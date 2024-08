Kvůli zpoždění firmy přišel o příjem z pronájmu, a ještě fakturují více. Jak se bránit?

Smlouva o dílo Smlouva o dílo nemusí být nutně vždy v písemné podobě, zakázku lze sjednat i jen potvrzením nabídky, a přípustná je dokonce i forma ústní. V ostatním pak platí ujednání NOZ (nového občanského zákoníku), pokud nejsou vyloučena. I ve zdánlivě jednodušších případech, zejména při ústním sjednání dohody o provedení díla, ale budete narážet na problém, jak prokázat, co bylo předmětem dohody, proto je vždy lepší mít písemnou smlouvu. Co by měla smlouva obsahovat: Rozsah díla – lze specifikovat projektem, popisem, náčrtem či jakýmkoli jiným srozumitelným způsobem

Termín dokončení díla a jeho převzetí

Ujednání o ceně a splatnosti – zda jsou zálohy, zda se platí měsíčně, po dokončených částech díla, či až vše na závěr

Jaká je záruční doba – minimální zákonnou dvouletou lhůtu lze po dohodě prodloužit

Smlouva o dílo může obsahovat i další ujednání o kontrolních dnech, způsobu odstraňování vad a nedodělků, převzetí a předání staveniště atd. Zdroj: bpv Braun Partners