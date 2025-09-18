Největší komplikace, s nimiž se setkávají nejen advokáti, ale třeba i realitní makléři, finanční poradci či zaměstnanci bank při vypořádání majetku rozvádějících se manželských párů, způsobují jejich ega, tedy potřeba mít pravdu. A pomsta. Jenže to může být (řečeno s nadsázkou) „cesta do pekel“. A v případě společné nemovitosti pořízené na hypotéku to může být i cesta „na ulici“, a to bez nadsázky.
Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomstaPremium
ilustrační snímek | foto: Shutterstock
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Bezdomovcem snadno a rychle? Stačí mít podpojištěnou domácnost
V Česku je podpojištěných téměř 70 procent nemovitostí. Průměrné podpojištění činí 40 procent, a to je problém. Při pojistném plnění vlastník nemovitosti nejenže nedostane adekvátní plnění, ale...
Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?
V Česku pracují za minimální mzdu především lidé s nízkou kvalifikací. V příštím roce jim budou muset zaměstnavatelé přidat. Minimální měsíční mzda pro rok 2026 se zvyšuje z letošních 20 800 korun na...
Za pět let se ceny chat a chalup zdvojnásobily. Kam směřuje vývoj dál?
Chataření má v Česku dlouhou tradici. Během pandemie covidu se však z pouhého koníčku stal fenomén s investičním potenciálem. Ceny to ale vyhnalo razantně nahoru. Zájem o rekreační nemovitosti přesto...
Přístupová cesta k vaší nemovitosti. Někdy nezbude, než se obrátit na soud
Toužíte po vlastním domě, vyhlédnete si pozemek a v hlavě už plánujete stavbu. K tomu je ale potřeba přístupová cesta. „Ta ale není samozřejmostí a není na ni ani žádné automatické právo,“ upozorňuje...
Zázračná terapie, co nefunguje. „Skvělé“ rady, které šíří instantní psychologie
Dnes může být odborníkem na lidské štěstí téměř kdokoli. Časopisy, blogy i sociální sítě jsou plné rad, jak náš život udělat spokojenějším. Většinou jde jen o směsici banalit, polopravd a...
Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta
Když dojde na rozvod manželství, bývají emoce často hodně vypjaté. Dohodnout se, jak naložit se společnou nemovitostí pořízenou na hypotéku, pak za dané situace není vůbec snadné. V nejednom případě...
Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?
V Česku pracují za minimální mzdu především lidé s nízkou kvalifikací. V příštím roce jim budou muset zaměstnavatelé přidat. Minimální měsíční mzda pro rok 2026 se zvyšuje z letošních 20 800 korun na...
Bezdomovcem snadno a rychle? Stačí mít podpojištěnou domácnost
V Česku je podpojištěných téměř 70 procent nemovitostí. Průměrné podpojištění činí 40 procent, a to je problém. Při pojistném plnění vlastník nemovitosti nejenže nedostane adekvátní plnění, ale...
Zázračná terapie, co nefunguje. „Skvělé“ rady, které šíří instantní psychologie
Dnes může být odborníkem na lidské štěstí téměř kdokoli. Časopisy, blogy i sociální sítě jsou plné rad, jak náš život udělat spokojenějším. Většinou jde jen o směsici banalit, polopravd a...
Začaly podnikat a dostaly punc „krkavčí matky“. Příběhy žen, které uspěly
„Jak to, že nemáte po několika letech podnikání tisíce zákazníků?!“ Takovou otázku dostala Anna Homola od úspěšného, svobodného a bezdětného byznysmena. Vybavila si, co za těch sedm let zvládla – od...
Z těžkých začátků k milionovým obratům: Vydržet je klíč k úspěchu, říká vinař Gajdůšek
Podnikání Filipa Gajdůška bylo před lety plné zvratů. Začal s prodejem vína a zažil pády i vyhoření. Pak si vytvořil malý tým a spolu s ním začal v roce 2021 vyrábět v pronajatých prostorách vlastní...
Učme děti hospodařit. Finanční návyky si tvoří už v sedmi letech, radí ekonomka
Žáci se vrátili do lavic a jako vždy do nich někteří usedli vůbec poprvé. Nespočet životně důležitých dovedností se však ve škole nenaučí, například jak zacházet s penězi. Spoření, rozpočet, ale i...
Za pět let se ceny chat a chalup zdvojnásobily. Kam směřuje vývoj dál?
Chataření má v Česku dlouhou tradici. Během pandemie covidu se však z pouhého koníčku stal fenomén s investičním potenciálem. Ceny to ale vyhnalo razantně nahoru. Zájem o rekreační nemovitosti přesto...
Sen o vlastním bydlení. Jak se dá k domu se zahradou dojít za pár let
Vlastní dům se zahradou je snem mnoha rodin. Někdy to vypadá jako cíl na dlouhé roky, jindy se ale díky správnému plánování a postupným krokům může podobný sen splnit překvapivě rychle. Manželům...
Přístupová cesta k vaší nemovitosti. Někdy nezbude, než se obrátit na soud
Toužíte po vlastním domě, vyhlédnete si pozemek a v hlavě už plánujete stavbu. K tomu je ale potřeba přístupová cesta. „Ta ale není samozřejmostí a není na ni ani žádné automatické právo,“ upozorňuje...
programátor/ ERP konzultant
Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč
Spolu nežijeme, žádné peníze ti nedám. Jak je to s výživným mezi manželi, radí advokátka
Vyživovací povinnost mezi manželi si většina lidí spojuje především s rozvodem, kdy jeden z bývalých manželů finančně podporuje druhého po ukončení manželství. Avšak i během jeho trvání může nastat...
Výdaje na kroužky i sporty opět rostou. Lze však na ně čerpat příspěvky
Ceny dětských kroužků a sportovních aktivit, které startují teď v září, šly opět nahoru. Bezprostřední návaznost na letní prázdniny a začátek školního roku tak z nákladů na ně dělá výrazný zásah do...