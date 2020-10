Rozvodů přibývá. Jak je finančně zvládnout?

Jak se krize covid-19 promítla do financí vašich klientů?

Základem zdravých financí je tvorba rezervy – krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Díky tomu, že s převážnou většinou klientů spolupracujeme dlouhodobě a na tvorbu rezerv se soustředíme, tak dopad během první vlny byl po finanční stránce minimální. Uvidíme, co přinesou stávající opatření. Největší změnu pozoruji především ve zvýšené rozvodovosti klientů.

O kolik stouply případy rozvádějících se klientů?

U stávající klientely je nárůst cca o 60 procent. Současně se navýšil počet nových poptávek o spolupráci právě z důvodu rozvodu. Zde je nárůst o zhruba 50 procent.

Pavlína Vysloužilová Ve financích působí od roku 2009.

Specializuje se na investice, hypotéky, pojištění a firemní finanční produkty.



Její motto zní: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

V osobním životě se věnuje především rodině a sportům všeho druhu.

Čím si to vysvětlujete?

Myslím si, že se jedná o více faktorů. Jde zejména o věkovou skupinu klientů ve věku 35 až 45 let. V tomto období lidé často bilancují stávající život. Covid zřejmě urychlil některá rozhodnutí.

V čem z hlediska financí nejvíce chybují rozvádějící se manželé?

Stává se, že si neověří, zda jsou schopni dostát svým závazkům plynoucích z rozvodového usnesení. Například rodinný dům zůstane matce s dětmi, ta se zaváže vyplatit bývalého manžela a převzít zůstatek hypotečního úvěru ve výši 2,5 milionu korun. V praxi ale zjistí, že její bonita není k převzetí úvěru dostatečná, například proto, že banka jako příjmy neakceptuje alimenty či akceptuje pouze jejich část.

Jakým způsobem je ideální rozdělit nemovitost pořízenou na hypotéku?

V zásadě existují dvě možnosti. První je nemovitost prodat, umořit dluhy a peníze si rozdělit. Další možností je, že se stanoví obvyklá tržní hodnota nemovitosti a dojde k vyplacení jednoho z manželů. Druhý se stane jediným majitelem nemovitosti. V případě hypotéky záleží na její výši. Je možné ji celkově umořit a opět se vyplatit nebo úvěr převzít.

Kolik stojí úprava hypoteční smlouvy?

Pokud jeden z manželů převezme stávající hypotéku, jsou náklady v bance jen na dodatek k hypotečnímu úvěru průměrně pět tisíc korun. Pak tu jsou poplatky na katastru nemovitostí. Změna majitele 2 000 korun, výmaz zástavního práva 2 000 korun a zápis nového zástavního práva 2 000 korun (vyjmutí – zápis může a nemusí být nutný, pozn. red.). Pokud je třeba provést i nový odhad, navýší se výdaje o 4 000 až 7 000 korun. Záleží na bance i nemovitosti. Pokud se bude úvěr realizovat v nové bance, přičítá se poplatek za zpracování úvěru 2 700 až 5 000 korun.

To znamená cca 23 tisíc pro jednu nemovitost v té nejvyšší variantě, to není málo. Co když jsou rozvádějící se manželé zatíženi i dalšími úvěry?

Určitě by kvůli svým osobním sporům neměli přestat úvěry splácet. Tím by jim vznikl negativní záznam v bankovních registrech a následně vyřídit jakýkoliv úvěr by bylo velmi náročné až nemožné. Pokud je úvěrů v manželství více, je třeba si jasně rozdělit, z kterého úvěru se kdo vyváže a komu naopak úvěr zůstane.

Setkala jste se s případy, které kvůli špatnému vypořádání úvěrů při rozvodu lidem zkomplikovaly život?

Setkala. Například pozdě podaná žádost o rozvod vedla ke zbytečnému prodeji nemovitosti. Manžel si bral půjčky a úvěry kudy chodil, manželka stále splácela za něj. Až se to nedalo utáhnout, požádala o rozvod. Už bylo pozdě.

Nejsou nijak výjimečné případy, kdy si manželé chtěli „uškodit“ a přestali hradit splátky na hypotéku, následně se dostali do registru dlužníků oba. Také řešíme situaci, kdy klientka nepřevzala po rozvodu hypotéku kvůli nedostatečnému příjmu. Přestože manžel již šest měsíců v dané nemovitosti nebydlí, hypotéku splácí ze svých peněz, aby se nedostal do registrů. A úvěr na koupi nového bytu pro sebe nedostane, protože je stále bonitně zavázán ve stávajícím úvěru s bývalou manželkou.

Jaká se zde nabízejí řešení?

Řešením je ručitel a jiná nemovitost. Někdo další, kdo doloží příjmy a vstoupí do úvěru. Nebo bude souhlasit se zástavou banky na svou nemovitost. Záleží na konkrétním případu. Jelikož je hypoteční úvěr závazek na dlouhou dobu 20 až 30 let, toto řešení vždy považuji za poslední možné. Ručitel může mít v budoucnu problém získat úvěr sám pro své potřeby, protože je již v jiném úvěru. Pokud se bude chtít z úvěru vyvázat, musí spoludlužník opět doložit dostatečné příjmy. A jestliže budou nedostatečné, nelze ručitele z úvěru vyvázat.

Jak je to u finančních produktů, například u pojištění, investic, stavebního spoření, jak se dají rozdělit? A dají se vůbec rozdělit?

Vždy existuje řešení, rozdíl je pouze v jeho nákladovosti. Životní pojištění je specifické v tom, že zde hraje roli i zdravotní stav pojištěných. Smlouva patří vždy pojistníkovi. Jestliže chce pojistník vyvázat ze smlouvy jiného pojištěného, u kterého se projevily během trvání smlouvy zdravotní komplice, bude v novém pojištění zohledněn aktuální zdravotní stav. Pojišťovna může aplikovat přirážku nebo výluku na některá pojištění.

Jsou podle vašich zkušeností rozvody řešeny s chladnou hlavou?

Mám případy, kdy se bývalí manželé dohodnou, a vše klape, jak má, někdy i lépe. Stejně tak mám případy, kdy děti jsou svěřeny do péče matce a otec alimenty neplatí, i když má povinnost je platit. V takovém případě je nelze uznat do bonity manželky a je těžší vyřešit financování vlastního bydlení či vyplacení manžela.

Kdy by se měli podle vás rozvádějící se manželé obrátit na finančního poradce?

Hned. Na finančního poradce by se de facto měli obrátit dříve, než sepíší jakýkoliv návrh na vyrovnání. Zkušený finanční poradce dokáže poradit komplexně. Vyzná se ve všech finančních produktech. Zná podmínky jejich výběru, převodu i rozdělení, ať už jde o stavební spoření, investiční účty, pojištění nebo úvěry. Poradí klientům, jak lze peníze přesouvat, aniž by vznikly zbytečné náklady navíc. Pomůže stanovit reálné časové lhůty k jednotlivým závazkům. Řešení situace nehledá jen z pohledu čísel a metodiky, ale zohledňuje i budoucí finanční situaci a plány. Pokládá správné otázky, aby nové finanční řešení bylo co nejefektivnější.

Mohla byste to uvést na příkladu?

Jistě, například úvěr na vyrovnání při rozvodu rovnou prováže s účelem rekonstrukce, protože na nemovitosti je stará střecha a nejpozději do dvou let bude třeba řešit její rekonstrukci. Jelikož si klient na kompletní rekonstrukci není schopen naspořit, musel by za dva roky žádat o další úvěr.

Máte na závěr nějakou radu, jak se mají rozvádějící se manželé vyrovnat?

Férově a bez emocí. V zájmu budoucích plánů svých i v zájmu dětí.