Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Školní výbavu nenakupujte naráz, radí odborník. I tak rodiče musí sáhnout na úspory

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ať je dítěti osm nebo 15 let, na začátku školního roku si většina rodičů sáhne na dno své peněženky. Odborníci rodičům radí nepořizovat veškeré školní pomůcky, oblečení, obuv a vybavení do kroužků naráz. Praktické je pořizovat věci s odstupem času, pokud to jde.

I když podle mnoha i letošních průzkumů nevydá většina rodičů za školní vybavení, které je třeba pořídit s nástupem dětí do školy, více než 3 tisíce korun, ve skutečnosti tomu tak není.

„Vyčíslení výdajů spojených s nástupem dítěte do školy se odvíjí od toho, co rodiče do takového balíku zahrnují,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Pokud by se většina vešla skutečně do 3 tisíc korun, pak by si rodiče podle něj nemuseli na toto období v podstatě odkládat peníze stranou. Anebo tyto výdaje pokrývat z rezerv na bankovním účtu. Tak to ale není.

„Většina rodičů ale počítá s tím, že na konci srpna začne hradit jednu položku za druhou spojenou s nástupem školního roku, a nakonec se dostává s výdaji i do vyšších tisíců korun,“ dodává Weiss s tím, že čím starší dítě, tím obvykle rostou ceny školních učebnic, pracovních sešitů, ale i obědů, zájmových kroužků, ale třeba i nároky na oblečení.

Proč je někdy dražší být chudý než bohatý

Výdaje na mladšího a staršího školáka jsou rozdílné

Jeho slova potvrzuje dvaačtyřicetiletá Eva z obce na Berounsku. Její dcera nastoupila do 6. třídy základní školy a syn je prvním rokem na čtyřletém gymnáziu.

„Jenom za učebnice na anglický a německý jazyk, včetně pracovních sešitů, jsme u syna dali bezmála 1 200 korun, k tomu jsme zaplatili 4 000 korun za adaptační kurz a v listopadu budeme hradit zálohu na lyžák 10 000 korun,“ začíná výčet výdajů u svého středoškoláka paní Eva.

Dále jmenuje přezuvky do školy, jedny tenisky do tělocvičny a další na běžné nošení, sešity a učebnice do dalších předmětů, zálohu na obědy na září a kupon na veřejnou dopravu.

„U syna, který už je na střední škole, vychází všechno dráž, pohybujeme se kolem 10 tisíc korun, a to nepočítám lyžařský a taneční kurz a vybavení na ně,“ dodává paní Eva s tím, že 2 tisíce je stojí členský příspěvek fotbalovému klubu, který navštěvuje její syn.

Spořicí účty

ilustrační snímek

Spořicí účet s dobrým úrokem? Porovnejte si nabídky

Chci výhodný úrok

Pro srovnání zevrubně jmenuje i výdaje spojené se začátkem školního roku u své 12leté dcery, která nastoupila do šestého ročníku základní školy.

„Dceři jsme koupili boty na tělocvik a přezuvky za polovinu oproti těm synovým, a protože jí noha nevyrostla, na běžné nošení jí postačí prozatím ty staré. Na pracovní sešity a další pomůcky se vybírá 2 000 korun a obědy u ní vycházejí asi o 200 korun měsíčně levněji,“ srovnává výdaje na začátku školního roku u svých dvou dětí paní Eva.

K tomu dcerka navštěvuje výtvarný kroužek a hru na piano na základní umělecké škole, kde vychází školné na pololetí ani ne na 2 000 korun. A jsou tu i další podstatné rozdíly ve výdajích na školáka na základní a střední škole. Například zatímco učebnice s výjimkou těch na cizí jazyk dcera na základní škole dostává, respektive jim je půjčuje škola, na střední škole už si je syn musel koupit sám. Ale tady paní Eva dává tip, jak tyto výdaji srazit a ušetřit.

„Naštěstí si některé učebnice syn nakoupil na takové burze pořádané od starších žáků a jiné si objednal také už použité na vintedu,“ popisuje dále paní Eva s tím, že takto si pořídil učebnici v solidním stavu i za 30 až 50 korun. Nová by je vyšla na zhruba 300 korun.

Bez finančního polštáře by to mnohé rodiny těžko zvládly

I přes některá úsporná opatření v podobě starších tenisek nebo nákupu použitých učebnic od starších spolužáků paní Eva ale říká, že každoročně sahá v tomto čase na peníze uložené na spořicím účtu.

„Oba s manželem pracujeme v technické výrobě, máme průměrné výdělky, ale na konci srpna a začátkem září stejně saháme pravidelně do našich úspor, bez nich bychom to jen těžko zvládli zafinancovat,“ hodnotí nástup dětí do školy.

Podobný přístup k průběžnému vytváření takzvaného finančního polštáře by měli mít podle finančního poradce Vladimíra Weisse nejen rodiče dětí, ale obecně všechny domácnosti. A za rozumné považuje pořizovat věci do školy a na zájmové kroužky pro děti postupně, nikoli naráz. I u tohoto sortimentu totiž fungují výprodeje.

„A některé dražší věci, typicky značkové boty, oblečení nebo nový telefon je vhodné ponechat třeba na Ježíška, který už je ostatně tak trochu za dveřmi,“ říká poradce.

Připomíná přitom populární pravidlo pro správu osobních financí, a tím je poměrové rozložení měsíčního příjmu 50:30:20. To podle zbytnosti výdajů.

„Zhruba polovina z čistých měsíčních příjmů domácnosti má směřovat do nájmu, případně hypotéky, na zálohy na energie a vodu, na potraviny a další nezbytné položky,“ vysvětluje Weiss.

Přibližně 30procentní díl z čistého příjmu rodiny podle něj míří na volnočasové aktivity, sport, kulturu nebo oblečení a zbylých 20 procent by si měly rodiny uložit, respektive rozložit jako finanční rezervu. Ať už na spořicí nebo termínovaný účet, na penzijní spoření, do podílových fondů nebo jiných investičních nástrojů, dodává finanční poradce.

Bydlení pro vysokoškoláky: kdy začít hledat, čím se řídit a čemu se vyhnout

Nezapomínejte na příspěvky pojišťoven

Rodičům dětí dává na závěr další tip na to, jak uspořit několik stokorun z rozpočtu. A tím je sledovat fondy prevence zdravotních pojišťoven. Z nich se dá pokrýt třeba i část výdajů na letní pobytový tábor dětí.

Stejně tak přispívají pojišťovny na školou organizovaný lyžařský kurz nebo sportovní kroužky, a to nejen školákům, ale i dětem v mateřských školách. Například na letní tábor, sportovní kroužek, lyžařský kurz nebo školu či školku v přírodě přispěje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna letos až 700 korun, na helmu pak přidá 500 korun. Další z pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna pak nabízí na lyžařský kurz nebo sportovní kroužek dětí pro letošek 2 000 korun. Částka je limitem pro obě tyto aktivity, tedy výdaje na ně se sčítají. Obdobné podpory z fondů prevence na dětské aktivity nabízejí i ostatní zdravotní pojišťovny. Pojišťovny na ně přispívají zpětně oproti doložení potvrzení o platbě a účasti na dané akci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nové penzijko má už téměř 2,3 milionu lidí. Známe trojici fondů s nejlepšími výnosy

ilustrační snímek

V nové penzijku přibylo během pololetí více než 118 tisíc střadatelů a na důchod si v něm střádá už téměř 2,3 milionu lidí. Jde o jednu z variant, jak si zajistit finanční rezervu na penzi s podporou...

Proč je někdy dražší být chudý než bohatý

ilustrační snímek

Kdo má peníze, může nakupovat výhodněji, vytvářet rezervu a investovat do kvalitnějších věcí, jejichž spotřeba vyjde levněji. Kdo je nemá, platí často více, protože si nemůže dovolit počkat, koupit...

Brigádníkovi se ozvala pojišťovna, že dluží 10 tisíc. Kdo musí platit zdravotní pojištění?

Kdy si musejí zaměstnanci hlídat povinné odvody? Hlavně při práci na dohodu, u zkráceného úvazku, u souběhu více prací.

Práce na dohodu, konec studentského období nebo liknavý zaměstnavatel. To jsou nejčastější důvody, proč lidé neplatí zdravotní nebo důchodové pojištění, i když by měli. Až pozdě zjistí, že si...

Kam letos vyrážíte? Budeme tak nějak všude možně, říkají mladí. Co na to zaměstnavatelé?

ilustrační snímek

Chorvatsko na dva týdny v červenci? Pro mladší zaměstnance už dávno ne jediný model dovolené. Častěji volí několik kratších cest během roku a využívají levnější termíny mimo sezonu. V jednom týmu se...

Když odejdou zkušení lidé, zmizí s nimi i těžko nahraditelné know-how

ilustrační snímek

Český pracovní trh stárne a generační výměna může firmy bolet víc, než si připouštějí. S odchodem dlouholetého zaměstnance totiž nezmizí jen jeho pracovní místo, ale často i zkušenosti, kontakty a...

Služební mobil i soukromě? Kde končí benefit a začíná účet zaměstnance

ilustrační snímek

Služební telefon používáte i soukromě a notebook si berete domů? Nemusí to být problém, pravidla se ale firmu od firmy liší. Kdy jde ještě o běžný benefit a kdy už může zaměstnanec narazit na účet za...

2. září 2026

Školní výbavu nenakupujte naráz, radí odborník. I tak rodiče musí sáhnout na úspory

ilustrační snímek

Ať je dítěti osm nebo 15 let, na začátku školního roku si většina rodičů sáhne na dno své peněženky. Odborníci rodičům radí nepořizovat veškeré školní pomůcky, oblečení, obuv a vybavení do kroužků...

2. září 2026

Kdo chce papírové oznámení o valorizaci důchodu, musí si zažádat teď

Oznámení o valorizaci důchodu je už jen elektronicky, výjimky jsou na žádost a zpoplatněné.

Oznámení o zvýšení důchodu chodí penzistům od roku 2026 elektronicky. Kdo ho chce mít na papíře, musí si o jeho tištěnou verzi požádat. Za poslání tohoto oznámení poštou se ale platí.

1. září 2026  5:30

Nás nemůže umělá inteligence nahradit, k soudu nepůjde, říká advokátka

Premium
Lucie Kalašová, advokátka bpv Braun Partners

Je jednou z největších odbornic na pracovní právo, kterému se léta věnuje ze všech úhlů pohledu. „České právní prostředí je stabilní, ale to neznamená, že se advokáti nudí,“ usmívá se Lucie Kalašová....

1. září 2026

Cena za naději: Kolik v Česku stojí asistovaná reprodukce IVF

Premium
ilustrační snímek

IVF neboli oplodnění v laboratorním prostředí se popisuje jako léčba, málokdy jako rozpočet. Přitom pro řadu párů může být otázka „Kolik to bude stát?“ stejně těžká jako otázka „Vyjde to?“......

31. srpna 2026

Proč je někdy dražší být chudý než bohatý

ilustrační snímek

Kdo má peníze, může nakupovat výhodněji, vytvářet rezervu a investovat do kvalitnějších věcí, jejichž spotřeba vyjde levněji. Kdo je nemá, platí často více, protože si nemůže dovolit počkat, koupit...

30. srpna 2026

Tahle práce není romantika. Jediná chyba může zničit ročník, líčí vinohradník

Premium
Michal Eller, hlavní vinohradník Vinařství LAHOFER

Romantická práce mezi řádky révy? Jen zčásti. Michal Eller řídí desítky lidí, plánuje sklizeň, sleduje choroby i počasí a ví, že jediná chyba může ovlivnit celý ročník. V rozhovoru pro iDNES.cz...

29. srpna 2026

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Ve spolupráci
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Když trhy rostou, získáváme pocit, že nám ujíždí životní příležitost. Jakmile se obrátí dolů, podléháme strachu a chceme zachránit alespoň to, co z peněz zbylo. Výsledkem bývá drahý kolotoč –...

28. srpna 2026  11:48

Když odejdou zkušení lidé, zmizí s nimi i těžko nahraditelné know-how

ilustrační snímek

Český pracovní trh stárne a generační výměna může firmy bolet víc, než si připouštějí. S odchodem dlouholetého zaměstnance totiž nezmizí jen jeho pracovní místo, ale často i zkušenosti, kontakty a...

28. srpna 2026

Strop na půjčky může trh kultivovat. Dlužníky ale sám neochrání, říká odborník

Komentář
Ondřej Makovec, manažer spotřebitelských úvěrů Trinity Bank

„Zastropování úrokových sazeb u spotřebitelských úvěrů je krok správným směrem,“ říká úvěrový odborník Ondřej Makovec z Trinity Bank. Neznamená však podle něj, že každá půjčka pod zákonným limitem...

28. srpna 2026

Brigádníkovi se ozvala pojišťovna, že dluží 10 tisíc. Kdo musí platit zdravotní pojištění?

Kdy si musejí zaměstnanci hlídat povinné odvody? Hlavně při práci na dohodu, u zkráceného úvazku, u souběhu více prací.

Práce na dohodu, konec studentského období nebo liknavý zaměstnavatel. To jsou nejčastější důvody, proč lidé neplatí zdravotní nebo důchodové pojištění, i když by měli. Až pozdě zjistí, že si...

27. srpna 2026  5:30

Kam letos vyrážíte? Budeme tak nějak všude možně, říkají mladí. Co na to zaměstnavatelé?

ilustrační snímek

Chorvatsko na dva týdny v červenci? Pro mladší zaměstnance už dávno ne jediný model dovolené. Častěji volí několik kratších cest během roku a využívají levnější termíny mimo sezonu. V jednom týmu se...

27. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.