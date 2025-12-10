Je obvyklé, že v prosinci zájem o stavební spoření roste. Není to náhoda, protože smlouvy o stavebním spoření uzavřené v tento měsíc skutečně mohou být o něco výhodnější. Výnos ze stavebního spoření totiž závisí i na tom, ve které části roku smlouvu založíme. Důvodem je státní podpora a způsob jejího výpočtu. Zopakujme si proto, jak se státní podpora počítá a jak toho využít k získání optimálního výnosu.
Zatímco dříve klient získal od státu až 2 000 korun ročně, dnes je to 1 000 korun ve formě státní podpory a dalších 1 000 korun jako bonus od stavební spořitelny. Tento bonus dnes nabízejí tři z pěti stavebních spořitelen.