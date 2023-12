Ušetřete na daních, využijte všech výhod. Co si ohlídat do konce roku

1. 2 000 Kč na stavebko od státu naposledy

Za letošní rok vyplatí stát u stavebního spoření ještě maximální podporu ve výši 2 000 korun, v příštím roce klesne na tisícovku. Kdo chce vytěžit ze stavebka maximum, potřebuje na svůj účet u stavební spořitelny odeslat za letošní rok celkem 20 000 korun. Pokud jste tedy v průběhu roku posílali méně než 1 667 korun měsíčně, můžete částku doplatit klidně jednorázově. Je nutné, aby byly peníze na účet spořitelny připsány skutečně letos. Při zadávání platby dejte pozor na to, že závěr roku připadá na víkend.

Státní podpora je jedním z hlavních taháků a po jejím snížení o polovinu si logicky řada klientů začne klást otázku, jak se spořením naložit. Není nutné (ani rozumné) běžet hned do spořitelny smlouvu vypovídat. Pamatujte na to, že vázací doba stavebního spoření je minimálně šest let, a pokud byste smlouvu vypověděli předčasně, přijdete o dosavadní vyplacené státní příspěvky.

Stavební spoření je i cesta k získání případného výhodnějšího úvěru. U několik let starých smluv pak často za podstatně nižších úroků, než je dnes běžné. Do budoucna se počítá s tím, že stavebko půjde vhodně kombinovat se státními dotacemi například na zateplení nemovitostí a další zvyšování energetické efektivity bydlení. U nových smluv navíc některé stavební spořitelny garantují, že pokles státní podpory dorovnají, takže o „extra“ peníze ke svým vkladům nepřijdete.

2. Maximální daňové zvýhodnění

Pokud si spoříte na penzi ve starším penzijním připojištění nebo novějším doplňkovém penzijním spoření, můžete díky svým příspěvkům čerpat nejen státní podporu, ale snížit si i daně. Vložené peníze, které za každý rok přesáhnou v součtu částku 12 000 korun, lze až do výše 24 000 korun odečíst od základu daně a ušetřit tak na daních až 3 600 korun.

Pro získání této daňové výhody je možné provést i jednorázový vklad, jen je opět třeba, aby peníze penzijní společnosti dorazily ještě v letošním roce. Obdobně můžete ve stejné výši ušetřit na daních i v rámci některých životních pojistek, které obsahují riziko „dožití“ či „smrt, nebo dožití“.

Pokud máte oba uvedené produkty, myslete na to, že limit 24 000 je pro oba společný – částky se sčítají.

3. Spoření na penzi za mírnějších podmínek jen do konce roku

Plánované změny spoření na penzi mají zavést také určité zpřísnění, a to konkrétně ve zvýšení nutné minimální doby spoření z 5 na 10 let pro řádnou výplatu bez sankcí včetně státního příspěvku. Týkat se to má až nových smluv založených po 1. lednu 2024.

Pokud si tedy chcete založit penzijní spoření za nynějších mírnějších podmínek, máte nejvyšší čas. Proberte ideálně s finančním profesionálem, jakou strategii spoření na penzi bude konkrétně pro vás nejlepší zvolit.

4. Aktualizujte pojistné smlouvy

Za posledních pět let stouply ceny nemovitostí o několik desítek procent, cena ojetých vozů vzrostla za tři roky o 60 procent. To všechno by měly zohledňovat vaše pojistné smlouvy, abyste v nich měli sjednané dostatečně vysoké částky a nehrozilo vám tzv. podpojištění, kdy může pojišťovna krátit plnění. Předejdete tomu aktualizací pojistných smluv, které mnohdy leží v šuplíku řadu let, aniž by reflektovaly zvyšující se hodnotu vašeho majetku.

Myslet byste měli v tomto ohledu nejen na majetkové, ale i na životní pojištění, které jste sjednávali už před lety. Některé částky už dnes nemusí stačit a v případě vážné nemoci nebo úrazu by kvůli tomu nemuselo být pojištění dostatečnou oporou. Zvažte tedy raději kontrolu a případnou aktualizaci i u životních pojistek.

5. Ať vám nepropadnou poukázky nebo stravenky

A když jsme zmínili šuplík, raději se podívejte, jestli nemáte někde zapomenuté poukázky, vouchery nebo třeba papírové stravenky, kterým se závěrem roku skončí platnost. Některé podniky přijímají staré stravenky ještě v lednu, ale není to pravidlo. Náhradu za prošlé stravenky nedostanete od zaměstnavatele ani od vydavatele stravenek.

Pokud máte například pobytový voucher, jemuž zbývá do konce platnosti pár dnů, zkuste se s provozovatelem domluvit na prodloužení platnosti nebo si rezervujte některý z volných termínů v následujícím roce.