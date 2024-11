Lidé se bojí stáří i kvůli financím. Investovat a vydělávat se ale dá kdykoli

Lidé se obávají oslabení fyzických schopností, které přicházejí s věkem, ale také nemocí, jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba. A také se bojí, aby se nestali přítěží pro své rodiny a blízké.

Nezdravý stres dnes pociťuje až polovina žen a mužů žijících v Evropě. Nejčastěji uváděné důvody stresu napříč všemi věkovými kategoriemi zahrnují obavy z budoucnosti (39 %), finanční situace (31 %) nebo náročného zaměstnání (30 %). Poslední zmiňovaný důvod je typičtější pro muže, vyplývá ze studie Stada Health Report 2024.

Rostoucí obavy z obtížné finanční situace nebo z neuplatnění se na pracovním trhu potvrzují i finanční poradci, kteří se s takovými starostmi setkávají běžně u svých klientů. Co se týče finančních produktů, které by je měly ochránit i takzvaně na stará kolena, jim ale mají co nabídnout. Jde o životní pojištění, pojištění rizika ztráty soběstačnosti, penzijní fondy se státním příspěvkem a investování.

„S výjimkou životního pojištění, které je důležité hlavně pro lidi v produktivním věku a není ze své podstaty spořením, všechny ostatní produkty dobře poslouží i lidem, kteří se blíží penzi,“ říká analytik skupiny Partners Adrian Šajánek, který se specializuje převážně na investice.

Jak investovat těsně před penzí

Blíže i uvádí, co nejčastěji lidé řeší před penzí v oblasti investic. A říká, že například pro klienta ve věku 50+ může být typických několik situací.

„Například si může chtít našetřit na začátek důchodu, protože by rád cestoval po světě, koupil si nové auto, případně pořídil nové bydlení nebo to své stávající rekonstruoval,“ vysvětluje.

Na otázku, do čeho by měl investovat, uvádí, že prvním předpokladem z pohledu zajištění na stáří by měl investovat do doplňkového penzijního spoření. Další možností jsou klasické podílové fondy. Jejich výhoda spočívá v tom, že výběr peněz z nich nemá žádné podmínky, na rozdíl od investic v třetím pilíři důchodového systému.

„Obecně platí, že kdo chce investovat delší dobu, neměl by vynechat akcie, třeba, když chce investovat pro vnoučata. Kdo ale chce investovat třeba jen pět let, na novou střechu, teoreticky by pro něj mohly být zajímavé dluhopisové a smíšené fondy,“ říká Šajánek.

To samé ostatně platí podle ředitelky penzijní společnosti Rentea Lucie Jurníčkové i pro volbu investiční strategie u penzijních fondů.

„Pokud se jedná o více než deset let, tak bez dynamické strategie nemá investování na penzi šanci překonat dlouhodobě inflaci,“ říká s tím, že investor si strategie nemusí vždy vybírat sám.

Ze zákona povinným vyplněním investičního dotazníku dostane doporučení, kterou strategii zvolit. Do parametrů pro výběr vstupuje znalostní profil klienta, vztah k riziku, zejména pak je zmíněna délka spoření, přesněji investování.

Na co si dát u spoření a investování pozor

Ten, kdo se rozhodne pro pravidelné spoření či investování po větších částkách v podílových fondech, by se měl podle odborníků držet několika hlavních zásad.

„Nejdůležitější je dodržet naplánovaný investiční horizont, to znamená například nepanikařit a nevybírat peníze při náhlých propadech trhu. I když to může být pro starší klienty emočně náročnější, protože se často jedná o jejich peníze na důchod,“ upozorňuje Šajánek.

Lidé by podle něj měli investovat jen své dostupné volné zdroje, tedy nikoliv peníze, které potřebují již za tři měsíce. Takové prostředky je lepší uložit například na spořicím účtu. Je třeba dát si pozor také na možné podvody, protože investice, které vypadají až příliš lákavě, často ve finále nepřinesou to, co zprvu slibovaly.

„Je velice časté, že starší část populace zainvestuje do firemních dluhopisů společnosti, která má hezký leták, ale ve skutečnosti je před bankrotem. Nebo uvěří ve výhodnost například kryptoměn, které jsou vysoce rizikové, a mohou tak přijít o všechny peníze,“ varuje v této souvislosti investiční analytik.