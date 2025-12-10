Víc peněz ze stavebního spoření. Odborník radí, jak zhodnotit vklady na maximum

Petr Kielar

Stavební spoření je dlouhodobě oblíbený spořicí produkt. Dnes nabízí bezpečné zhodnocení úspor převyšující čtyři procenta ročně, a to po odečtení všech poplatků a daní. Pro srovnání: Kdybychom chtěli stejného výnosu po zdanění dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen více než pětiprocentní sazbou. Co je dobré vědět o stavebku i státní podpoře, přibližuje specialita na stavební spoření Petr Kielar.

Je obvyklé, že v prosinci zájem o stavební spoření roste. Není to náhoda, protože smlouvy o stavebním spoření uzavřené v tento měsíc skutečně mohou být o něco výhodnější. Výnos ze stavebního spoření totiž závisí i na tom, ve které části roku smlouvu založíme. Důvodem je státní podpora a způsob jejího výpočtu. Zopakujme si proto, jak se státní podpora počítá a jak toho využít k získání optimálního výnosu.

Zatímco dříve klient získal od státu až 2 000 korun ročně, dnes je to 1 000 korun ve formě státní podpory a dalších 1 000 korun jako bonus od stavební spořitelny. Tento bonus dnes nabízejí tři z pěti stavebních spořitelen.

