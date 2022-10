KOMENTÁŘ: Proč na lidi zabírá slogan „náš výrobek je nejprodávanější“

Ke sklonu řídit se ve svém rozhodování „davem“ dochází u některých lidí především tehdy, když si nejsou jistí svým vlastním rozhodnutím. Mínění druhých používají jako jednoduchou myšlenkovou zkratku, která je nenutí příliš uvažovat.

„Davem“ přitom může být velká skupina, která je nám sympatická, které bychom se chtěli podobat a být její součástí. Nebo si o této skupině myslíme, že má více informací než my a chceme se proto k ní v dané chvíli přidat.

Jedna z mentálních zkratek

Mentálních zkratek, pod jejichž vlivem se lidé rozhodují, aniž si to zcela uvědomují, je řada. Když se například rozhodujeme mezi různými produkty, dáváme často přednost tomu, který již známe. Pokud se rozhodujeme mezi politiky, upřednostňujeme mnohdy zcela bezdůvodně, ty, které jsme již někdy či někde viděli.

Mentální zkratka spočívající v kopírování rozhodnutí druhých však bývá nejčastější. Počet rozhodnutí, které ovlivňuje, roste totiž s počtem rozhodnutí, která jsou pro jednotlivce složitá a časově náročná. Rostoucí počty složitých rozhodnutí jsou přitom jedním z průvodních rysů civilizačního rozvoje.

Paradoxně tak platí, jak poznamenal anglický filozof a matematik Alfred N. Whitehead, že „civilizace rozšiřuje počet rozhodnutí, která lidé provádí, aniž by o nich přemýšleli.“

Některé příklady

Americký ekonom Gary Becker konstatoval, že spotřební rozhodování na základě mínění druhých může být tak silné, že mění sklon křivky poptávky. Typická křivka poptávky je klesající – s růstem cen klesá. Sklon řídit se při svých nákupech názorem většiny však může vést k tomu, že poptávka roste, i když se ceny zvyšují. A to se všemi důsledky, které lidé, jež tomuto sklonu podléhají, nesou.

Z této skutečnosti těží prodejci a inzerenti, kteří nás informují, že jejich produkt je „nejprodávanější“ nebo že jeho prodej roste „nejrychleji“. Nepřesvědčují nás o tom, že je výrobek dobrý nebo dokonce nejlepší. Stačí, když nám sdělí, jak se rozhodují ostatní. Rovnítko mezi tím, co je nejprodávanější a nejpopulárnější na straně jedné, a co je nejlepší na straně druhé, si děláme sami: pokud ostatní něco masově kupují, nemůže to být špatné.

Podobně působí v marketingu i tzv. strach z promeškání. Jde o situaci, kdy se v nás prodávající snaží vyvolat představu, že když nekoupíme určitý produkt včas, „zůstaneme pozadu“ a ztratíme tak s ostatními krok. Obdobná jsou i tvrzení reklamních kampaní, která nás informující, jak vysoké procento zákazníků upřednostňuje určitý produkt.

Pravěký instinkt

Jednání opírající se o napodobování druhých má prastarou povahu. V pravěku, kdy se formovaly naše instinkty, to umožňovalo přežít. Šlo o jednání, které dávalo možnost stát se součástí větší skupiny, která v nebezpečném prostředí přežila snáze než skupina menší.

Nesouhlas se skupinou mohl vést naopak k tomu, že byl jedinec ze skupiny vyloučen, což pro něj de facto znamenalo rozsudek smrti.

Sklon jednat tak, jak jedná dav, a obávat se i nejrůznějších forem společenského vyloučení v nás od pravěkých dob do značné míry setrval. Možná déle, než bylo nutné. Psychologie to označuje jako snahu hledat si pro své jednání tzv. sociální souhlas („social proof“). Podstatou je, že si na u druhých ověřujeme postup, jak se v určité situaci zachovat. A to i u rozhodnutí, která nejsou příliš složitá. Dokladem je pokušení seznámit se s míněním druhých, například na sociálních sítích, i v situaci, když o správnosti svého rozhodnutí nebo názoru nepochybujeme.

Svou roli v tomto hraje někdy i to, že názor většiny chápeme, mnohdy podvědomě, jako názor strany, která zvítězila v určitém sporu.

Omezená moudrost davů

Představa, že kopírováním „davu“ dospějeme k lepšímu rozhodnutí, než když se rozhodneme sami, vychází dnes často ze zdánlivě racionální domněnky, a to, že velké skupiny lidí, ke kterým patří i trhy, jsou kolektivně moudřejší než jednotlivci. Paradoxem ale je, že názory davu jako celku bývají rozumné a cenné jen tehdy, když se členové davu řídí svým vlastním a nezávislým rozumem.

Na zajímavém příkladu to před více než sto lety ukázal anglický statistik Francis Galton na venkovských trzích. Účastníky trhů žádal, aby odhadli hmotnost vola. Nezávislé názory jednotlivých lidí na váhu vola se často značně lišily. Ve svém průměru však téměř přesně odpovídaly skutečnosti. Někdy byly dokonce tak přesné, že jim v případě pochybnosti o správnosti váhy byla dávána přednost před samotným vážením.

Moudrost davu, ilustrovaná odhadem váhy vola, však rychle mizí, když se jeho členové ve svém rozhodování řídí především tím, co si myslí druzí. Ilustrovat to lze na příkladu trhů, především finančních či realitních, jejichž subjekty občas propadnou tzv. stádnímu jednání, tedy napodobování druhých. Jednají totiž tak, jak jednají všichni ostatní – nakupují, pokud nakupují ostatní, a prodávají, když prodávají i druzí.

Důsledkem takového jednání nebývá nic dobrého. Nejčastěji to vede ke vzniku cenových bublin, při kterých se daná aktiva prodávají za ceny, jež neodpovídají reálné hodnotě. Příkladem je bublina na trhu akcií nově založených internetových a technologických firem, tzv. dotcom společností, kterým „většina trhu pevně věřila“. Dalším příkladem je bublina na trhu amerických rezidenčních nemovitostí. Obě bubliny však záhy splaskly a odnesly tak s sebou i finance, které investoři na nákup předražených aktiv věnovali.

Davová mentalita

Stádnímu jednání trhů se podobá i jednání davů, které následují silného vůdce sázejícího zpravidla na to, že řešení, které chce slyšet dav, je jednoduché. Reálnost či prospěšnost tohoto řešení totiž dav většinou nezajímá.

O moudrá rozhodnutí davu nejde většinou ani tehdy, když jde o rozhodnutí utvářené v podmínkách nejrůznějších davových mítinků a shromáždění. Ty se totiž řídí tzv. davovou mentalitou a potřebou jednoty a síly, ve které individuální názory jednotlivců rychle mizí.

Doložil to známý experiment, který se zabýval skupinovou konformitou. Experiment ukázal, že lidé v podmínkách skupiny snadno mění své názory. Ve snaze stát se jejím členem, jsou dokonce ochotni věřit i věcem, kterým dříve nevěřili nebo které jsou téměř očividně nesprávné, například tvrzení o tvaru geometrických obrazců.

Názor, který dav přijímá, vytváří přitom většinou jen malá skupina lidí, zpravidla těch, pro které je takový názor výhodný. Tato skupina je navíc často tím menší, čím větší dav ovládá.

Jak se vyhnout kopírování davu

Proč nepodléhat sklonu rozhodovat se „jak velí dav“? Problém spojený s přijímáním názorů či rozhodnutí davů nemusí spočívat jen v tom, že jde o názory, které nebývají nejlepší. Problém může spočívat i v tom, že nejsou nejlepší pro nás. Co je vhodné pro většinu, nemusí být totiž vhodné pro každého. Rozhodnutí ovlivněná davovou mentalitou bývají navíc i morálně sporné a společensky nebezpečné.

Automatickému přebírání davových či většinových rozhodnutí je proto vhodné se vyhnout. Mimo jiné proto, že v takové situaci zapomínáme využívat své vlastní kritické myšlení a spolu s tím ztrácíme i svou identitu. Ve skutečnosti totiž nechceme být zcela stejní jako ostatní už jen proto, že odlišnost nám může přinést řadu praktických výhod.

Jak se vyhnout kopírování davu? Existují tři základní pravidla: