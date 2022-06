Pět kroků, jak posílit sebedůvěru a mít větší úspěch

Na otázku, jaké osobní předpoklady napomáhají k úspěchu, uvádějí lidé zpravidla znalosti a zkušenosti, pracovitost, vytrvalost, odpovědnost a podobně. Tyto vlastnosti jsou nesporně důležité. Důležitým předpokladem naší výkonnosti, ale i schopnosti učit se novým věcem, která s ní úzce souvisí, je však i sebedůvěra. Tedy důvěra v naše schopnosti a správný úsudek.

Bez ní totiž většinou ničeho podstatného nedosáhneme, a to nejen v pracovním, ale i osobním životě. Jak poznamenal jeden významný psycholog, kdyby existovala zázračná pilulka, která by mohla na začátku naší životní dráhy dramaticky zvýšit naši celoživotní úspěšnost, byla by to pilulka podporující naši sebedůvěru.

Důvěra, kterou v sebe a své schopnosti chováme, je často založena na představách, které o těchto schopnostech máme, a ty nemusí být zcela věrné. Většinou ji tak nelze chápat jako objektivní měřítko našich skutečných dovedností.

Poukázaly na to psychologické experimenty, které se snažily ovlivnit sebedůvěru pokusných osob tím, že jim podávaly nepravdivou zpětnou vazbu. Tyto výzkumy ukázaly, že lidé, dostávající po určitý čas hodnocení, které je falešné (ať už příliš vysoké, nebo naopak neoprávněně nízké), na to reagují tím, že své sebehodnocení změní: přizpůsobí je pohledu svého okolí.

Cena za sníženou sebedůvěru

Sebedůvěra je jednou ze základních lidských potřeb. Snížená sebedůvěra nám naopak svazuje ruce. Vede nás ke sklonu vyhýbat se náročnějším úkolům a nepokoušet se o nové či neznámé věci. Protože když jsme přesvědčení, že náročnější úkoly nezvládneme, zpravidla se o to ani nepokoušíme. Nízká sebedůvěra nás udržuje i v představě, že vyšší schopnosti ani v budoucnu získat nemůžeme. Zrazuje nás tak od možnosti je získat, například školením.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikoval na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Vezměte život do svých rukou.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Podobně nás může vést i k tendenci vyhýbat se určitým společenským situacím. Může bránit naší snaze nalézt nového partnera, nové přátele i novou práci, to vše kvůli obavám, že bychom v této snaze neobstáli.

Snížená sebedůvěra může navíc vytvářet začarovaný kruh. Obava z neúspěchu, která nás znervózňuje, vede totiž k tomu, že se v práci a jakékoli jiné činnosti dopouštíme zvýšeného počtu chyb. To má pak za následek, že sebedůvěra dále klesá.

Začarovaný kruh snížené sebedůvěry může někdy podporovat i naše okolí. Lidé, kteří si viditelně nevěří, nebývají důvěryhodní, a pokud to sami cítí, pak jim to na sebedůvěře příliš nepřidá. Navíc, pokud naše okolí vidí, že naše sebedůvěra je nízká, může nás v tom utvrzovat. Týká se to zejména situací, kdy nám okolí není příliš nakloněno, například proto, že v nás vidí potenciálního soupeře.

Z dlouhodobějšího hlediska nás může snížená sebedůvěra vést k představě, že jediným způsobem, jak „přežít“, je vyhýbat se všem jen trochu náročnějším situacím. Důsledkem může být sklon k depresi, kouření či alkoholu, ale i tendence podléhat snáze manipulaci. Lidé se sníženou sebedůvěrou trpí v pochybné snaze si ji posílit i vyšší arogancí či sklonem k násilnostem.

Cenu za sníženou sebedůvěru svých pracovníků platí často i zaměstnavatelé. Průzkumy ukázaly, že pracovníci se sníženou sebedůvěrou bývají méně produktivní. Manažeři, „řešící“ svou sníženou sebedůvěru tím, že se snaží, aby je na pracovišti nikdo nepřerostl, jsou často příčinou snížené výkonnosti celého podniku.

Jak svou sebedůvěru zvýšit

Základním předpokladem získání sebedůvěry, a to v jakékoli činnosti, je tuto činnost zvládnout. Toho lze dosáhnout jen tím, že ji vytrvale, někdy i houževnatě opakujeme, dokud se nám to nezdaří. Sebedůvěra, která se o žádné schopnosti neopírá, nemívá dlouhé trvání.

Někdy nám však ani prokazatelné schopnosti k plné sebedůvěře nestačí. Pokud jsme nervózní a trpíme trémou, když nám podráží nohy naše okolí, zažíváme sérií neúspěchů, za které nemůžeme, bývá se sebedůvěrou problém.

Sebedůvěru však lze poměrně snadno zvýšit. K hlavním krokům, jak toho dosáhnout, patří následujících pět.

1. Udržujte si profesionální vzhled a jednání

Způsob, kterým s námi okolí jedná, odráží to, jak nás vnímá. Jednání našeho okolí pak dříve či později dopadá na naše vlastní sebehodnocení. Řečeno jinak, když nás druzí vnímají jako schopné, pak jejich hodnocení zpravidla po nedlouhém čase převezmeme i my sami.

K nejjednodušším krokům, jak sebedůvěry dosáhnout, patří tak péče o náš (profesionální) vzhled a snaha o profesionální, energické, ale i vstřícné a příjemné jednání. Jeho součástí může i volba (spíše hlubšího) tónu hlasu, a řeč těla, která se vyvaruje projevů neklidu, nebo naopak strnulosti. Často k tomu stačí přímý oční kontakt, vzpřímený postoj či usazení a rozpažené ruce s dlaněmi obrácenými mírně vzhůru.

2. Věnuje pozornost svým úspěchům

Důležitým nástrojem budování vlastní sebedůvěry je pozornost, kterou věnujete svých úspěchům a silným stránkám, a to bez ohledu na oblast, které se dotýkají. Sebedůvěra získaná v určitých oblastech může být totiž „nakažlivá“, a může vést ke sklonu věřit si více i v oblastech dalších.

Své úspěchy a silné stránky si proto sepište. Tento krok vede k tomu, že si je lépe uvědomíte. Při inventuře svých silných stránek a dosažených úspěchů nejsou přitom na místě žádné zbytečné zábrany. Poznamenat si můžete třeba toto:

„Lidé se se mnou rádi radí.“

„Jsem zpravidla tím, komu ostatní věří.“

„Dobře řeším složité křížovky.“

Pro začátek byste měli nalézt alespoň pět silných stránek a posupně k nim přidávat další. Uvedený seznam je dobré mít trvale při ruce. Jednak proto, abyste se na něj mohli čas od času podívat. A také proto, abyste si mohli rychle poznamenat další novu silnou stránku.

3. Udržujte si nadhled nad zpětnou vazbou

Sebedůvěra závisí do značné míry na zpětné vazbě, kterou od okolí dostáváte. Ta může být realistická, někdy však nikoliv.

Zpětné vazbě od okolí se nebraňte. Když jsou ve vašem okolí lidé, kteří vaši sebedůvěru trvale a bezdůvodně snižují, například vás opakovaně bez příčiny kritizují či dokonce zesměšňují, neberte si tuto zpětnou vazbu osobně. Pravděpodobné totiž je, že jim nejde o nic jiného, než vaše sebevědomí snížit.

Hodnocení, které od těchto lidí dostáváte, vnímejte spíš jako odraz jejich vlastních problémů. Příčinou jejich jednání může být jejich vlastní nízká sebedůvěra. Pokud to je možné, snažte se proto s nimi trávit co nejméně času. Nové a hlubší vztahy byste naopak měli navazovat s těmi, kteří vás vidí realisticky a vaše silné stránky dokážou ocenit.

4. Zlepšete svůj vztah k sobě

K posílení sebedůvěry vám může pomoci i zlepšení vztahu se sebou samým. Zamyslete se nad tím, zda vůči sobě nejste vzhledem k okolnostem příliš kritičtí. Přílišná sebekritičnost může vaši sebedůvěru zbytečně snižovat. Nejde o to, abyste nároky na sebe snižovali, ale o to, abyste v situaci, kdy se vám něco nepodařilo podle představ, se sebou jednali jako se svým přítelem. Tedy rozebrali, proč k problému došlo, a jak se mu příště vyhnout.

Když si sami sebe představíte jako svého přítele, může vám to pomoci k realistickému hodnocení situace. Poradit příteli dokážou totiž lidé většinou lépe, než sobě samému.

5. Přestaňte se (příliš) srovnávat s ostatními

Snížená sebedůvěra bývá často důsledkem zvýšeného sklonu porovnávat se s druhými. Toto srovnávání však nemusí být vždy realistické. Může vést k tomu, že se vidíte horší, než ve skutečnosti jste. Navíc můžete začít ostatní napodobovat, a dělat tak určité věci jen proto, že je dělají jiní.

Namísto srovnávání se s druhými je vhodnější se zamýšlet nad tím, jaké zlepšení se vám podařilo v určité činnosti v poslední době dosáhnout a jaké schopnosti jste k tomu museli vynaložit.

Sebedůvěra a přehnané sebevědomí

Důvěru se své schopnosti byste neměli zaměňovat s přehnaným sebevědomím, které vás může vehnat do zbytečných rizik. Rozdíl mezi realistickou a přehnanou sebedůvěrou bývá navíc, alespoň při pohledu zvenčí, většinou zřejmý. Přehnané sebevědomí vychází totiž z pocitů nejistoty a snahy zamaskovat pochybnosti o sobě samém.

Lidé se zdravou sebedůvěrou svým názorům i schopnostem věří. Pokud se zmýlí, nebojí se to přiznat. Jde jim o věc, nikoli o sebe. Lidé s přehnaným sebevědomím diskusi o svých názorech a schopnostech zpravidla odmítají. Ostatní se o nich snaží přesvědčit za každou cenu, a k odlišným pohledům bývají přecitlivělí. Často tak, že v diskusi o nich nepustí nikoho ke slovu.