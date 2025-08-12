Stavební spoření v Česku existuje přes 30 let a bývalo jednoznačným favoritem pro ty, kdo chtěli zhodnotit své peníze s jistotou, státní podporou a také využít případnou možnost výhodného úvěru na financování vlastního bydlení. Státní podpora bývala kdysi 4 500 korun, dnes stát přispívá už maximálně jen tisícikorunou ročně, pokud si na účet pošlete alespoň 20 000 korun za rok.
Adam Trávník
Obliba tohoto typu spoření se v posledních letech snížila. Loni uzavřely stavební spořitelny téměř 355 tisíc nových smluv, což byl meziroční pokles o více než 6 procent a nejméně za posledních 20 let.
Řada klientů dnes řeší otázku, jak s naspořenými prostředky naložit po uplynutí doby šesti let, po kterých mohou peníze vybrat, aniž by přišli o státní podporu.
Klesající úrokové sazby na spořicích účtech, akce stavebních spořitelen při založení nové smlouvy a relativně výhodné podmínky úvěrů – zejména v kombinaci s dotacemi na energetické úspory – dávají stavebnímu spoření minimálně pro část klientů stále smysl. Je však potřeba sledovat i poplatky spojené se smlouvou a počítat s omezenou likviditou, pokud by klient chtěl peníze předčasně vybrat.
Podívejte se na pět možností, jak se stavebkem naložit:
1. Ukončení smlouvy a výběr prostředků
Stavební spoření se uzavírá na dobu neurčitou. Po uplynutí vázací lhůty šesti let máte ale nárok na výběr celé naspořené částky včetně státní podpory a úroků bez sankcí. Peníze můžete použít samozřejmě na cokoliv, nejen na bydlení.
Smlouvu je třeba aktivně ukončit – zpravidla v online bankovnictví, na pobočce nebo prostřednictvím svého poradce. Stavební spořitelny pak uplatňují různě dlouhé výpovědní lhůty, zpravidla od jednoho do tří měsíců.
2. Pokračování ve spoření
Smlouva o stavebním spoření po šesti letech automaticky nekončí a ve spoření můžete pokračovat, když například víte, že budete chtít čerpat úvěr. Po šesti letech ale může stavební spořitelna změnit podmínky, typicky nově nastavit výši úrokové sazby pro vklady i úvěry.
Důležité je hlídat si výši cílové částky, která se nastavuje na začátku spoření. Naspořením cílové částky smlouva zaniká a stavební spořitelna prostředky vyplatí. Cílovou částku lze navýšit, ale tento krok může být spojen se smluvními poplatky.
Z hlediska co největšího výnosu pro vás má smysl pokračovat ve spoření zejména, pokud jste ještě nenaspořili 120 tisíc korun. Po dosažení této částky výhodnost stavebního spoření klesá a je vhodnější založit novou smlouvu.
|
Expert: Proč Češi přes pokles státní podpory neztratili zájem o stavebko
3. Založení nového stavebního spoření
Když víte, že ze stavebního spoření nechcete čerpat úvěr, po šesti letech můžete původní smlouvu ukončit a založit novou, aniž byste přišli o získanou státní podporu. Na nejvyšší zhodnocení dosáhnete, když na účet budete posílat 20 000 korun ročně pro získání maximální výše státní podpory.
Nabízí se navíc využití některé z aktuálních akcí stavebních spořitelen, jejichž cílem je zachovat atraktivitu stavebního spoření i po snížení státní podpory. Nejčastěji se dnes setkáváme s následujícími typy akcí.
Bonusový úrok. Stavební spořitelny nabízejí akci, kdy je základní úročení vkladů velmi nízké okolo 0,5 % (sazba případného přiděleného úvěru je pak také nízká) a klient dostává bonusový úrok za pravidelné spoření, aniž by si zvýšil sazby přiděleného úvěru.
Bonus za naspořenou částku. Některé stavební spořitelny připisují klientům na účet částky, když do určitého data od založení smlouvy naspoří předem stanovenou sumu. Tento typ akce má většina stavebních spořitelen, výše bonusu se může lišit pro nové a stávající klienty. Například za 15 000 korun naspořených do 10 měsíců od založení smlouvy obdrží klient jednorázový bonus 7 000 korun. Můžeme se setkat také s finančním bonusem při založení smlouvy pro dítě.
Zdvojnásobení státní podpory. Jedna ze stavebních spořitelen nabízí v rámci akce specialitu, kdy klientům, kteří splní podmínky pro přiznání státní podpory, částku zdvojnásobí. Ročně tak můžete získat 1 000 korun od státu a 1 000 korun jako bonus.
|
Dává stavební spoření stále smysl? Záleží na cíli střadatele
4. Čerpání úvěru
Čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření, který má výhodnější podmínky než tzv. úvěr překlenovací, můžete zpravidla už po dvou letech spoření a naspoření určitého poměru z cílové částky. Stavební spořitelna vám půjčí prostředky, které zbývají do dosažení cílové částky po odečtení vašich vkladů.
Výhodou úvěru ze stavebního spoření je, že výši úrokové sazby přiděleného úvěru znáte již při uzavření smlouvy o stavebním spoření a po jeho přidělení zůstává neměnná. To může být velmi výhodné zejména v obdobích, kdy jsou úrokové sazby hypotečních úvěrů vysoké. Úvěr tak poskytuje jistotu a stabilitu financování bydlení.
Další významnou výhodou úvěru ze stavebního spoření je možnost získat relativně vysoký objem prostředků na účely spojené s bydlením, aniž by bylo nutné zajištění nemovitostí. Tato vlastnost může hrát klíčovou roli například při financování družstevního bytu, který nelze použít jako zástavu. V takových případech představuje úvěr ze stavebního spoření ideální řešení.
Úvěr je účelově vázán na potřeby spojené s bydlením – typicky se využívá na rekonstrukce, zvýšení energetické účinnosti budovy, pořízení nového vybavení domácnosti nebo jako doplněk k hypotečnímu úvěru při koupi nemovitosti.
|
Chcete stavět dům? Na co myslet, aby vše probíhalo hladce
5. Sbohem, spoření – vítejte, investice
Pokud neplánujete využít úvěr ze stavebního spoření a naspořené peníze nemáte zrovna jak využít, je vhodné postarat se o to, aby se i nadále zhodnocovaly.
Když chcete mít peníze rychle po ruce jako rezervu, využijte typicky klasický spořicí účet. Pro prostředky, které potřebujete mít k dispozici v horizontu jednoho roku až dvou let, pak můžete využít například termínovaný vklad. Peníze si na předem stanovenou dobu uložíte u banky a získáte o něco výhodnější úrok než na spořicím účtu, který se po celou dobu vkladu nebude měnit.
Pokud víte, že peníze nebudete potřebovat po delší období, lze využít už i vyloženě investiční produkty, které mají potenciálně vyšší zhodnocení.
Nabízí se například celá řada kombinací fondových řešení – od těch konzervativnějších zaměřených na dluhopisy států a velkých firem až po dynamické akciové fondy, které v dlouhodobém horizontu přinášejí zhodnocení o 5 % a více nad inflací. Volbu investiční strategie se rozhodně vyplatí probrat s odborníkem, aby dobře zapadala do vašich budoucích plánů.
Výhodou fondů je, že si nemusíte lámat hlavu s výběrem jednotlivých dluhopisů či akcií, ale fond je vybere a peníze mezi ně rozdělí, aby minimalizoval riziko. Částku ze stavebního spoření nemusíte investovat najednou, ale klidně ji rozložit na více částí, abyste snížili možnost, že do trhu vstoupíte se všemi prostředky například v dobu, kdy budou ceny na momentálním vrcholu.