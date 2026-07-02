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Stát usiluje o důvěryhodnost: Datovka mění adresu, uživatelů se změna nedotkne

Matouš Waller
  9:18
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Datové schránky od konce června změnily adresu. Přechod na novou doménu, který hodlá Digitální a informační agentura dovršit do konce srpna, je jedním z kroků ve snaze o vyšší důvěryhodnost služeb. Co se změní pro uživatele?

Digitální a informační agentura (DIA), která spravuje systém Datových schránek, v posledních dnech jednotlivým uživatelům rozesílá oznámení o změně v přístupu ke službě.

Ta přechází z dosavadní adresy mojedatovaschranka.cz na novou adresu datovka.gov.cz. Nová URL je již nyní funkční, ta stará bude dle vyjádření DIA fungovat do 27. srpna 2026. Poté budou uživatelé automaticky přesměrováni na nový web.

Spolu s přechodem se nicméně mění i adresa, ze které uživatelé dostávají e-mailová upozornění na zprávy – nově je notifikace@datovka.gov.cz. Změna URL nicméně nijak neovlivní funkčnost nebo dostupnost systému. Uživatelé, kteří používají funkci ukládání hesel v prohlížeči, pouze budou muset na novém webu přihlašovací údaje zadat znovu.

Ze zrušené datové schránky chodí do mailu zprávy. Co hrozí od úřadů?

Na gov.cz přechází celý stát

Změna adresy je jedním z posledních kroků v komplexním přechodu digitálních služeb státu pod jednotnou doménu gov.cz. Ta má být pro občany jasně rozpoznatelným signálem, že skutečně komunikují přímo se státem a nikoli s podvodníkem či zprostředkovatelem.

Na novou adresu například koncem června přešel i státní e-shop pro nákup a správu dálničních známek. Řidiči jej nově najdou na adrese edalnice.gov.cz. Existuje totiž řada webů, které ten oficiální napodobují a prodávají dálniční známky s manipulačním poplatkem. Lidé tak za známku zaplatí i o tisíc korun víc, než podle ceníku musí. Seznam těchto webů je na internetových stránkách ministerstva dopravy.

Mezi další weby pod novým „hávem“ patří také Portál identity občana – ten je nyní dostupný na adrese identita.gov.cz.

Doménu gov.cz už aktuálně využívají všechna ministerstva i řada úřadů a také prezidium Policie ČR. Přechod schválila vláda v roce 2023. Inspiraci našla v zahraničí – doménu využívá řada zemí EU, ale také Velká Británie či například Spojené státy americké.

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