praha a Brno. Na neblahé důsledky takového rozdělení upozornila redakci například žena z Ostravy, kde „norma“ klesla od starého příspěvku na bydlení po superdávku u jednočlenných domácností opravdu radikálně, o 5 000 korun. Skutečné nájemné v Ostravě ale nijak dolů nešlo.

Jak se mění normativní nájemné?

Nespravedlnost si uvědomovalo i ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho ministr Aleš Juchelka, který sám pochází z Ostravy. „Ceny nájemního bydlení neurčuje velikost obce, ale situace v konkrétním regionu,“ uvedl v příspěvku na Facebooku a dodal: „Čím přesněji normativ odpovídá cenám bydlení v regionu, tím spravedlivější je podpora“.

„Doplatili na to slušní, pracující lidé.“ Rozhořčení ze superdávky roste

Od 1. října se má proto superdávka na bydlení počítat jinak. Místo pouhých tří skupin měst podle velikosti se normativy „rozdrobí“ na jednotlivé okresy. V každém z nich bude normativní nájemné určeno zvlášť, a to pro jednočlenné, dvojčlenné, tříčlenné, čtyřčlenné a pěti a vícečlenné domácnosti.

Normativní nájemné od 1. října 2026 pro účely superdávky
Okres1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 a více
Praha13 380 Kč16 190 Kč18 570 Kč19 710 Kč19 820 Kč
Brno-město11 331 Kč13 548 Kč15 100 Kč15 710 Kč15 710 Kč
Ostrava-město9 140 Kč10 958 Kč11 784 Kč12 502 Kč12 820 Kč
Plzeň-město10 180 Kč12 160 Kč13 700 Kč14 720 Kč14 720 Kč
Olomouc9 680 Kč11 990 Kč13 600 Kč13 710 Kč13 770 Kč

V tabulce uvádíme normativy pro běžné domácnosti. Ty zranitelné, tedy takové, které jsou tvořené výhradně zranitelnými osobami, mají normativy o něco vyšší.

„Doplatili na to slušní, pracující lidé.“ Rozhořčení ze superdávky roste

V Praze se normativy zvýší, žadatelé z Ostravy a Brna si pohorší

Ne všude si ale lidé pobírající superdávku nebo žádající o ni polepší. Například ve zmíněné Ostravě normativní nájemné ještě klesne. V Praze a Olomouci naopak stoupne, u pětičlenné domácnosti v hlavním městě dokonce o dva a půl tisíce. Naopak v Ostravě či Brně si žadatelé o superdávku spíše pohorší, v Brně až o 2 000 korun u čtyřčlenné domácnosti, v Ostravě o 516 korun u tříčlenné.

Srovnání normativů ve vybraných okresech do 30.9 a od 1.10.2026
Město / okresPočet osobDosud do 30. 9. 2026Od 1. 10. 2026Rozdíl
Praha112 831 Kč13 380 Kč+549 Kč
214 466 Kč16 190 Kč+1 724 Kč
316 600 Kč18 570 Kč+1 970 Kč
417 710 Kč19 710 Kč+2 000 Kč
5+17 320 Kč19 820 Kč+2 500 Kč
Brno-město112 831 Kč11 331 Kč−1 500 Kč
214 466 Kč13 548 Kč−918 Kč
316 600 Kč15 100 Kč−1 500 Kč
417 710 Kč15 710 Kč−2 000 Kč
5+17 320 Kč15 710 Kč−1 610 Kč
Ostrava-město19 430 Kč9 140 Kč−290 Kč
210 950 Kč10 958 Kč+8 Kč
312 300 Kč11 784 Kč−516 Kč
412 632 Kč12 502 Kč−130 Kč
5+12 052 Kč12 820 Kč+768 Kč
Plzeň-město19 430 Kč10 180 Kč+750 Kč
210 950 Kč12 160 Kč+1 210 Kč
312 300 Kč13 700 Kč+1 400 Kč
412 632 Kč14 720 Kč+2 088 Kč
5+12 052 Kč14 720 Kč+2 668 Kč
Olomouc19 430 Kč9 680 Kč+250 Kč
210 950 Kč11 990 Kč+1 040 Kč
312 300 Kč13 600 Kč+1 300 Kč
412 632 Kč13 710 Kč+1 078 Kč
5+12 052 Kč13 770 Kč+1 718 Kč

Změny normativů jsou účinné od 1. října 2026. Současní příjemci superdávky si nebudou muset kvůli tomu podávat novou žádost, výše se jim přepočte. Jak je to s lidmi, kteří na superdávku nedosáhli kvůli nízkému poměru mezi výdělkem a normativním nájmem a nyní by na ni dosáhli, redakce zjišťuje. Ministerstvo na zaslané dotazy zatím nereagovalo.

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