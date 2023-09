Pět tipů, jak se stát šťastnější a vydělávat víc peněz

Jak ukázaly výzkumy, pocit štěstí se s rostoucím příjmem i bohatstvím skutečně zvyšuje. Tento vztah však platí jen v jisté míře. Funguje totiž jen do určité úrovně příjmu. Když této míry bohatství lidé dosáhnou, pocit štěstí se s dalšími rostoucími příjmy už moc nezvyšuje. Spokojenost či emocionální pohoda neklesá, k růstu bohatství však přispívají jiné okolnosti, především naše zvyky, činnosti a postoje k sobě i svému okolí.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Cílový roční příjem nezbytný pro emocionální pohodu je do určité míry individuální a s postupem času se zřejmě trochu zvyšuje. Svou roli přitom hraje rostoucí počet věcí, o nichž se domníváme, že bychom je měli mít. Mírně odlišný tak může být i v různých zemích: tak například v USA se dnes za magickou úroveň příjmu nezbytného pro dosažení životní spokojenosti považuje hrubý roční příjem okolo 95 tisíc dolarů. Tedy v přepočtu na koruny částka ve výši 2 162 200 korun.

Výzkumy však ukázaly i opak, a to, že pocit štěstí vede k vyššímu bohatství. Poukázaly na to mimo jiné i studie, které zjistily, že dospívající a mladí dospělí vykazující vyšší životní spokojenost, vydělávají později v životě víc peněz.

Jinými slovy – k tomu, abychom dosáhli vyšších příjmů a zvýšili své osobní bohatství, je zapotřebí i to, abychom se cítili šťastnější. Důvodem, proč to tak je, je skutečnost, že šťastní lidé bývají výkonnější.

Štěstí, výkonnost a výdělky

K příčinám, proč lidé, kteří jsou šťastní, bývají i výkonnější a mají tak tendenci vydělávat více, patří více okolností. K těm hlavním a prokazatelným patří následující:

Optimistický přístup k práci i životu

Optimistický přístup k životu nás činí otevřenější k příležitostem a novým zkušenostem. Ukazují to průzkumy a potvrzují kariéroví kouči. Pod vlivem tohoto přístupu býváme totiž ochotni přijímat vyšší výzvy a někdy i více riskovat, což obojí dává příležitost k vyššímu výdělku. Optimistický přístup k životu vede i k tomu, že chápeme své chyby a špatná rozhodnutí za příležitost k učení. Tedy nechápeme je jako osobní selhání.

Průzkumy ukázaly, že mezi pocitem osobního štěstí a produktivitou existuje souvislost. Zjistily, že náhodně vybraní jedinci, kteří se cítili šťastnější, měli až o 12 procent vyšší produktivitu než ti, kteří se šťastní necítili. Být v práci produktivní má přitom zjevné výhody. Pokud si šéf vaší produktivity všimne, zvýší se i vaše šance na zvýšení platu, lépe placené místo nebo povýšení.

Šťastní lidé získávají lepší pracovní hodnocení, což obvykle vede i k jejich vyšším platům. Důvodem je mimo jiné to, že si vedoucí i organizace uvědomují, že šťastní a optimističtí lidé jsou pro ně důležití. Zvyšují totiž pracovní morálku a podporují dobré pracovní prostředí. Štěstí je nakažlivé a šťastní lidé ho tak mohou přenést na své spolupracovníky. Navíc, což může být ještě důležitější, ho mohou přenášet na firemní zákazníky. Ve snaze získat konkurenční výhodu mají tak zaměstnavatelé často tendenci udržet si šťastné pracovníky, což vede k vyšší ochotě zvyšovat jejich mzdy i zaměstnanecké výhody.

Lidé, kteří nejsou příliš šťastni, vytváří často na pracovišti nejrůznější problémy, například tím, že si stále na něco stěžují, ať již nadřízenému, nebo svým spolupracovníkům. Šťastní lidé mají naopak tendenci vzniklé problémy řešit. Toto jednání je pro řadu pracovišť, zejména těch hektických, neocenitelné. I toto jednání a přístup k práci tak vedoucí oceňují, a často ho promítají i do odměn, které pracovníkům vyplácí.

Šťastní lidé do sebe investují

Důvodem, proč šťastní lidé více vydělávají, je i to, že se snaží dále zdokonalovat, mimo jiné tím, že se více učí a investují do své budoucnosti. Takové investice pak zvyšují jejich pracovní výkonnost. Současně s tím roste i jejich pocit štěstí. Lidé, kteří do sebe investují, mají totiž pocit, že čas i peníze, které takto vynakládají, jsou nejlepším způsobem, jak s nimi naložit a něco tak pro sebe udělat.

Štěstí přispívá k celkové pohodě a omezuje stres. Šťastní zaměstnanci bývají proto méně nemocní, tráví tak více času prací a méně naopak pobytem na nemocenské. Podle výzkumu jedné mezinárodní společnosti zůstávají šťastní zaměstnanci doma v průměru o 15 dní v roce méně než pracovníci, kteří se za šťastné nepovažují, a žijí až o 10 let déle.

Pět tipů, jak se se stát šťastnější a vydělávat více

Pokud se považujete za člověka, který není příliš šťastný, a chcete to změnit a vydělávat díky tomu víc, existuje několik účinných možností. K základním patří následujících pět:

1. Buďte společenští

Udržování sociálních kontaktů a navazování kontaktů nových včetně těch, jejichž cílem je podpora druhých, vede ke zvýšení pocitu štěstí. Průzkumy ukázaly a popisuje to například v knize The Happiness Advantage (Výhoda štěstí) její autor Shawn Achor, že lidé, kteří udržují více sociálních kontaktů, častěji jdou s kolegy na oběd, v práci organizují nejrůznější sociální aktivity a jsou ochotní i druhým pomoci, mají desetkrát vyšší pravděpodobnost, že se budou cítit šťastnými, než ti, kteří se drží v ústraní. Zároveň mají společenští lidé o čtyřicet procent vyšší šanci na to, že budou povýšeni.

2. Pochvalte se

Pochvala přispívá k pocitu štěstí, mimo jiné i tím, že omezuje stres. Pokud jste v prostředí, ve kterém nejsou pochvaly obvyklé, můžete si snadno pomoci. Začněte se chválit sami. Na takové pochvale není nic špatného. Důležité však je pochválit se za věci, které si pochvalu skutečně zaslouží. Jestliže nejste zvyklí chválit sami sebe, můžete si na počátku pomoci tím, že po dobu třiceti dnů budeme každý den zapisovat pět okolností, za které se můžete pochválit.

Tato metoda vede k tomu, že se budete cítit lépe, a váš pocit štěstí vzroste. Často se také stane, že budete mít sklon zapsat si více věcí, za které se můžete pochválit. Tím vaše spokojenost se sebou samým dále poroste. Pokud chcete dosáhnout i toho, aby vás chválilo víc také naše okolí, pak začněte samo chválit i lidi kolem sebe. Tato metoda vede většinou k tomu, že vaše pochvala druhé potěší a budou se snažit chválit i nás.

3. Dívejte se na věci z té lepší stránky

Je spousta věcí, které ovlivnit nemůžete. Mnoho věcí však naopak ovlivnit můžete a k těm patří i způsob, jak na určité věci pohlížíte a jak o nich uvažujete. Změna ve způsobu, kterým na věci pohlížíte a jak je chápete, může totiž vaši spokojenost výrazně zvýšit. Se změnou pocitů se přitom mění i chování, a jak ukázaly výzkumy, dokonce mozek. Změna pohledu na věci kolem vás se většinou týká dvou hlavních okolností. Tou prvou je sklon, do jaké míry si berete určité události osobně, nebo je chápete tak, že s vámi nemají nic společného.

Tou druhou je schopnost vidět i v okolnostech na první pohled nepříznivých určité příležitosti. Většina nepříznivých okolností totiž tuto vlastnost alespoň částečně má. Abyste se na věci dívali z té lepší stránky, což zvyšuje pocit štěstí, lze to natrénovat. Například tak, že si pravidelně budete zaznamenávat, co se vám podařilo a za co jste vděční.

4. Přestaňte se srovnávat s ostatními

Pokud se snažíte žít podle toho, co dělají nebo co si myslí ostatní, nebudete nikdy zcela šťastní ani spokojení. A pokud se s druhými srovnáváte, co se vám podařilo a co jim, najdete vždy někoho, kdo je na tom o trochu lépe. Srovnávání s druhými nemusí být vždy ani realistické, což vede k tomu, že se začnete vidět horší, než ve skutečnosti jste. A může se vám také stát, že budete dělat určité věci jen proto, že je dělají jiní.

Namísto srovnávání se s druhými je lepší se zamyslet nad tím, co se vám v poslední době podařilo v určité činnosti dosáhnout a jaké schopnosti jsme k tomu museli vynaložit.

5. Buďte aktivní

Štěstí bývá plodem aktivit, především těch, které provádíte rádi a které vám umožňují získat nové schopnosti. Ale i těch, které s vaší prací nijak nesouvisejí. Může jít o činnosti jednoduché, například fyzický pohyb, ale i složitější, které mají širší společenský smysl.

U aktivit, které přinášejí štěstí, přitom nemusí být vždy důležitý výsledek. S odstupem času můžete totiž zjistit, že šťastní jsme byli především tehdy, když jste dané činnosti vykonávali.