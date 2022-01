Chcete mít víc peněz? Poradíme, jak lépe spravovat své finance

Přihodí se vám občas, že máte v peněžence, nebo dokonce na účtu prázdno a vůbec jste to nečekali? Aby se to příště nestalo, je potřeba peníze obezřetně spravovat. Neznamená to však, že je nutné začít úzkostlivě šetřit, nakupovat jen podle letáků a nedopřát si už nikdy žádnou jinou radost.

Někdy stačí mít o financích podrobný přehled. Klasický notýsek, nic proti němu, stále funguje. Dnes ho však nahradily užitečné mobilní aplikace. Jsou hravější, hned ukazují průběžné „výsledky“, a tak mnohé lidi prostě baví do nich zadávat údaje. Můžete si do nich naklikat opravdu každý nákup.