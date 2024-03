Stavební spořitelny startují s levnými úvěry na úsporná řešení domů

„Služby poskytované stavebními spořitelnami se od letošního ledna rozšířily o dotační poradenství ke všem dotačním titulům programu Nová zelená úsporám. Zájemci o úsporná řešení tak získají již nyní na pobočkách stavebních spořitelen a jejich mateřských bank informace a rady ohledně dotací a v další fázi i asistenci při podání žádosti a vyřízení výhodného úvěru,“ říká Libor Vošický, předseda Asociace Českých stavebních spořitelen.

Jde přibližně o 1 300 míst napříč Českem, kde lidé mohou nově získat informace k dotačním programům na zateplení či fotovoltaiku od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) z programu Nová zelená úsporám. Pro více než polovinu nedostatečně energeticky zabezpečených bytů a domů jde o velkou příležitost ke snížení nákladů na energie a vytápění.

„Jsme rádi, že díky spolupráci se stavebními spořitelnami získáváme silného partnera nejen v oblasti poradenství, ale i při financování renovací v rezidenčním sektoru. Rozšíření poradenské sítě na pobočky stavebních spořitelen zjednoduší lidem přístup k prostředkům z podpůrných a dotačních programů,“ dodává Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Jak funguje dotační poradenství

A jak poradenství funguje? „Naši obchodní zástupci s klientem na pobočce proberou, která opatření jsou pro jeho dům vhodná. Připraví orientační kalkulaci, kolik může klient díky dotaci ušetřit. Na to máme vyvinutou speciální aplikaci, průvodce úsporným opatřením s názvem Rekalkula, kterou klienti najdou na našem webu. Následně poradce klientovi doporučí, na jakého dodavatele se obrátit podle rozsahu rekonstrukce. A klientovi připraví také nabídku financování,“ přibližuje Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny.

„Klientům, kteří mají o financování energetických úspor zájem, pomohou naši poradci vyhodnotit jejich finanční situaci, možné úspory na energiích a typickou výši potřebných investic. Zároveň se zájemci mohou v Raiffeisen stavební spořitelně poradit jak ohledně dotací z programu Nová zelená úsporám, tak i zjistit podmínky získání zvýhodněného úvěru,“ komentuje mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny Tereza Kaiseršotová.

Jak jsou na tom naše domy

Zájem lidí o úsporné investice je podle stavebních spořitelen velký. Ušetřit za vytápění znamená zabránit únikům energie, což u starších domů vyžaduje rekonstrukci a investici do energetických úspor. Podle průzkumu Buřinky však pětina majitelů rodinných domů platí za vytápění a energie mezi 60 a 90 tisíci korun ročně. Zatepleno totiž nemá 64 % majitelů domů a vyměnit okna zbývá více než polovině.

Potenciál pro úsporné rekonstrukce je v Česku velký, stejně jako zájem lidí začít vylepšení domova plánovat. „Již téměř dva měsíce poskytujeme dotační poradenství. Lidé se o možnosti dotací zajímají opravdu do hloubky. Často však chtějí řešit vylepšení postupně, což se s ohledem na systém nastavení dotací nemusí vyplatit. Snažíme se jim proto vysvětlit výhody komplexní rekonstrukce,“ přibližuje Milan Pospíšil, manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Nabídka výhodných úvěrů na rekonstrukce

Od března začínají stavební spořitelny přicházet s nabídkou výhodných úvěrů, které mají nízké úrokové sazby v rozpětí od 3 % do 3,5 % a splatností na 20 až 25 let, a to bez nutnosti zastavit nemovitost či předem spořit. Úrokové sazby těchto výhodných úvěrů se tak budou pohybovat přibližně na úrovni poloviny sazeb standardních tržních úvěrů.

Podmínkou je mít schválenou dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR z programu Nová zelená úsporám. Se získáním dotace přitom poradci stavebních spořitelen umí předem poradit.

Některé stavební spořitelny již úvěrovou nabídku odstartovaly. „ČSOB Stavební spořitelna, Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna jsou již připraveny a přijímají žádosti o zvýhodněné úvěry. Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) přípravy dokončuje a spustí nabídku ve druhé polovině března. Zvýhodněné úvěry připravuje také banka UniCredit, s nabídkou chce vyrukovat v polovině dubna,“ přibližuje Petr Kielar, specialista na financování bydlení z portálu Stavebky.cz.

ČSOB Stavební spořitelna nabízí výhodné úvěry k dotačnímu programu Oprav dům po babičce, a to od začátku března s úrokovou sazbou 3 % ročně. Maximální částka úvěru je až 2,5 milionu korun, a to bez zajištění nemovitosti. Díky nízké garantované úrokové sazbě po celou dobu splatnosti, která je až na 20 let, mohou majitelé rodinných domů získat úvěr s velmi nízkou splátkou.

Od 4. března 2024 nabízí příjemcům dotace z programu Oprav dům po babičce zvýhodněný úvěr Modrá pyramida stavební spořitelna, a to s úrokem 3,19 % a splatností až na 25 let. Tato sazba je rovněž platná po celou dobu splatnosti úvěru. Půjčka na udržitelné bydlení umožňuje klientům získat úvěr na ekologické a energeticky úsporné rekonstrukce až do výše 2,5 milionu korun bez nutnosti zastavit nemovitost. Kombinace nízké úrokové sazby spolu s až 25letou splatností znamená nízké měsíční splátky, díky kterým na rekonstrukci dosáhne výrazně větší množství klientů.

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí zvýhodněný úvěr s úrokovou sazbou maximálně 3,5 % p.a. Úvěr může čerpat zájemce, který má schválenou dotaci z programu Oprav dům po babičce. Úvěr je poskytován jako nezajištěný, a to ve výši až dvojnásobku schválené dotace. Pro klienty budou příznivé nízké splátky, protože splatnost úvěru může být až 20 let. Finance z úvěru je možné využít například na tepelnou izolaci domu či instalaci tepelných čerpadel i další úsporná řešení.

Buřinka začne poskytovat zvýhodněný úvěr k dotačnímu programu Oprav dům po babičce v druhé polovině března s pevnou úrokovou sazbou 3,38 % p.a. po celou dobu splácení bez nutnosti zastavit nemovitost. Splatnost lze zvolit až na dobu 25 let.

„Cílem dotačního programu Oprav dům po babičce je pomoc při financování zateplení rodinných domů a dalších úsporných opatření jako je například instalace fotovoltaiky, nádrže na dešťovku a další. Státní dotace se poskytuje zálohově, tedy předem. Její výše je však omezená. Stát dotuje nejvýše polovinu potřebných nákladů a stanoveny jsou i limity na jednotlivá opatření. Například na zateplení se poskytuje dotace až 1 milion korun, na instalaci fotovoltaiky je dotace až 200 tisíc korun,“ uzavírá Petr Kielar.