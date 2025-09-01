Za školní úrazy dětí lze inkasovat i desítky tisíc korun. Tipy a rady advokáta

V září usedají děti opět do školních lavic a musí si zvyknout, že dny volna skončily. I přes dohled učitelů však dochází během školního roku nejen při tělocviku, ale i při dalších aktivitách k nejrůznější úrazům a poraněním dětí. Kdo za úraz zodpovídá, jaké druhy náhrad lze uplatnit a co vše je potřeba doložit? Rady a doporučení ohledně odškodnění školního úrazu přináší v rozhovoru pro iDNES.cz advokát Zbyněk Drobiš.
Kdy se jedná o školní úraz a v jakých případech o školní úraz nejde?
O školní úraz se jedná tehdy, pokud ke zranění dojde v době, kdy je žák pod dohledem školy nebo školského zařízení. Tedy především v době vyučování, ale také během přestávky, ve školní družině nebo ve školní jídelně. Stejně tak může ke školnímu úrazu dojít během školou organizované exkurze, sportovní nebo kulturní akce.

Naopak úrazy, ke kterým dojde například při cestě do školy nebo při návratu domů, za školní úrazy považovány nejsou.

Jaký je správný postup, pokud dojde ke školnímu úrazu žáka?
Prvním klíčovým krokem, který je nutný po školním úrazu dodržet, je samotné ohlášení úrazu. Žáci by měli o úrazu neprodleně informovat učitele nebo jinou pověřenou osobu, která nad žáky vykonává dohled.

Poté, co je úraz ohlášen, je žákovi nejprve poskytnuta nezbytná první pomoc. Pokud situace vyžaduje okamžitý lékařský zásah, škola neprodleně volá záchrannou službu a zajistí, aby byl žák převezen do zdravotnického zařízení. Pokud není vyžadován okamžitý lékařský zásah, žák by měl i tak co nejdříve navštívit lékaře, který mu poskytne potřebné ošetření a posoudí rozsah poranění.

Musí vést škola písemný záznam o školních úrazech?
Ano, v souvislosti se školním úrazem je škola povinna vyhotovit písemný záznam o úrazu při nepřítomnosti žáka ve škole, který zasahuje alespoň do dvou po sobě jdoucích vyučovacích dnů. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. Na vydání záznamu o úrazu od školy trvejte, jedná se o klíčový dokument. Bez něj může být velmi složité odškodnění získat.

Pokud dojde ke školnímu úrazu, kdo vyplácí odškodnění?
Škola může být pojištěna pro případ odpovědnosti, což znamená, že v případě školního úrazu případné odškodnění hradí pojišťovna.

Je nutné, aby žák měl svoje úrazové pojištění?
Ne, nutné to není. V některých situacích může mít žák úrazové pojištění sjednané prostřednictvím svých rodičů. V takovém případě je možné požadovat náhradu škody i z tohoto pojištění. To však nezbavuje školu odpovědnosti. Poškozený žák tak obvykle uplatní plnění ze svého úrazového pojištění a rovněž žádá odškodnění školního úrazu od školy. Tyto náhrady obvykle běží vedle sebe samostatně.

Jaké náhrady lze žádat od školy?
V případě školního úrazu má zraněný žák nárok požadovat od školy finanční kompenzaci. Mezi náhrady, které lze od školy žádat, patří například:

  • Odškodnění bolestného,
  • Odškodnění výdajů spojených s léčením,
  • Odškodnění nákladů na péči o žáka,
  • Odškodnění cestovného do zdravotnických zařízení,
  • Odškodnění za trvalé zdravotní následky (ztížení společenského uplatnění).

O jednotlivé druhy náhrad musí zažádat buď samotný žák, nebo jeho zákonný zástupce. Každou z požadovaných náhrad je nutné podložit odpovídajícími dokumenty, jako jsou lékařské zprávy či doklady o zaplacení. Odškodnění školního úrazu je tak často zejména o správných výpočtech náhrad.

Jak je to s odškodněním bolestného a trvalých následků a z vyplacením finanční kompenzace?
Bolestné představuje finanční kompenzaci za fyzické a částečně také psychické utrpení způsobené školním úrazem. Obvykle jde o první typ odškodnění školního úrazu, na který má zraněný žák nárok. Nárok na bolestné lze uplatnit již po prvním lékařském ošetření nebo po případné hospitalizaci v nemocnici. Není nutné vyčkávat na ukončení celkového léčení.

V případě, že školní úraz zanechá u žáka trvalé zdravotní následky, vzniká mu nárok na kompenzaci za tzv. ztížení společenského uplatnění. Na rozdíl od bolestného se však trvalé následky posuzují až s odstupem času (obvykle zhruba po roce od úrazu), kdy je zdravotní stav žáka stabilní a je možné objektivně posoudit míru omezení. Tento druh odškodnění reflektuje dlouhodobé či trvalé znevýhodnění v běžném životě, například při sportu, volnočasových aktivitách, sociálních vztazích nebo zvládání každodenních činností.

Jak se stanoví částka, která je vyplacena jako odškodnění?
Výše odškodnění bolestného i trvalých následků se určuje pomocí speciálního bodového systému, který obsahuje seznam typů zranění spolu s odpovídajícím počtem bodů. Tento bodový systém je stanoven nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Hodnota jednoho bodu se rovná 1 % průměrné mzdy za první tři čtvrtletí roku, který předcházel školnímu úrazu. Pro rok 2025 je hodnota jednoho bodu stanovena na 451,07 Kč. Obecně platí, že čím závažnější úraz, tím vyšší bodové ohodnocení.

Můžete uvést příklady, jak vysoké je odškodnění bolestného u konkrétních zranění?
Pokud jde o odškodnění bolestného, tak například u lehkého otřesu mozku jde o částku 9 021 korun, u těžkého otřesu mozku o 22 554 korun. Zlomenina vnitřního kotníku má ještě vyšší bodové hodnocení a odškodnění dosahuje přes 36 tisíc korun.

Příklady odškodnění bolestného
ZraněníPočet bodůVýše odškodnění v Kč
Zhmoždění prstu ruky52 255
Lehký otřes mozku209 021
Vymknutí zápěstí4018 043
Těžký otřes mozku5022 554
Zlomenina vnitřního kotníku8036 086

A o jaká odškodnění může jít u konkrétních trvalých následků?
I zde platí, že čím jsou trvalé následky závažnější, tím vyšší je bodové ohodnocení. Třeba u rozsáhlé plošné jizvy může jít o odškodnění v rozpětí 90 214 až 360 856 korun.

Příklady odškodnění trvalých následků
ZraněníPočet bodůVýše odškodnění v Kč
Rozsáhlé plošné jizvy200 až 80090 214 až 360 856
Deformace nosu400180 428
Ztráta obou boltců680306 728
Deformity stehenní kosti800360 856
Ztráta čichu1000451 070

Na co si dát pozor při odškodnění školního úrazu?
Při odškodnění školního úrazu věnujte pozornost formulářům od pojišťovny školy. V praxi se náhrada za bolestné a trvalé následky často vyřizuje tak, že škola předá rodičům žáka formulář od pojišťovny, který má vyplnit ošetřující lékař. Po jeho vyplnění a odeslání pojišťovna zpravidla vyplatí určitou částku jako kompenzaci. Tento postup ale není často ideální. V praxi se totiž často setkáváme s chybami, kdy lékař například opomene některá zranění nebo je nepřesně ocení.

Jak tedy zajistit spravedlivé odškodnění pro dítě v případě školního úrazu? Co doporučujete?
Místo vyplňování formulářů lékařem doporučujeme požádat o vyhotovení znaleckého posudku. Ten připravuje odborný lékař, který se specializuje na posuzování zdravotní újmy. Díky tomu je výše bolestného nebo trvalých následků stanovena přesně.

Dále si dejte pozor na to, na jaké náhrady má žák po školním úraze nárok. Často se stává, že poškození zapomínají uplatnit náhrady za cestovné nebo náklady za péči.

Za školní úrazy dětí lze inkasovat i desítky tisíc korun. Tipy a rady advokáta

