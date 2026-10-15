Čistý výnos se při zahrnutí všech poplatků a daní u nejlepších nabídek drží nad čtyřmi procenty.
Při výběru toho nejvýhodnějšího stavebního spoření ale nestačí jen porovnat úrokové sazby, protože stavební spořitelny kromě úroků přidávají klientům další odměny, které obvykle dosahují několika tisíc korun a významně ovlivňují výsledek.
Petr Kielar
Portál stavebky.cz proto pro každou nabídku počítá tzv. čistou úrokovou sazbu, která ukazuje skutečné zhodnocení vkladů se zahrnutím úroků, státní podpory, bonusů a odměn, ale také poplatků a daní. Výpočet je prováděn při spoření 1 700 korun měsíčně po dobu šesti let, což je způsob vedoucí obvykle k nejlepšímu zhodnocení.
Za těchto předpokladů vychází aktuálně nejlépe nabídka Buřinky, která zhodnotí vklady čistou úrokovou sazbou 4,116 %.
V tabulce je pro lepší představu uvedena také srovnatelná sazba spořicího účtu, která v případě Buřinky vychází na 4,842 % p. a. Když totiž máme spořicí účet s úrokovou sazbou 4,842 % p. a., pak po odečtení srážkové 15% daně z úroků se dostaneme na čistou úrokovou sazbu 4,116 % p. a.
|Spořitelna
|Tarif
|Naspořeno celkem
|Čistá úroková sazba
|Srovnatelná sazba spořicího účtu
|Buřinka
|Standard
|138 594
|4,116 %
|4,842 %
|MPSS
|Moudré spoření
|137 939
|3,962 %
|4,661 %
|MONETA
|ProSpoření negarantovaný výnos
|137 419
|3,839 %
|4,516 %
|RSTS
|JISTOTA
|137 073
|3,756 %
|4,419 %
|ČSOBS
|OptimumPlus
|135 788
|3,449 %
|4,058 %
|MONETA
|ProSpoření garantovaný výnos
|134 923
|3,239 %
|3,811 %
|Zdroj: stavebky.cz, propočet k 12. 10. 2026
Černým koněm je ale Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS). V tabulce je až ve druhé polovině, protože srovnání je počítáno za předpokladu, že spoříme 1 700 korun měsíčně. Situace se ale změní, když na samotném počátku spoření vložíme kromě pravidelných úložek ještě jednu větší částku, například 13 000 korun. Čistá úroková sazba tarifu JISTOTA Raiffeisen stavební spořitelny rázem vzroste na 4,960 % p. a. a RSTS se tak dostane na první místo.
Je to díky tomu, že součástí nabídky je odměna, pro jejíž získání je potřeba v každém roce naspořit alespoň 20 000 korun. Při vkladu 1 700 korun měsíčně to na první pohled vypadá jednoduše, protože 12 × 1700 Kč = 20 400 korun. Problém je v tom, že když uzavřeme smlouvu o stavebním spoření dnes, tedy v říjnu, zbývají do konce roku jen tři měsíce. RSTS si je tohoto problému vědoma a vklady za první rok se posuzují až o tři měsíce později, tedy na konci března 2027.
Ale ani to při pravidelném spoření 1 700 korun měsíčně nestačí. Mimořádným vkladem na počátku spoření však můžeme chybějící vklady dodat a využít kromě vysoké úrokové sazby RSTS (3,3 % p. a.) také odměny ve výši 6 000 korun. Výsledná čistá úroková sazba 4,960 % p. a. je srovnatelná s úrokovou sazbou spořicího účtu 5,835 % p. a.
Abychom vám ušetřili čas, přinášíme podrobný popis aktuálních nabídek jednotlivých stavebních spořitelen.