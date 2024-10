Jak pracovat s penězi, aby váš život byl spokojenější, radí odborník

1. Analyzujte své příjmy a výdaje a vytvořte si rozpočet

Zkuste si alespoň jeden měsíc skutečně poctivě psát veškeré své výdaje. Kolik projezdíte benzínu, kolik necháte za běžné domácí nákupy, kolik utratíte za oblečení, zábavu. K tomu přidejte veškeré pravidelné fixní výdaje, jako je nájem či splátka hypotéky a dalších úvěrů, platby za energie domácnosti, pojistky a další finanční produkty, telefon a internet. Nezapomeňte ani na zdánlivé drobnosti jako je neomezené sledování filmů a poplatky za další služby.

Pokud se vám nechce vše zapisovat, všechny tyto běžné výdaje začněte platit kartou: máte pak jejich přehled přímo v internetovém bankovnictví a na nic nezapomenete.

Protistranou této rovnice pak budou vaše příjmy, nejčastěji mzda či plat. Nyní máte výchozí bod, víte, jaké máte příjmy, výdaje a s jakým volným přebytkem můžete dále hospodařit.

2. Stanovte si finanční cílem, spořte a investujte

Stanovte si dlouhodobé a krátkodobé cíle, a to co nejpřesněji v čase a v objemu. Bydlíte v podnájmu a plánujete koupi vlastní nemovitosti? Máte malé dítě a víte, že mu budete chtít zajistit vzdělání na kvalitní soukromé škole? Zjistěte si, kolik stojí školné a jaké další náklady jsou se studiem spojeny. To jsou témata dlouhodobá, často desítky let vzdálená. Plánujte i krátkodobě. Počítáte, že za pár let vyměníte ojeté auto za nové? A co každoroční letní dovolená? I u těchto cílů se pokuste co nejpřesněji odhadnout, kdy a kolik peněz budete potřebovat.

Krátkodobé cíle řešte spořením, jednoduchým odkládáním pravidelné částky na spořicí účet. Pro dlouhodobé cíle zvolte investování, například prostřednictvím investičního fondu, který zpravidla přinese vyšší zhodnocení než spořicí účet a umožní vám tak pravidelné odkládat méně a nechat peníze pracovat za vás.

Samostatným velkým tématem jsou důchody. Zde platí základní pravidlo – začít lze s nižšími částkami od prvních výdělků, s přibývajícím věkem pak částky navyšovat.

3. Ochraňte se před riziky

Sebelepší plán neobstojí v konfrontaci s realitou, pokud nemyslíme na možná rizika. Pokud nechcete, aby studijní fond vašeho potomka padl na krytí vytopeného bytu nebo vaše penzijní spoření nekrylo nečekaný výpadek příjmu, když onemocníte nebo přijdete o práci, je nutné se vhodně zabezpečit. Ve vašich finančních plánech, tedy v tom, jaké finanční cíle si plníte, by zajištění dokonce mělo předcházet spoření. Formou zajištění jsou životní a majetkové pojistky.

Pokud se v tomto ztrácíte, nestyďte se obrátit na odborníka, který vám poradí, jaké typy pojistných událostí zvážit a na jakou pojistnou částku v pojistné smlouvě sjednat.

4. Nezapomeňte na finanční rezervu

Finanční rezerva je nezbytnou součástí zdravých osobních financí. Pomáhá překlenout životní svízele v podobě nečekaných finančních výdajů. Sice ne ty největší, na to slouží životní či majetkové pojištění, ale i ty menší dokážou zabolet. Pokud jste někdy museli neplánovaně s autem do servisu, odešla vám pračka, či jste potřebovali překlenout měsíc či dva výpadku příjmů při změně práce, určitě víte, o čem je řeč.

Velikost finanční rezervy by měla být úměrná vašim příjmům či, ještě správněji, vašim měsíčním nezbytným výdajům - tedy všemu, za co musíte platit a nelze si to jednoduše odpustit. Ideální je trojnásobek měsíčních výdajů, nezbytným minimem je pak 1-2 násobek. Pokud tedy například váš čistý příjem tvoří 45 tisíc korun, přičemž 35 vydáte za nutné náklady (nájem, jídlo, platby za služby, splátky úvěrů…), měla by vaše rezerva tvořit minimálně 50 tisíc korun, ideálně pak 100 tisíc korun.

Častou chybou při práci s finanční rezervou je její využití na nevhodné účely. Finanční rezerva rozhodně neslouží k pokrytí letní dovolené či k nákupu nového mobilního telefonu. Je také chybou ji využít na splátku úvěrů. Oddělte si tyto peníze, nejen v mysli, ale nejlépe i skutečně, třeba na spořicí účet či alespoň, pokud to vaše banka umí, do nějaké formy „obálky“ či „šuplíku“ vašeho běžného účtu. Tak vás rezerva nebude lákat k nevhodnému využití.

5. Krok za krokem

Pokud jste na startu vašeho pracovního života, může se výše popsaná rezerva zdát jako nedostižná meta. Anebo si na začátku kariéry říkáte: „Sto tisíc, na které si nemohu sáhnout, přitom je tolik věcí, které bych si za ně mohl a chtěl pořídit!“

Zkuste ale zatnout zuby, začít si postupně po pár tisícovkách odkládat a rezervu si během prvního roku či dvou vytvořit. Věřte, že jakmile budete čelit nečekaným výdajům, bude vaše finanční rezerva to, co vás pravděpodobně zachrání. V opačném případě se totiž můžete stát snadnou kořistí úvěrových společností či kreditní karty.