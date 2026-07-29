Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Letní úklid na chatách a chalupách: poklady ze sklepů či půd mění Češi v tisícové částky

Eva Sovová

Fotogalerie22 Premium

Staré plechové šlapací autíčko v nálezovém stavu se z vyvolávací ceny 1 Kč dostalo až na 9 577 korun. | foto: Aukro.cz

Letní měsíce tráví mnoho Čechů na chatách a chalupách, kde kromě odpočinku u vody či na zahradě využívají čas i k úklidu půd, sklepů, kůlen a starých skříní. Právě tam často leží skutečné poklady – od pivních lahví a cedulí přes knížky a časopisy až po technické rarity či vojenské uniformy. Často jde o věci, které jsou s chalupou spojené desítky let a předávají se z generace na generaci jako „vzpomínka na dědu“.

„Lidé bývají překvapení, jak vysokých částek mohou dosáhnout věci, které desítky let ležely na půdě nebo ve skříni, často po rodičích či prarodičích, o jejichž hodnotě vůbec netušili,“ říká Pavel Krejčíř, expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro.

Dobová uniforma nadporučíka Hraničářského praporu 2 z 1. republiky našla nového majitele za 38 333 korun.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Státní dluhopisy konkurují bankám. Nabízejí dobrý úrok bez srážkové daně

ilustrační snímek

Češi poslali do státních dluhopisů desítky miliard a část peněz zřejmě odtekla ze spořicích a termínovaných účtů. Krátkodobý Flexi dluhopis láká úrokem podle sazby ČNB i osvobozením od srážkové daně....

V mužském oboru bývala jediná u stolu. Dnes Švýcarka vede český Holcim

Angela Wenger Bachmann je generální ředitelkou Holcim Česko

Ze Švýcarska přes Kanadu až do čela Holcim Česko. Generální ředitelka Angela Wenger Bachmann v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o kariérních odbočkách, které ji dovedly do stavebnictví, o zkušenosti...

Bitcoin spadl téměř na polovinu. Vrátí se ještě na výsluní?

ilustrační snímek

Ještě loni v říjnu překonal bitcoin hranici 126 tisíc dolarů. Od té doby však jeho hodnota spadla téměř na polovinu a zájem investorů se přesouvá jinam – především k umělé inteligenci a...

Tyče u stanu či pohorky? Lidé chtějí do přírody bez utrpení, říká outdoor vývojář

Premium
Marek Šmakal ve firmě 4camping vyvíjí outdoorové vybavní

Chtěl být strojvedoucím a řídit vlak. Nakonec to ale vzal objížďkou a zamířil k outdooru. Dnes Marek Šmakal ve firmě 4camping vyvíjí co nejlehčí batohy, co nejteplejší spacáky a co nejpohodlnější...

Práce od moře? Některé výdaje si může OSVČ dát do nákladů, stačí vědět, jak na to

Surfování na dovolené

Léto láká k dovoleným, jak to ale mají udělat podnikatelé, kteří pracují pořád? Práce od moře, z chalupy nebo z kempu možná není tak intenzivní jako ta, kterou OSVČ odvede ze své kanceláře, vyžaduje...

Trvalé následky po dopravní nehodě: Na co všechno máte nárok?

ilustrační snímek

Dopravní nehoda často znamená více než jen potřebu okamžité lékařské péče – v mnoha případech přináší i dlouhodobá nebo trvalá zdravotní omezení, která mohou zásadně ovlivnit další život poškozeného....

29. července 2026

Letní úklid na chatách a chalupách: poklady ze sklepů či půd mění Češi v tisícové částky

Premium
Staré plechové šlapací autíčko v nálezovém stavu se z vyvolávací ceny 1 Kč...

Letní měsíce tráví mnoho Čechů na chatách a chalupách, kde kromě odpočinku u vody či na zahradě využívají čas i k úklidu půd, sklepů, kůlen a starých skříní. Právě tam často leží skutečné poklady –...

29. července 2026

Práce má být výzva, ne destrukce. Jak poznat, že tlak už škodí

Kouč Adam Kulhánek

Je to jen práce – nikdo na smrtelné posteli nikdy nelitoval, že nestrávil víc času vyplňováním tabulek či sezením na poradách. Uklidní vás taková věta? Zbaví vás stresu? Pokud ne, najděte si jinou...

28. července 2026

Státní dluhopisy konkurují bankám. Nabízejí dobrý úrok bez srážkové daně

ilustrační snímek

Češi poslali do státních dluhopisů desítky miliard a část peněz zřejmě odtekla ze spořicích a termínovaných účtů. Krátkodobý Flexi dluhopis láká úrokem podle sazby ČNB i osvobozením od srážkové daně....

28. července 2026

Když emoce přehluší fakta, aneb proč někdy věříme více pocitu než realitě

ilustrační snímek

Proč se někdy bojíme více, než odpovídá skutečnému nebezpečí? Proč nás jediná kritická poznámka zasáhne silněji než deset pochval? A proč i vzdělaní lidé občas dají přednost dojmu před důkazům?...

27. července 2026

Tyče u stanu či pohorky? Lidé chtějí do přírody bez utrpení, říká outdoor vývojář

Premium
Marek Šmakal ve firmě 4camping vyvíjí outdoorové vybavní

Chtěl být strojvedoucím a řídit vlak. Nakonec to ale vzal objížďkou a zamířil k outdooru. Dnes Marek Šmakal ve firmě 4camping vyvíjí co nejlehčí batohy, co nejteplejší spacáky a co nejpohodlnější...

26. července 2026

V mužském oboru bývala jediná u stolu. Dnes Švýcarka vede český Holcim

Angela Wenger Bachmann je generální ředitelkou Holcim Česko

Ze Švýcarska přes Kanadu až do čela Holcim Česko. Generální ředitelka Angela Wenger Bachmann v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o kariérních odbočkách, které ji dovedly do stavebnictví, o zkušenosti...

25. července 2026

Zlato jako investice: jaké jsou dnes možnosti a co si u nich pohlídat

ilustrační snímek

Zlato patří mezi nejstarší uchovatele hodnoty a v době geopolitické nejistoty i vysoké inflace se k němu investoři pravidelně vracejí. Cena zlata letos poprvé v historii překročila hranici 4 000...

24. července 2026  9:53

Jak předcházet bolestem zad v práci. Firmy sázejí na ergonomii, pohyb i masáže

Premium
ilustrační snímek

Celé hodiny u monitoru, porady vsedě a minimum přirozeného pohybu. Bolesti zad a pohybového aparátu se staly běžnou součástí kancelářské práce. Někteří zaměstnavatelé proto mění vybavení, nabízejí...

24. července 2026

Bitcoin spadl téměř na polovinu. Vrátí se ještě na výsluní?

ilustrační snímek

Ještě loni v říjnu překonal bitcoin hranici 126 tisíc dolarů. Od té doby však jeho hodnota spadla téměř na polovinu a zájem investorů se přesouvá jinam – především k umělé inteligenci a...

23. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Falza jako byznys: český trh je zamořený padělaným výtvarným uměním

Premium
ilustrační snímek

Rodina se několik generací těšila z vlastnictví velkého plátna významného českého předválečného autora, k němuž měla i osvědčení o pravosti. Když ale bylo potřeba zajistit bydlení pro dvě dospělé...

22. července 2026

Kdo pracuje v penzi, dostane odměnu, rozhodla vláda. Kolik a odkdy?

ilustrační snímek

Vydělávat si ještě v důchodovém věku je už nyní výhodné, zaměstnaní senioři pobírající starobní důchod totiž nemusejí odvádět důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim chce přidat...

21. července 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.