Letní dovolená je téměř kouzelné slovo, které nás drží při životě už od zimních mrazů. Vidíme se, jak sedíme na pláži s koktejlem v ruce, slyšíme, jak šumí moře a cítíme opalovací krém s vůní tropického ráje. Děti si tiše hrají, partner vám podává vychlazený meloun. Vše je dokonalé.

Občas to tak ale není. Realitou jsou hodinová stání v kolonách, děti oplakávající rozteklou zmrzlinu, zjištění, že zamluvený výhled na moře zahlédnete jen z okénka v koupelně, noční klid je drcený rytmy z přilehlé diskotéky, a jako bonus je zjištění, že dítě vám do kufru přibalilo tři plyšáky, ale nikdo si nevzal plavky.

Pojďme se podívat na nejčastější příčiny prázdninového stresu a jak se jim s trochou plánování i určitou dávkou humoru dá vyhnout.

Syndrom „dovolená musí stát za to“ aneb turista roku

Dovolená trvá jeden či dva týdny, ale plánujeme ji tři měsíce, a někdy i velmi podrobně: ranní výšlap, dopoledne muzeum, odpoledne paddleboard, večer místní gastronomie. Naše dovolená se tak občas podobá sportovnímu soustředění, jen s menší šancí na regeneraci. Příkladem je rodina, která si do jednoho týdne naplánuje 3 výlety lodí, 2 historická města, kurz potápění, a aspoň jednu túru. Po třech dnech zůstane ležet v apartmánu, protože se kvůli vyčerpání pohádá, jestli je pátek nebo sobota.

Plánování je důležité, neměli bychom ho však přehánět. Řešením je říct si: „Nechceme si to odžít, ale užít.“ I „nicnedělání“ může být cenný zážitek. Historky o ranní kávě s výhledem se vám budou vyprávět lépe než historky o běhu mezi atrakcemi.

Doporučení: Dejte prostor spontánnosti. Jeden den bez plánu není ztracený den. Je to den, kdy si možná poprvé v životě všimnete, že moře šumí i bez vašeho přičinění.

Balení aneb jak se nezbláznit mezi plavkami, ručníky a krémy

Pečlivě zabalíte kufry. Všechno máte. Věci pro děti, věci na pláž, věci „co kdyby“, oblíbené hračky, repelent, léky, pasy, plavky, ručníky, nabíječky... a pak zjistíte, že jste si nevzali zubní kartáček, chybí zásuvkový adaptér, ale máte dvě nafukovací labutě.

Doporučení: Před cestou si udělejte seznam. A dejte si realistický cíl: letos si vezmete jen jednu věc pro případ „co kdyby“. Ne tři. Vzpomeňte si na předchozí dovolené, kdy jste více než polovinu věcí z kufru vůbec nevybalili. A hlavně si připomeňte, že skoro všechno jde koupit i na místě.

Cestování autem Test mezilidských vztahů aneb výchovný horor na čtyřech kolech

Cesta na dovolenou je kapitola sama o sobě. Ať jde o kolony, GPS, která vás vede lesní cestou, nebo děti, které každých deset minut ptají: „Už tam budem?“, je to výzva pro i nejotrlejší řidiče. Příkladem je rodina, která vyrazila ve 4 ráno, aby se „vyhnula zácpám“, a v prvé zácpě se ocitla už ve čtvrt na pět. Po další hodině se dítě rozhodlo, že chce domů.

Doporučení: Připravte si zábavu do auta – hry, hudební playlist, nebo audioknihu, která zaujme všechny včetně puberťáka, který jinak nekomunikuje. A nikdy, opravdu nikdy, se nesnažte „dohnat ztracený čas“ agresivní jízdou.

Zákon schválnosti Co se může pokazit, se pokazí

Jde o „nečekané“ komplikace, které vás čekají pokaždé. Let zpožděn, kufr ztracen, hotel plný, počasí nestálé. Ano, i letos vás něco překvapí. Víte to, a přesto vás to zaskočí. Důvodem je, že doufáme, že letos to konečně vyjde podle plánu.

Doporučení: problémy se snažte vyřešit, ne však tak, aby jejich řešení zabralo většinu času dovolené. Berte je s nadhledem. Připravte si „nouzový balíček“, obsahující nejen pláštěnku a léky, ale i krabičku trpělivosti. Přijetí reality vás osvobodí. Největší katastrofy vedou často k těm nejvtipnějším zážitkům, a dobrá historka o rozbité klimatizaci přežije i ty nejlepší vzpomínky.

Rodinné soužití 24/7

Dovolená je ideální čas na sbližování. V teorii. V praxi ale může nastat lehká klaustrofobie. Zatímco v běžném životě obývá každý člen rodiny svůj prostor, na dovolené se všichni tísní v jednom apartmánu, sdílí jednu koupelnu a slyší jeden druhého, a to téměř stále.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den. Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání. Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Různé představy mohou mít členové rodiny i o tom, co znamená „relax“. Maminka chce romantickou procházku při západu slunce, syn hrát si na mobilu, dcera zpět do hotelu kvůli epizodě oblíbeného seriálu a otec si myslí, že je ideální čas na místní vinařství.

Doporučení: zbavte se představy o nutnosti společného trávení času. Naplánujte si chvíle o samotě, dobu, kdy se každý věnuje tomu, na co má chuť. A neberte to jako sobectví, ale prevenci. Jeden půlden o samotě může někdy zachránit celý týden. A nebojte se přiznat, že vás vlastní děti někdy vyčerpávají víc než osmihodinová směna.

Důležitou výjimkou jsou však situace, kdy se ani o dovolené nedokážeme odpoutat od práce. V tomto případě bychom měli vyhledat odbornou pomoc. Je totiž pravděpodobné, že nás postihla megalomanie, chorobné přesvědčení o tom, že se naše práce bez nás ani pár dnů neobejde, nebo se naopak od své práce nedokážeme odpoutat sami, a jsme tak těsně před vyhořením.

Instagram nepíše (celou) pravdu

„Proč naše snídaně nevypadá jako tahle s výhledem na Santorini? A proč vypadám jako člověk po třídenní túře, zatímco ona má i na pláži dokonalý make-up?“

Na sociálních sítích vypadá dovolená jako sen: usměvavé děti, západ slunce, prostředí bez komárů. Vy ale máte dvakrát spálený nos a děti, které odmítají jíst cokoli kromě hranolků. Skutečnost však bývá jiná. Na Instagramu: „Ráno jsme plavali s delfíny a večer jedli mořské plody u západu slunce“. Ve skutečnosti: ráno jsme hledali opalovací krém, odpoledne chytil otec úpal a večer jsme si objednali pizzu.

Doporučení: zkuste si, kvůli informačnímu detoxu a duševní hygieně, z dovolené udělat offline zónu. Zavřete aplikace a otevřete oči. Možná uvidíte reálné delfíny – nebo aspoň číšníka s podobným úsměvem. Rozhodně budete mít víc prostoru si tu dovolenou opravdu užít, nejen dokumentovat.

Výlety za každou cenu

„Jsme tady kvůli zážitkům!“ hlásá člen rodiny a navrhne výlet. Je sice vedro, přesto se však i ve 36 °C rozhodnete zdolat místní rozhlednu. V lepším případě na ni vylezete, unavení a zpocení, a výhled zakrývá reklama na místní mlékárnu. V horším do doražení na místo zjistíte, že je rozhledna zavřená.

Doporučení: výlety si vybírejte podle své energie, ne ambicí, a se zdravou skepsí vůči tomu, co nabízejí. Méně je někdy opravdu více, a někdy je zážitkem i to, že si dáte zmrzlinu pod borovicí a pozorujete místní. Jedním z hlavních výhod výletů většinou je, že se během nich trochu vyprázdní místo na pláži nebo u bazénu.

Nemoci a nehody klasika dovolené

Již zmíněný zákon schválnosti praví, že pokud celý rok jste vy či vaši bližní zdraví jako řípa, o dovolené se to změní. Jakmile dorazíte do cílové destinace, začnou bolet zuby nebo břicho, možná po výborně vypadající paelle. Po několika dnech intenzívního slunění zpravidla dorazí teplota.

Doporučení: s nemocemi či zdravotními komplikacemi je třeba počítat, a vědět, jak si s těmi předvídatelnými počít. Základem je lékárnička a pojištění, a někdy i to, že si nejbližší zdravotnické zařízení vyhledáme předem. Pokud zůstanete zavření na pokoji, berte to jako neplánovanou formu regenerace – jako bonusový čas na knížku.

Důležité je znát svůj organismus, vědět, jak v určitých situacích reaguje a nepřepínat ho. Dovolená, stejně jako jakákoli změna, je stres, protože nese zvýšené nároky. Tyto nároky není třeba zbytečně navyšovat.

Rozpočet byl, pak přišla první večeře

Dovolená bývá doba, kdy peníze mizí rychleji než slunce za obzorem. Jeden koktejl: 8 eur. Lehátko: 15 eur. Fotka s papouškem: 10 eur. Pocit, že se rozpočet rozpadl už třetí den? K nezaplacení!

„Vždyť je to jednou za rok!“ říkáte si, když kupujete třetí koktejl na pláži nebo si pronajímáte člun, který pak použijete 7 minut. Po návratu domů se divíte, proč je účet skoro v minusu.

Doporučení: stanovte si rozpočet, a to i s rezervou na „nečekané koktejly“. A dovolte si říct „ne“ věcem, které nepotřebujete. Klidně si dopřejte, ale ne na úkor pohody po návratu. I skromná dovolená může být luxusní, pokud se při ní nehádáte kvůli účtům.

Návrat do reality Jak čelit tvrdému přistání

Po dovolené vás čeká práce, nevyprané prádlo, plný inbox a nejistý pohled do zrcadla. Pocit, že jste si vlastně ani neodpočinuli, se dostaví rychleji než kocovina z welcome drinku.

Doporučení: důležité pracovní schůzky i náročnější úkoly neplánujte hned na den po návratu, a to především, Když se vracíte pozdě večer nebo můžete očekávat „pásmovou nemoc“. Je-li to trochu možné, dopřejte si po návratu den volna, aby vaše aklimatizace byla plynulejší. Vybalte, vydechněte, a připomeňte si, že příští dovolená bude možná ještě lepší – protože už víte, čemu se vyhnout.

Závěrem Nesnažte se o dovolenou podle časopisu, mějte ji podle sebe

Ať již budete při dovolené sedět u moře, nebo doma na balkoně, vzpomeňte si: dovolená není soutěž, ale příležitost. Stačí, když se budete častěji smát než rozčilovat.

Perfektní dovolená neexistuje, ale skvělá dovolená ano. Slouží k odpočinku a zpomalení. Předpokladem však je, že přirozený prázdninový stres zbytečně nezvyšujeme stresem, který si tvoříme sami. Tak tedy: hezkou dovolenou a nezapomeňte, když je nejhůř, zhluboka dýchejte. Každá krize se dá zvládnout a dovolená bez jedné malé krize není skutečná dovolená.