Letní měsíce tráví mnoho Čechů na chatách a chalupách, kde kromě odpočinku u vody či na zahradě využívají čas i k úklidu půd, sklepů, kůlen a starých skříní. Právě tam často leží skutečné poklady – od pivních lahví a cedulí přes knížky a časopisy až po technické rarity či vojenské uniformy. Často jde o věci, které jsou s chalupou spojené desítky let a předávají se z generace na generaci jako „vzpomínka na dědu“.
„Lidé bývají překvapení, jak vysokých částek mohou dosáhnout věci, které desítky let ležely na půdě nebo ve skříni, často po rodičích či prarodičích, o jejichž hodnotě vůbec netušili,“ říká Pavel Krejčíř, expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro.
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