Rozvody se zásadně mění, děti nelze fyzicky trestat, říká advokátka. S čím nově počítat?

Smluvený rozvod Rychlejší cesta
Novela zavádí nový pojem pro nesporný rozvod, a to zákonné označení „smluvený rozvod“, který umožňuje manželům ukončit svazek výrazně rychleji a jednodušeji, pokud se shodnou na všech podstatných otázkách.
Věra Kovandová
Jako advokátka se zaměřuje se na rodinné a nemovitostní právo.
Spolupracuje s Drobiš & Novotný, advokáti s. r. o., kde společně s týmem řeší rozvody manželství.
Je odborným právním garantem projektu: www.rozvodovipravnici.cz
Smluvený rozvod počítá s dohodou o vypořádání společného majetku, uspořádání bydlení po rozvodu a případně i o úpravě péče o nezletilé děti, včetně styku a výživného. Klíčovou výhodou je zrušení povinného šestiměsíčního odloučení manželů, které se dříve muselo formálně konstatovat.
Návrh mohou podat společně oba manželé, nebo jeden z nich s písemným souhlasem druhého, a to u soudu v obvodu posledního společného bydliště (případně obvyklého pobytu nezletilých dětí). Soudní poplatek zůstává i po novele v případě smluveného rozvodu stejný, tedy 2 000 korun. Tato cesta je ideální pro páry schopné komunikace – ušetří nejen čas a peníze, ale i stres z dlouhého soudního sporu.
Když dohoda není možná Dražší a delší cesta
Pokud se manželé neshodnou na klíčových otázkách, je nutné přistoupit ke spornému rozvodu. Novela zde přináší zvýšení soudního poplatku z 2 000 na 5 000 korun, což má manžele motivovat k dohodě. Pokud se však během řízení dohodnou, rozdíl v zaplaceném poplatku jim bude vrácen.
Soud bude v takovém případě zjišťovat pouze existenci rozvratu manželství. Příčiny rozvratu bude zkoumat jen tehdy, pokud manžel, který návrh nepodal, tvrdí, že je dán důvod pro jeho zamítnutí.
Největší změny, které nastávají od 1. ledna 2026:
1. Jedno řízení místo dvou
Péče o děti představuje největší zlom celé novely rodinného práva. Zákon poprvé výrazně akcentuje princip rovnocenného postavení obou rodičů a zavádí novou definici rodičovské odpovědnosti. Mění se dosavadní pojetí rodičovství po rozvodu – od typových modelů péče k individuálnímu uspořádání odpovídajícímu potřebám konkrétního dítěte.
Zásadní novinkou je spojení řízení o rozvodu a o úpravě poměrů k nezletilým dětem do jediného řízení. Proces se tím výrazně zkrátí a zjednoduší, rodina nebude rozdělována mezi dvě paralelní řízení a děti nebudou dlouhodobě vystaveny nejistotě. Nově dítě zastupují rodiče jako zákonní zástupci a odpadá povinnost zastoupení kolizním opatrovníkem.
Pokud nelze věc rozhodnout při prvním jednání nebo se rodiče nedohodnou, soud může upravit poměry dítěte prozatímním rozhodnutím. Ve výjimečných případech může úpravu poměrů dítěte po rozvodu vyloučit k samostatnému řízení. Pro rodiče to znamená vyšší motivaci k včasné dohodě.
2. Konec rozlišování mezi typy péče
Významnou změnou je zrušení rozlišování mezi střídavou, výlučnou a společnou péčí. Novela tyto kategorie opouští a zavádí nový princip: soud nebude rozhodovat o „typu“ péče, ale o jejím konkrétním rozsahu.
Dítě má právo na rovnocennou péči obou rodičů a rodiče mají právo se na péči o dítě rovnocenně podílet. Místo formálních označení bude detailně popsáno, jak bude péče fungovat v praxi. Základním východiskem zůstává co největší zapojení obou rodičů s ohledem na nejlepší zájem dítěte.
3. Zákaz fyzického trestání dětí
Do rozhodování soudů se promítne i výslovný zákaz fyzického trestání dětí a ponižujících výchovných metod. Rodič má povinnost vytvářet dítěti bezpečné, klidné a důstojné prostředí. Systematické fyzické trestání nebo jiné zraňující postupy mohou být důvodem pro omezení rodičovské odpovědnosti nebo rozsahu péče.
To, co bylo dříve často tolerováno jako „přísná výchova“, se tak nově může stát signálem, že rodič nejedná v nejlepším zájmu dítěte.
4. Domácí násilí bez výslovné úpravy
Přestože se v přípravné fázi novely hovořilo o tom, že domácí násilí bude výslovně uvedeno jako zvláštní kritérium pro rozhodování soudů, do výsledného znění zákona se tato úprava nedostala. Novela pracuje pouze s obecnou zásadou posouzení všech podstatných okolností.
Zatímco tato obecná formulace dává soudům značnou flexibilitu, může vést i k rozdílné praxi. Demonstrativní výčet by mohl přispět k větší předvídatelnosti rozhodování a k lepší ochraně dětí v případech, kde je násilí součástí rodinné situace.
5. Zrušení povinné osobní účasti u soudu
Novela ruší povinnost osobní účasti manželů u rozvodového jednání. Pokud jsou manželé řádně omluveni, může soud v řadě případů rozhodnout pouze na základě podaných návrhů a písemných dohod.
U smluveného rozvodu může soud od výslechu manželů zcela upustit, pokud je z jejich návrhu zřejmé, že se shodují na rozvodu, dětech i majetku. Cílem je zrychlit bezproblémové případy a snížit zbytečnou psychickou zátěž.
Výjimkou zůstávají řízení o nezletilých dětech, kde si soud může osobní účast rodičů vyžádat, pokud potřebuje ověřit poměry dítěte nebo posoudit, zda dohoda odpovídá jeho zájmu. Osobní účast tak již není automatickou povinností, ale nástrojem, který soud využije podle okolností konkrétního případu.
Novela zároveň umožňuje konání řízení v klidnějším prostředí mimo běžnou jednací síň, což může přispět ke snížení napětí a lepší ochraně dětí.
6. Výživné: nové nástroje vymáhání
Nová úprava posiluje vymahatelnost výživného na nezletilé děti. Oprávněný rodič může za úplatu postoupit splatnou pohledávku na výživném třetí osobě. Postoupení musí proběhnout bezhotovostně na účet a v případě, že by byla úhrada nižší než jistina pohledávky, je nutný souhlas soudu.
Cílem je umožnit rychlejší vymáhání výživného bez nutnosti vést dlouhé a nákladné exekuční řízení. Novela rovněž zvyšuje sazbu úroku z prodlení u neplaceného výživného, což má motivovat povinné rodiče k řádnému plnění.
Pokud by došlo k přeplacení výživného, ruší se povinnost vracet nespotřebovanou část. Nově je možné přiměřeně snížit budoucí platby, čímž se předchází dalším sporům. Změny tak celkově podporují finanční stabilitu dítěte bez další eskalace konfliktů mezi rodiči.
Aktuální situace: bez odkladu
Přestože se v nedávné době spekulovalo o možném odložení účinnosti novely, Ministerstvo spravedlnosti tuto možnost odmítlo. Aktuálně nejsou žádné indikace, že by se účinnost zákona měla posouvat, novela je připravena vstoupit v platnost beze změn.
Novela zásadně mění způsob, jakým se lidé rozvádějí, jak soudy pracují s péčí o děti i jak se vymáhá výživné. Společným jmenovatelem je snaha o rychlejší a méně konfliktní řešení. Zároveň však otevírá otázky, které bude muset vyřešit až soudní praxe – zejména v oblasti posuzování domácího násilí. Úspěch celé reformy tak bude záviset na tom, zda se nové principy podaří proměnit v citlivou, předvídatelnou a jednotnou rozhodovací praxi.