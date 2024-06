Šéfka SOS Asociace: Šmejdi mají sezonu celoročně a vždy najdou mezeru v zákoně

S jakými dotazy se na vás lidé nejčastěji obracejí? Co nejvíce pálí spotřebitele?

Obecně lidé nejčastěji řeší zamítnuté reklamace. Spotřebitel má podle zákona sice právo na vytknutí vady, která se na zboží projeví v době do 24 měsíců od koupě, ale ve skutečnosti je to tak, že pokud prodávající reklamaci zamítne, je těžké se proti tomu bránit. Především, obrátit se na soudního znalce je finančně náročné. Takže když to shrnu, spotřebitele nejvíce trápí, když jsou v právu, ale není možné se ho dovolat bez soudního řízení.

Co nejvíce pálí vás?

Nejvíce mě rozčilují společnosti, z jejichž jednání je zřejmé, že vědí, že jim nic nehrozí. Počítají s tím, že se nespokojení spotřebitelé neobrátí na soud, a proto i oprávněné reklamace v drtivé většině případů zamítají. Dalším problémem jsou podvodné e-shopy, které ve velkém okrádají zákazníky, ale protože často není možné vůbec dohledat jejich provozovatele, prochází jim to.

Co se vám v poslední době podařilo vyřešit?

Mnoha spotřebitelům jsme pomohli získat jejich finance zpět. V tomto roce šlo zejména o navrácení neoprávněně získaných peněz od několika dodavatelů energií. Jednalo se o velmi vysoké částky, v řádech stotisíců korun. I díky podnětům, které zasíláme na dozorové orgány, pak různí šmejdi dostávají pokuty a je omezována jejich činnost.

Častým problémem byly finty tipu žárovky jako dárek či různé pochybné energetické aukce, jejichž cílem bylo jen inkasování tučných pokut. Podnikání zprostředkovatelů bylo omezeno novelou energetického zákona, zmizeli tedy tzv. energošmejdi?

Bohužel nezmizeli. Řešili jsme problémy s některými dodavateli, kteří odběratelům neoprávněně zvyšovali zálohové platby, neoznamovali zvýšení cen, převáděli je jednostranně na spotové tarify atd. Je k neuvěření, že to osobám, stojícím za těmito společnostmi, stále prochází. Energetický regulační úřad (ERÚ) jako dozorový orgán jim sice ukládá sankce, ty ale tyto společnosti s obrovským ziskem nemají problém uhradit. Při závažném porušení energetického zákona může pak ERÚ dodavateli odebrat licenci, ale ten má před ukončením činnosti možnost převést své klienty na jinou společnost a podnikat v energetice dále.

Jsou u nás práva spotřebitelů dobře chráněna, a známe je?

Musím říci, že i díky evropské legislativě se spotřebitelská ochrana velmi posunula, i když vždy se najdou místa pro zlepšení. Mohu říci, že známe svá práva celkem dobře, ale problém bývá v jejich užití a hlavně v reálném vymožení. Je řada případů, kdy jsme si jisti, že podnikatel podle zákona pochybil, ale ten své pochybení přesto uznat nechce a nezbývá než se obrátit na soud. Mnoho spotřebitelů se ale soudního řízení obává, a proto raději svůj boj předčasně ukončí.

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace Nestátní nezisková organizace byla založena v roce 2009.

Jejím cílem je pomáhat lidem, kteří se dostali do sporu s podnikatelem nebo jím byli oklamáni.

Ročně vyřídí desetitisíce spotřebitelských dotazů.

Bezplatné právní poradenství poskytuje osobně v deseti pobočkách.

Kontaktovat odborné poradce můžete i e-mailem : poradna@asociace-sos.cz

Telefonní poradna

542 210 549 je v provozu ve všední dny od 9 do 16 hodin.

Říkáte, že nepoctivci jsou vždy o krok dopředu a vždy naleznou nějakou skulinu, díky které mohou oklamat spotřebitele. Co nového se objevilo v poslední době a na co bychom si měli dávat pozor?

V poslední době mnoho lidí přichází o své peníze kvůli finančním podvodům. Velmi rozšířené je nyní například zasílání falešných SMS zpráv od finančních úřadů s informací o přeplatku na dani, kdy se podvodníci snaží získat od důvěřivých spotřebitelů jejich bankovní údaje.

Dále je také nutné si dávat pozor na to, kde nakupujeme, protože stále velké množství zákazníků nakupuje na internetu od neověřených prodávajících, kdy zboží není buď dodáno vůbec nebo je dodáno zcela jiné zboží, které ani svou hodnotou neodpovídá uhrazené objednávce. Neustále řešíme nedodělané nebo špatně provedené rekonstrukce, kdy nemají se zhotovitelem sepsanou žádnou písemnou smlouvu, a přitom jim na zálohách uhradí dopředu i celou cenu za dílo. Takové případy bývají velmi složité.

Jsme tedy příliš důvěřiví?

Jsme i nejsme. V případě různých podomních prodejců a osobních nabídek jsme velmi nedůvěřiví a pokud chce někdo někoho oslovit na ulici, ačkoli nemusí vůbec nic nabízet, reagujeme spíše negativně a vše rovnou odmítáme. Na druhou stranu jsme příliš důvěřiví při jednání v online prostředí, kdy nám jako zákazníkům často stačí pěkně vypadající fotky zboží a lákavá cena a my jsme ochotni poslat peníze, aniž bychom vlastně věděli komu. Opatrnosti v online prostředí se musíme ještě naučit.

Co se týká problémů s řemeslníky, tam jsou spotřebitelé často vůbec rádi, že na drobné opravy vůbec někoho seženou a pod vidinou dokončeného díla jsou ochotni takzvaně přimhouřit obě oči a plnit požadavky řemeslníka. Včetně jen ústně uzavřené smlouvy a placení předem.

Blíží se léto, čas dovolených, je i to sezona pro šmejdy?

Šmejdi mají bohužel sezónu celoročně a jejich nárůst vždy souvisí s tím, jakou mezeru v zákonech právě objeví, aby mohli spotřebitele oklamat. V dnešní době je důležité být obezřetní a pokud si nejste něčím jisti, obraťte se na nás. Dozvíte se, jaká máte práva a jakým způsobem je možné váš problém vyřešit.