Dovolenou s dítětem označil úřad v cizině za únos. Jak předejít rizikům, radí advokát

Každoročně se v Česku rozvede kolem 20 tisíc manželských párů a tyto rozvody se dotknou tisíců nezletilých dětí. Jen loni zažilo zrušení manželství táty a mámy přes 14 tisíc nezletilců. Řada rozvedených pak řeší zcela nové situace. O prázdninách třeba to, zda je potřeba souhlas druhého rodiče s cestami dětí do ciziny. Nebo co dělat, když je vycestování s dítětem proti vůli jednoho rodiče.