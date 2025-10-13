Advokát radí, na co mají pozůstalí nárok po smrtelné autonehodě

Dopravní nehoda, ať už dojde k nabourání jiného vozidla nebo srážku s cyklistou či chodcem, většinou zanechá větší nebo menší újmu na zdraví. Kompenzace pro poškozené se pak kromě škody na vozidle týká zejména nemateriální újmy.
Letos už při dopravních nehodách přišlo během ledna až srpna o život 269 lidí, což je meziročně o 21 úmrtí více (nárůst o 7,2 %). Loni přitom zahynulo 438 osob a v roce 2023 přišlo při nehodách o život 455 lidí.
Zbyněk Drobiš
Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.
Založil advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s. r. o., kde společně s týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.
Je zakladatelem projektu www.odskodneninehody.cz.
Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.
Ztráta blízkého člověka není nikdy jednoduchá, zvlášť když ji nečekáte. Neexistuje sice ideální kompenzace za úmrtí milované osoby, pozůstalí v případě smrtelné autonehody mají však právo na finanční odškodnění. Jak takové odškodnění vypadá a jak se dá získat? Na tyto otázky odpovídá advokát Zbyněk Drobiš.
Kdo může získat odškodnění při dopravní nehodě?
Náhradu za zranění může získat pouze poškozený. Tedy strana, která nehodu výlučně nezavinila. Velmi často se stává, že si obě zúčastněné strany myslí, že nehodu zavinila ta druhá. Proto je velmi důležité přivolat ke každé nehodě policii. Právě jejím úkolem je určit, kdo nehodu zavinil, zda poškozený svým počínáním také zčásti ke vzniku nehody nepřispěl a jak přesně ke srážce došlo.
V případě, že poškozený při autonehodě zemře, mají na odškodnění právo pozůstalí, kteří jsou v postavení poškozeného.
|
Jedenáct kroků, jak získat finanční odškodnění za zranění při autonehodě
Kdo může žádat finanční kompenzaci a o jaké náhrady se přesně jedná?
Výslovně mají ze zákona právo na kompenzaci manžel či manželka, rodiče a děti, a potom méně specifická kategorie „jiných osob blízkých“. Mezi jiné osoby blízké pak patří dlouhodobí partneři, sourozenci, prarodiče, vnuci a další vzdálenější příbuzní. Pro úspěšné vymáhání kompenzace je však potřeba prokázat blízkost vazeb se zemřelým a charakter jejich vztahu.
V případě smrtelné dopravní nehody mohou pozůstalí žádat jednorázovou náhradu za duševní útrapy, proplacení nákladů pohřbu, a pravidelné vyplácení náhradního výživného.
Do nákladů pohřbu patří kromě nájmu hrobového místa a nákladů na zřízení pomníku také smuteční hostina, květiny a pohřební služby. Náhradní výživné náleží obvykle těm, kdo byli výživou závislí na zemřelém, tedy zemřelý měl zákonnou povinnost jim výživu poskytovat. Zpravidla se jedná o děti a manžele. V rámci výživného jsou také zohledněny sirotčí a vdovské důchody.
Jak velkou náhradu pozůstalí dostanou?
Nejvyšší částku v rámci odškodnění pro pozůstalé tvoří náhrada za duševní útrapy. Občanský zákoník nestanovuje přesnou částku, kterou pozůstalí dostanou. Naopak říká docela neurčitě, že jim má být poskytnuta peněžitá náhrada, která plně vyvažuje jejich utrpení. Taková částka se stanovuje velmi obtížně a v mnoha případech by nebylo možné vůbec penězi vyjádřit bolest pozůstalých osob.
Aby nedocházelo k výrazným rozdílům v poskytování odškodnění, praxe se postupně ustálila tak, že nejbližším pozůstalým je většinou poskytnuto plnění od 800 tisíc korun do 1,2 milionu korun, a to zpravidla dětem a rodičům. Pro vzdálenější příbuzné, například vnoučata a pro příbuzné ve vedlejší linii, jakou jsou neteře, synovci, tchýně a další, bývá odškodnění podstatně nižší.
Výše odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě ale nezávisí pouze na pokrevním poutu. Je nutné prokázat blízkost vztahu se zemřelým a duševní útrapy.
Kdo kompenzaci vyplácí?
Každý provozovatel motorového vozidla má zákonnou povinnost uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, lidově se takovému pojištění říká povinné ručení. A právě z tohoto pojištění je hrazena také kompenzace za újmu na zdraví způsobenou dopravní nehodou včetně odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě.
Povinné ručení tak zlepšuje postavení poškozeného v rámci vymáhání odškodnění. Poškozený nemusí mít strach, že jeho pohledávka nebude vymahatelná, protože viník nemá dost finančních prostředků. Pojišťovna je sice v celém procesu stále protistranou poškozeného, zpravidla však poskytuje mnohem větší součinnost než samotný viník.
|
Nehodu nezavinil, teď trpí opěrkovým syndromem. Má nárok na odškodnění?
Pokud dojde ke smrtelné nehodě, s čím je třeba počítat a co doporučujete?
Dopravní nehoda je zpravidla způsobena nedbalostním jednáním. U smrtelných dopravních nehod většinou nastává kromě občanskoprávní odpovědnosti, tedy povinnosti nahradit škodu, také trestněprávní odpovědnost viníka nehody.
Policie většinou nechává zpracovávat znalecký posudek z oboru dopravy, kdy se znalec zabývá nehodovým dějem a příčinami, které k nehodě vedly. Pokud v průběhu trestního řízení vyjde najevo, že poškozený mohl částečně k nehodě přispět, může mu být stanovena spoluúčast na vzniku nehody. Proto doporučuji se aktivně zajímat o průběh trestního řízení, pro poškozeného je to velmi důležité.
Je nutné se kvůli odškodnění soudit?
Pozůstalí mohou náhradu získat třemi způsoby a je zcela na nich, kterou z možností si vyberou.
Poškozený může všechny své nároky uplatnit v rámci trestního řízení proti viníkovi, což je první možnost. Zpravidla jsou pozůstalí v průběhu trestního řízení vyzváni, aby své nároky takto uplatnili. Uplatnění nároku v rámci trestního řízení však není povinnost. Pokud se pozůstalí rozhodnou vymáhat náhradu jinak, nemusí náhradu škody takto uplatnit do trestního řízení.
Pokud ale náhradu do trestního řízení uplatní, má soudce zpravidla dvě možnosti – buď náhrady sám posoudí a rozhodne, nebo poškozené a pozůstalé odkáže do civilního řízení.
Pokud by mělo dojít na soudní řízení, s čím musí pozůstalí počítat?
V takovém případě jde o možnost viníka nebo jeho pojišťovnu zažalovat. Pozůstalí jsou pak v pozici žalobce. Soudní vymáhání bývá ale náročnější volba, a to jak časově i finančně. Před zahájením soudního řízení a podáním žaloby je proto vhodné, aby pozůstalí sáhli po mimosoudním jednání s pojišťovnou, u které má viník nehody uzavřené povinné ručení.
Je mimosoudní vymáhání odškodnění podle vaší zkušenosti vždy úspěšné?
Jedná se o vyjednávání s pojišťovnou bez zapojení soudů. Zpravidla tedy bývá tato varianta flexibilnější, rychlejší a méně finančně náročná. Pokud ale pojišťovna nespolupracuje nebo výrazně krátí odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě, žaloba vždy zůstává možnou cestou k získání odškodnění pro pozůstalé.