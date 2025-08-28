Školní výbava proti loňsku zdražila minimálně o deset procent. Nejvíce si připlatí rodiče mladších školáků, a to za ergonomické aktovky. Ty jsou podle cenového srovnání České distribuční meziročně dražší v průměru o 20 procent. Naopak jednou z mála položek, která meziročně zlevnila, jsou sešity, a to zhruba o čtvrtinu. V průměru tak letos vyjde školní výbava na 3 000 až 3 400 korun.
„Celkový účet za školní výbavu se ale pochopitelně může vyšplhat mnohem výše, například za specifické výtvarné potřeby,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
Ve svém přehledu společnost porovnává dvacet základních školních potřeb jako školní batoh, aktovku, penál, lahev na pití nebo přezuvky. Toto srovnání ukazuje, že více než polovina ze sledovaných školních potřeb meziročně zdražila. Zmíněná ergonomická aktovka zdražila o necelé tři stovky, zhruba o dvacet korun dráž letos pořídí rodiče svým dětem penál, krabici na sešity nebo sáček na přezuvky. „Rekordmanem v procentuálním navýšení ceny je poté ořezávátko (+40 %), které se dá letos pořídit zhruba za 36 korun,“ uvádí pro zajímavost Staněk.
Co s sebou nese zdražování
I když je meziroční zdražení zboží, včetně školního vybavení podle statistických dat i průzkumů trhu zřejmé, šetření České bankovní asociace (ČBA) přináší zajímavé zjištění. To ukazuje na změnu chování rodičů při pořizování školního vybavení pro své děti.
Výsledky průzkum z letošního července provedené agenturou IPSOS totiž ukazují, že letos očekává výdaje do nového školního roku 32 procent rodičů od jednoho do tří tisíc korun, loni šlo přitom o 26 procent rodičů. Oproti tomu se ale snížil počet rodin, které vydají za výbavu tři až pět tisíc korun, a to z 31 procent loni na 29 procent letos. Stejně tak ubylo rodičů, kteří plánují za pomůcky vydat přes 5 tisíc korun, a to z 25 procent loni na 22 procent letos.
„Rychlý růst cen, který ale neodpovídá růstu mezd v posledních letech, přivádí hlavně rodiny s menšími dětmi, kterých se ještě netýkají letní přivýdělky, k revizi rodinných rozpočtů s cílem ušetřit,“ konstatuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera. A jsou to podle něj právě školní pomůcky, oblečení, obuv do školy a na sport či tanec, které se dají při trochu větší pozornosti pořídit se slevou, takzvaně v akci. „Rozdíly v cenách například jen u obuvi nebo oblečení jsou napříč trhem obrovské a dají se na nich vyšetřit i vyšší stovky korun, na rozdíl například u obědů nebo dopravy do školy,“ říká.
Tím Kučera naráží na další nikoli zanedbatelnou položku, s níž mají rodiče školáků počítat. A tou jsou peníze na obědy. Navíc od tohoto školního roku ohlásila část základních i mateřských škol zdražení oběda o jednotky korun. To kvůli růstu cen potravin, energií, ale také změnám ve spotřebním koši. Ten jídelnám ukládá podíl využitých surovin v pokrmech s ohledem na věk strávníků. Školní jídelny tak nově musí nabídnout více ryb, luštěnin a méně masa a mléka. „Některé školní jídelny zvedly ceny již od května, jiné je avizují od září, v průměru vyjde dotovaný oběd pro školáka prvního stupně základní školy na 36-40 korun,“ uvádí Kučera. Upozorňuje zároveň, že taková cena je ve srovnání s náklady na jeho přípravu velmi přijatelná a každý rodič by měl oběd ve škole svému dítěti dopřát.
„Obědy do škol“ pomůžou s úhradou obědů
Pokud by měl rodič s jeho úhradou přeci jen problém, pak odkazuje na zavedený program Obědy do škol spravovaný ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s kraji, který v praxi dobře funguje. Díky tomuto projektu se ve školní jídelně stravují i děti, jejichž rodiče na úhradu obědů nemají peníze a uhradí se z dotačních výzev.
„Pokud se rodina dostane do finančních potíží a je pro ni problém uhradit obědy pro děti, pak je možnost se spojit s vedením školy a třeba jen dočasně pro ně získat plně dotované obědy,“ říká finanční poradce Kučera s tím, že o takové pomoci se spolužáci dětí nedozví. Na obědy chodí stejně běžně jako ostatní.
S úhradou školního vybavení nebo mimoškolních kroužků můžou pomoci i programy benefitů zaměstnavatelů rodičů. I na ně by si měli rodiče dětí nyní vzpomenout a zaměřit se na jejich nabídku. „Příspěvky na kroužky, sportovní kurzy, letní tábory, nebo dokonce přípravné kurzy na přijímací zkoušky mohou výrazně ulevit rodinnému rozpočtu,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Pluxee, společnosti zaměřené na nabídku firemních benefitů, která je sama maminkou dvou školáků.
Pokud už zaměstnavatel nabízí některé z volnočasových benefitů, pak doporučuje si zjistit, zda se dají použít i na pořízení pomůcek do školy nebo zaplacení kroužku. Některé firmy z nich dokonce umožňují zaplatit přípravné kurzy pro přijímačky třeba na střední školy.
Nákupy v Pop Airport
Na předškolní nákupy oblečení, obuvi, sportovního vybavení i batohů lze zamířit i do POP Airport, vedle Letiště Václava Havla. Slevy zde dosahují až sedmdesáti procent a děti si mohou po nákupech užít i zábavu v Majalandu či Dinosauria Museum Prague. Například stylové batohy zde nabízí outletová prodejny Meatfly, batohy a penály s filmovými hrdiny pak prodejna Film & Hero Kid’s Wear.
Do outletu POP se vyplatí vyrazit na nákup oblečení a tenisek, zastoupení v něm mají i prodejny sportovních značek jako Nike, Regatta, Adidas, Alpine Pro, Boxeur Des Rues a Trespass. Značkové oblečení pro děti slibuje outletová prodejna Guess Kids, na teenagery pak míří Fade zaměřená na značky jako Calvin Klein či Tommy Hilfiger.
Kompletní přehled výhodných nákupů najdete ZDE
Ve čtvrtek 28. srpna nákupy zpestří i vystoupení Káji a Bambuláčka. Show bude probíhat v Majalandu od 17:00 do 18:00 hodin, prvních 200 zakoupených vstupenek získá dospělý doprovod na vystoupení zdarma.