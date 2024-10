KOMENTÁŘ: Spořit, nebo investovat? Jak uvažovat, aby peníze přibývaly

Češi jsou v nakládání s úsporami velmi opatrní. Doba, kdy spořicí a termínované vklady vynášely i více než šest procent ročně, však odezněla. Kdo chce myslet do budoucna, měl by se pustit i do investování. Co brát do úvahy u „spořáků“ a jak investovat s rozmyslem, aby peníze přibývaly? Nad těmito otázkami se v komentáři zamýšlí Jan Macek, investiční specialista ZaVodou by Conseq.