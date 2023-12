Vyhrocené spory se u rozvodu vedou i o domácí mazlíčky

Rozvod není nic hezkého. A je jedno, zda se rozcházející manželský pár dokáže na všem dohodnout a záležitost vyřídí tzv. nesporným rozvodem, tedy chcete-li dohodou, nebo se nedomluví a půjdou cestou tzv. sporného rozvodu, tedy zjednodušeně řečeno se budou soudit.

Pokud mají nezletilé děti, budou muset v obou případech vyřešit péči o ně. Vždy pak budou muset řešit vypořádání společné jmění manželů, tzv. SJM.

„Tato problematika může být velmi složitá. Obecně se ale dá říci, že do SJM spadá vše, co manželé za trvání manželství nabyli, tedy kromě případů, kdy tento majetek získal jeden z manželů do svého výlučného majetku, a to např. darováním nebo děděním. Stejně tak do SJM patří i dluhy, ke kterým se zavázali za trvání manželství,“ popisuje advokát Hynek Brož z kanceláře Sedlákova Legal.

Hynek Brož Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.

V roce 2021 získal doktorský titul JUDr. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Od složení advokátních zkoušek působí jako spolupracují advokát a vedoucí advokát rodinného práva v advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL.

Věnuje se zejména rodinnému právu a jako jeden z mála v České republice přeshraniční přepravě odpadů.

To všechno jsou věci. Mnoho párů či rodin má ale také domácí mazlíčky, kteří jsou dnes často bez nadsázky takřka plnohodnotnými členy domácností. Kromě toho, že k nim mají citovou vazbu, také investují mnoho finančních prostředků do péče o ně. A ta není často vůbec levná. Jak je to s nimi, spadají domácí mazlíčci také do SJM?

Přesně tak. Bohužel však musím konstatovat, že ve většině případů manželé vůbec nevědí, že při vypořádání SJM musí řešit i domácí mazlíčky, resp. všechna zvířata. Ti, kteří se rozhodnou řešit rozvod bez advokáta, což je poměrně časté, se tak o této povinnosti dozví mnohdy až v průběhu rozvodového řízení, když nastane nějaký problém. Samozřejmě, jakmile se začne řešit domácí mazlíček, tak to vnese do řízení další nové negativní emoce, které mají vliv na celé rozvodové řízení. Z nesporného rozvodu se pak může velmi rychle stát rozvod sporný.

Opravdu se lidé dohadují o domácí mazlíčky?

Je to paradox, ale z praxe musím konstatovat, že se často manželé více dohadují o domácího mazlíčka než o své vlastní děti. Poslední dobou se setkávám i se situací, kdy dohodu o úpravě k nezletilému dítěti uzavřeme bez jakýchkoliv komplikací, ale o domácího mazlíčka se soudíme i roky.

Vážně?

Bohužel tomu tak opravdu je. Poslední dva roky bych to označil za nejdůležitější „položku“ v rozvodovém řízení. Z judikatury soudů je i zřejmé, že někteří manželé jsou schopni „boj“ o domácího mazlíčka dotáhnout až k Ústavnímu soudu.

A o jaká zvířata se nejčastěji jedná?

Nejčastěji se řeší psi a kočky. Ale není nic neobvyklého, že řeším také koně, hady, křečky, králíky a podobně. V podstatě jakékoliv zvíře, které vás napadne, a jeden z manželů k němu má citový vztah.

Pamatuje vůbec legislativa i na toto?

Právní úprava výslovně neobsahuje ustanovení, která by se zabývala tím, jak vypořádat domácí mazlíčky v rámci SJM. Právní úprava nyní na zvíře nahlíží jako na živého a smysly nadaného tvora. Výslovně pak zákon stanovuje, že zvíře není věcí, nicméně v určitých případech se i na zvířata použijí zákonná ustanovení o věcech. To však jen za předpokladu, že to neodporuje povaze zvířete.

Jaká práva a povinnosti se tedy ke zvířatům vážou?

Zvíře musí mít vlastníka, který se o něj nejenom fakticky stará, ale musí za zvíře též hradit veškeré náklady na jeho péči, tedy například stravu, očkování a podobně. Dále pak jsou s vlastnictvím zvíře spojené i další povinnosti: například náhrada škody, kterou zvíře způsobí. Tedy zvířata nejsou jenom radost, ale také starost, se kterou je spojená i velká odpovědnost.

Vraťme se ale k těm „tahanicím“ o domácího mazlíčka. Jaké možnosti uspořádání péče o domácího mazlíčka se vlastně nabízejí?

V prvé řadě je potřebné upozornit na to, že péči o domácího mazlíčka (zvíře) řešíme za situace spoluvlastnictví. Pokud ho totiž jeden z manželů získá do výlučného vlastnictví, tak se v praxi uspořádání péče neřeší – není důvod. V případě, že tedy domácí mazlíček je v podílovém spoluvlastnictví, tak doporučuji uzavřít dohodu o uspořádání péče a o náhradě nákladů. Péče může být střídavá, výlučná i společná.

Toto jsou přece termíny, které si člověk spojí s péči o nezletilé děti po rozvodu. Opravdu se péče o zvířata řešení podobně?

S ohledem na to, že právní úprava speciální režim neupravuje, tak v praxi byla opravdu převzata analogie právě k dětem. Je totiž dovozováno, že bývalí manželé a domácí mazlíček si vůči sobě vybudují silnou emoční vazbu. Z tohoto důvodu je potřebné při sjednávání případné dohody a určení vlastnického práva k domácímu mazlíčkovi zohledňovat též i zájem samotného domácího mazlíčka. Ono je to docela i logické, neboť si za současné právní úpravy nedokážu představit jiné nastavení péče o domácího mazlíčka.

Můžete popsat, jak to tedy v praxi funguje, pokud dojde na střídavou péči o domácího mazlíčka?

U střídavé péče se bývalí manželé domluví nejčastěji na režimu střídání po týdnu, tedy lichý/sudý týden. Někteří však preferují i střídání po dni či dvou, aby k nim zvíře neztratilo náklonnost. V praxi to pak funguje tak, že si bývalí manželé domluví přesný čas odevzdání a převzetí domácího mazlíčka včetně místa – například každou neděli v 17 hodin v místě toho, komu péče o domácího mazlíčka začíná.

Bývalý manžel tedy přiveze domácího mazlíčka v daný čas na dané místo, druhý si ho převezme. Je pak na bývalých manželích, zda se domluví například na předání vybavení, hraček a podobně. Úhrada nákladů je pak podle domluvy. Běžně jeden uhradí veterináře a druhému zašle daňový doklad s tím, že mu má uhradit příslušnou část.

Pokud by došlo na výlučnou péči, tak zůstane zvíře majetkem jen jednoho z bývalých manželů a druhý je zcela „ze hry“?

Je potřeba nezaměňovat vlastnictví s péčí a dále pak péči se stykem. Jedná se o zcela rozdílné instituty. Pokud domácí mazlíček zůstane ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, je pak na tomto manželovi, zda umožní nějakou modifikaci v rámci dohody. Běžně to v těchto případech končí tak, že vlastník domácího mazlíčka umožní podle svého uvážení druhému zvíře občas vidět.

A jak by vypadala společná péče?

Společná péče je velmi specifická a je velmi výjimečná, stejně jako je tomu u dětí. Společná péče je v podstatě jen konstatování, že bývalí manželé jsou schopni se bez dalšího na péči, styku a náhradě nákladů dohodnout. Není tak potřeba konkrétní režim přesně sjednávat. Předpokladem je ale zmíněná stoprocentní shoda bývalých manželů.

Pokud se tedy bývalí partneři jsou schopni takhle dohodnout, v praxi to pak vypadá jak?

Fakticky to funguje tak, že se bývalí manželé domluví, kdy ho bude který mít, s tím, že je běžné, že tento režim je velmi nahodilý, nepravidelný. Třeba kvůli pracovním povinnostem. Běžné je, že úhradu nákladů si ani bývalí manželé nevyúčtovávají do koruny přesně a obecně se střídají. Jednou očkování uhradím já, podruhé ty.