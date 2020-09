Zkuste nasměrovat své finance na správnou cestu. Stačí na to měsíc

Finanční gramotnost se u nás zlepšuje. Ovšem šest z deseti českých domácností si stále nevytváří žádný rozpočet a nesleduje své příjmy a výdaje. A to je chyba, zvlášť v době, kdy se ekonomika dostává do krize, hrozí propouštění z práce a propady příjmů. Přitom finance lze nasměrovat na správnou cestu během jednoho měsíce. Jak na to, radí analytik Broker Trustu Dušan Šídlo.