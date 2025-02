Bývalá chce vyplatit z majetku, který jsem nabyl před svatbou. Co patří do SJM

Co patří do společného jmění manželů (SJM) Vše, co manželé společně nebo jeden z nich získali za trvání manželství, s výjimkou toho, co: – slouží osobní potřebě jednoho z manželů, – bylo získáno darem nebo dědictvím, – nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, – nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, – nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Když to zjednodušíme, kromě darů a dědictví a kromě toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, všechno ostatní, co manželé získali za trvání manželství, patří do SJM. Například manžel dostává mzdu každý měsíc, tyto peníze patří do SJM. Společně si manželé za trvání manželství koupí byt, byt také spadá do SJM. Kromě aktiv samozřejmě do SJM patří také pasiva, tj. dluhy převzaté za trvání manželství. Opět jsou zde výjimky – do SJM nepatří dluhy, i když vznikly za trvání manželství, pokud se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Zdroj: Pavel Nastis, advokát