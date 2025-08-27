Uvažujete o stavebním spoření pro dítě? S tímhle je dobré počítat

Po stavebním spoření často sahají rodiče, kteří chtějí pro své potomky naspořit něco do začátku. Jde o velmi bezpečný způsob uložení peněz se zajímavým zhodnocením. Pro získání státní podpory je nutné spořit nejméně šest let, což však právě u smluv pro děti není vnímáno negativně.
Mladé klienty vítají i stavební spořitelny, jsou pro ně příležitostí k vybudování dlouhodobého vztahu. Spořitelny proto mladým střadatelům často nabízejí různé výhody, kterými se snaží získat jejich přízeň.
|
Expert: Proč Češi přes pokles státní podpory neztratili zájem o stavebko
Před uzavřením smlouvy je však dobré znát několik základních pravidel. Smlouva o stavebním spoření pro nezletilé dítě má totiž určitá specifika, o kterých je dobré vědět. Týkají se především uzavření a ukončení smlouvy.
Uzavření smlouvy je snadné
Zákon neumožňuje nezletilým dětem uzavírat smlouvy. To za ně musí udělat jejich rodiče jakožto zákonní zástupci. Podle zákona je uzavření smlouvy o stavebním spoření považováno za běžnou záležitost a díky tomu může smlouvu o stavebním spoření pro dítě uzavřít kterýkoli z rodičů. Některé stavební spořitelny dokonce umožňují uzavřít smlouvu pro nezletilé dítě online, přes internet.
|
Víme, která stavební spořitelna zhodnotí vklady nejvíc. Spočítali jsme to za vás
Ukončení smlouvy je již několik let bezproblémové
Také ukončení smlouvy o stavebním spoření je upraveno zákonem. Cílem je zajistit, aby peníze, které má dítě na účtu stavebního spoření, nebyly použity jinak než v jeho prospěch. V minulosti byl zákon až přespříliš přísný, což vedlo ke zbytečným komplikacím při ukončování dětských smluv. Naštěstí byl nevyhovující zákon v roce 2016 novelizován a složité řízení je již minulostí.
Petr Kielar
Nejjednodušší je ukončení smlouvy po uplynutí šestileté vázací doby, pokud výpověď smlouvy podají oba rodiče společně. V takovém případě všechno proběhne zcela hladce a není potřeba žádných dalších kroků.
Podmínka, aby byla smlouva ukončena nejdříve po šesti letech, má chránit majetek dítěte, protože při dřívějším ukončení smlouvy ztratí nárok na státní podporu. Také shoda obou rodičů na ukončení smlouvy dává dobrý smysl. Pokud se rodiče nedokážou dohodnout, je něco v nepořádku a je potřeba postupovat jinak. Ale jak?
V případě, že nejsou splněny obě výše uvedené podmínky – tedy šestileté trvání smlouvy a shoda obou rodičů – je nutné postupovat podle občanského zákoníku. To znamená, že o ukončení smlouvy dítěte musí rozhodnout soud. Je to nepříjemná komplikace, ale je v zájmu dítěte. Peníze na účtu stavebního spoření dítěte patří dítěti, rodiče je jen spravují. A pokud se rodiče nedokážou dohodnout, je soud jediným možným řešením.
Ukončení smlouvy podle občanského zákoníku
Jak tedy postupovat v případě, když má být smlouva o stavebním spoření dítěte ukončena před uplynutím šesti let spoření, nebo když se na ukončení smlouvy nemohou rodiče dohodnout?
Prvním krokem je podání výpovědi u stavební spořitelny. Rodič, který chce smlouvu ukončit, podá výpověď standardním způsobem, nejlépe na pobočce stavební spořitelny nebo u příslušného finančního poradce. Stavební spořitelna výpověď přijme, ale bez souhlasu druhého rodiče nebo rozhodnutí soudu ji nemůže provést.
|
KOMENTÁŘ: Bydlení je drahé. Lze splatit hypotéku před důchodem?
Následně odešle rodič návrh na schválení právního jednání soudu. Fakticky tedy požádá soud o rozhodnutí, zda je ukončení smlouvy o stavebním spoření v zájmu dítěte a zda může být provedeno. Stavební spořitelny mají pro tyto případy vytvořené vzorové texty a umí svým klientům v této situaci pomoci.
Soud zpravidla nařídí ústní jednání. Účastníky řízení jsou vždy zákonní zástupci dítěte (i když spolu nežijí) a zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Po rozhodnutí soudu je třeba vyčkat, až rozhodnutí nabude právní moci. Rozsudek s vyznačenou doložkou nabytí právní moci předá rodič stavební spořitelně a ta následně dokončí výpověď smlouvy.
Někdy stačí počkat
Samozřejmě platí, že dokud je dítě nezletilé, musí ukončení smlouvy o stavebním spoření zajistit rodiče. Jakmile však dítě dospěje a nabude zletilosti, začne o svých penězích rozhodovat samo. Je tedy možná varianta, kdy rodiče uzavřou své ratolesti smlouvu o stavebním spoření, ale o její ukončení se již nestarají. Počkají až dítě nabude plnoletosti a ponechají další rozhodování o naspořených penězích na něm. Po dovršení 18 let dítě nabývá plné způsobilosti k právním jednáním a s penězi může nakládat podle vlastního uvážení.